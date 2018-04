Rady pro rozvedené: jak nepokazit svým dětem Vánoce

V Čechách bereme Vánoce vážně. S vědomím, že všechno, co se v té době přihodí, utkví potomkovi v paměti dvojnásob. U rozvedených párů obstojí v testu rodičovské zralosti ten, kdo se s expartnerem dokáže domluvit na scénáři štědrovečerního slavení. A pak ho v klidu zrealizovat.

Společné Vánoce se někomu osvědčily, v jiné rodině si ale tentýž rodičovský nápad nezadá s chůzí po minovém poli. V diskusi na babinet.cz popisuje Petra, jak na žádost exmanžela souhlasila se společnými Vánocemi. "Zkazil to ale neustálým kontaktem se svou slečnou. Jenže já nechci vstávat a hned koukat na to, jak si dopisují. A večer zase, jak jí přeje krásnou dobrou noc. Buď je u nás se vším všudy, nebo ať si jde. Na Boží hod jsem ho o to požádala. Tak šel."



A další anonymní diskutérka si přisadí: "Taky znám takový pár - on žije s přítelkyní, ale Vánoce tráví s manželkou a dospělými dětmi. A musím říct, že tu přítelkyni má dost na háku. Kdysi vítězka teď chodí k psychologovi."





Při odhodlání proměnit Vánoce ve svátky radosti a naplněné touhy nejdříve ruku na srdce, nejde-li náhodou o naplnění touhy po pomstě. V období zjitřených emocí bývá kumšt potlačit přání, aby se té druhé/druhému, co zdařile pytlačil(a) ve vašem revíru, nevedlo.

Snaha jen pro ten vánoční den vrátit potomkům iluzi celistvé rodiny bývá podle psychologů většinou cestou do pekel. Počáteční vůle k toleranci se snadno utopí v pračce plné špinavého prádla.

"Zejména krátce po rozvodu by dítě u společného stromečku mohlo propadnout naději, že se rodiče ještě dají dohromady. Při odchodu táty (mámy) pak může přijít pláč, šok, vztekání... Víc než jindy hrozí nebezpečí hádky," upozorňuje dětská psycholožka Jitka Jeklová. Dělat něco jen "kvůli dětem" se prostě nevyplácí ani o Vánocích.

Ani když se pod jedním stromečkem sejde přemíra lásky, nemusí to být výhra. K psycholožce Jeklové jednou přišla na konzultaci prazvláštní rodinka. "Tvořily ji dva páry, které se mezi sebou velmi dobře znaly, provedly manželskou výměnu a la Krausovi. Jen jedna bývalá dvojice měla holčičku, kolem které pak kmitali všichni čtyři. Vánoce trávili v pěti, všichni chtěli vidět rozzářené oči jediného dítěte, které samozřejmě zahrnovali dárky a bezmeznou přízní," líčí Jitka Jeklová.

Školačka se v tom naučila chodit a využívat situace. V devíti letech "fracek" přerostl všem dospělým přes hlavu, takže s ním zoufalí rodiče zamířili do poradny.

"Situaci jsme společně rozebrali, dostali jistá doporučení, ale pak už se mi nějak ztratili z očí," dodává expertka na duše.

Stromeček na střídačku

Dobrou radou zkušených je, že těžiště oslav má být tam, kde je dítě doma. Jinak si ale ušijte scénář slavení na míru vaší rodinné konstelaci i vztahům – fantazii se meze nekladou. V některých rodinách například s úspěchem praktikují cestu nejspravedlivější – děti se u táty a u mámy ob rok střídají. Tahle varianta nemá žádná zásadní úskalí. Dítka najdou dárky pod jedním stromečkem a rodičové se mohou přetrhnout, aby jim jednou za dva roky uspořádali super Vánoce. V lichém roce si mohou vydechnout, udělat si vlastní program a sbírat síly a inspiraci pro příští svátky.





Viděno dětskýma očima – předešlý scénář přebíjí varianta "stromečků fůra". Dají se "obrazit" během jediného večera. Potomci obvykle s gustem akceptují i ty další u obou prarodičů podle hesla "nemusí kapat, hlavně když prší". Tento scénář vyhovuje spíš akčním typům, k rozjímání příliš příležitostí nedává. Exploze dárků a dojmů hrozí zahltit zejména citlivější nátury.

Neuplácejte dárky

Miroslav Novák je léta zvyklý pořádat Vánoce pro své dcery 25. prosince, což platí dodneška. Brněnský taxikář se ve svých sedmapadesáti letech právě potřetí rozvedl, se svými dětmi i všemi exmanželkami se však pravidelně vídá. A zakládá si na tom, že spolu pěkně vycházejí i jeho tři dcery, z nichž každá má jinou matku.

"Moje dvě starší dcery ke mně chodí na Boží hod už i s vnoučaty. Letos se tahle zavedená praxe bohužel poprvé bude týkat i sedmileté Terezky, se kterou se matka odstěhovala za novým partnerem přes sto kilometrů od Brna," popisuje taxikář Novák.

