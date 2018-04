Rady, jak zhubnout po porodu nebo v přechodu

Pro dvaatřicetiletou Zuzanu bylo hlavním impulzem pro hubnutí faux pax v drogerii, kde se jí prodavačka - s pohledem upřeným na zákazničino břicho - zeptala, kdy se miminko narodí. Mladá matka to neustála, odsekla, ať se stará o sebe, a šla se vybrečet ke kočárku, v němž ležel šestiměsíční syn.

"Vím, že jsem ještě půl roku po porodu vypadala jako hrošice, ale mohly za to hormony, kterými mě dopovali doktoři a kvůli kterým jsem zadržovala vodu. A samozřejmě jsem tomu pomáhala tím, že jsem jedla jako vepř," uznává Zuzana sebekriticky.

Jenže udělala další chybu - po šťouravé otázce prodavačky se vrhla na dietu a rozhodila organismus svůj i svého syna, kterého v té době kojila.

Při hubnutí se totiž do mateřského mléka vyplavují škodliviny, které dítěti ubližují. Tím, že omezíte jídlo, mu navíc zavřete přívod některých živin. Nenechá si to líbit a vrátí vám to špatnou náladou a plačtivostí.

Dieta jménem kojení

Žena v těhotenství obvykle přibere kolem deseti kilogramů, pár jich zanechá v porodnici, se zbytkem se vrací domů. Musí to být, protože matka potřebuje mít zásoby energie na to, aby byla