Kvůli malé dceři vzhlíží k letošním vánočním svátkům s jistými obavami, protože komunikace s exmanželkou ještě drhne. "Bude to nezvyk. Alespoň jsem si dal záležet na dárku. Dcerka chtěla detektor kovů, aby mohla hledat poklady, tak jsem po dlouhém pátrání na internetu jeden kousek za pár tisíc objednal," dodává rozvedený otec. Vánoce však na dárcích nestojí. I když nákladný dar je asi první nápad, který se zrodí v hlavě milujícího rodiče jako náplast na ztrátu společného domova. Rychle ho zapomeňte. Taky byste totiž mohli dojít do stadia "kdo s koho" a každoročně se trumfovat, kdo za dárek pro potomka vytasí víc.

Mnohem lepší je domluvit se na nákladnějším daru (jako počítač či snowboard) s expartnerem a zaplatit jej půl na půl. Pokud domluva není možná, raději se zaměřte (všichni) na drobnější dary. Nejenže dáte potomkovi lepší vklad do života, ale navíc k tomu ještě získáte bonus – nepříliš otřesenou peněženku. A neprovokujete počtáře.

Moje, tvoje, naše děti

"V situacích, kdy se u jednoho stromečku sejdou "moje, tvoje i naše děti", jsou i jinak poměrně velkorysí lidé schopni počítat, za kolik byli ti kteří potomci obdarováni," upozorňuje na jedno z dárkových úskalí psycholog Tomáš Novák.

Také dítě podle dárků neomylně diagnostikuje své postavení v rodině a kvapem si udělá závěr o tom, jaký k němu má dárce vztah.

Anonymní pisatelka v internetové diskusi na stránkách www.baby-cafe.cz hořce vzpomíná na své nejsmutnější Vánoce v životě: "Když mi bylo deset let, trávily jsme Vánoce se sestrou u našeho tatínka, který byl čerstvě ženatý a vyženil syna. Ten dostal od Ježíška značkové lyže, zimní bundu, boby a spoustu drahých hraček. Já se sestrou jen plastové korále a omalovánky. Domů jsem přišla s brekem."







Na vyšších příčkách nežli dárky však stojí čas společně strávený s dětmi, rituály, na které se nezapomíná, které pro ně jednou budou "tím" symbolem Vánoc. Jděte třeba krmit veverky anebo pouštět kapra (o kterém jen vy víte, že svobodu nepřežije). Prostě cokoliv, i třeba banálního – ale vytvořte si tradici, která bude jen a jen vaše.

Být lepší než "ona"?

Hlavu do oprátky možná strká šestatřicetiletá zubní laborantka Alena z Prahy, kterou Vánoce ponoukají k dobrým skutkům. Že našla prima chlapa, to ví moc dobře od začátku. Snad i proto, že se mu chtěla nadhledem vyrovnat, soustředila své síly na to, aby o ní co nejlíp smýšlel i jeho syn z prvního manželství. Dnes je mu jedenáct a Alena s Petrem mají ještě o pět let mladší Aničku. Několik uplynulých Vánoc běželo jako na drátkách. Na Štědrý den Petr junior pokaždé nejprve rozbalil dárky pod domácím stromečkem, kde ho ještě týž večer otec vyzvedl a přivedl ke stromečku ve své nové rodině.

"Možná je to divné, ale já jsem podvědomě zahrnovala dražšími dárky ‚cizího‘ Petříka než naši Aničku. Asi ve snaze u Petra a Petříka zabodovat – a když budu úplně upřímná – vyjít ze srovnávání s manželovou bývalkou co nejlíp," přiznává Alena.

Po loňských Vánocích se náhodou před obchodem potkala s Petrovou exmanželkou, která se synem zůstala sama. "Byla neupravená. Poděkovala taková smutná za super sjezdovky pro Petra a najednou se rozbrečela. Poprosila mě, abychom o dalších svátcích s dárky přibrzdili. Ona prý Petrovi nic nákladného pořídit nemůže a syn jí ten rozdíl dává pocítit. V tu chvíli jsem se docela zastyděla," popisuje Alena. Uvědomila si, v jaké výhodě je dcera, která má u stromečku nejen dárky, ale i oba rodiče. Od té chvíle si Alena dokonce pohrává s myšlenkou, že letošní Vánoce stráví obě rodiny pohromadě. Kéž jí to nějaká střízlivá duše rozmluví.

Pozor na sadisty

Jen fantasta o Vánocích propadá dojmu, že přichází čas relaxace a odpočinku. A u rozvedených, zvlášť těch čerstvě, hrozí stres ještě v mnohem větší míře.

I kdybyste se rozkrájeli společně s jablíčky, lili olovo a házeli střevícem, na pohodové Vánoce nepolíčíte silou. Nechte věci plynout přirozeně.

Pozor také na "sadisty pravdy", kteří považují právě Vánoce za vhodnou dobu k zásadním sdělením. Pro jistotu bleskově odzbrojte každého, kdo chce vykročit do nového roku s čistým štítem a vyřešit něco, co se ve všedních dnech nepodařilo. "Je zapovězeno probírat důležité partnerské záležitosti od Dušiček až do Tří králů," klade na srdce psycholog.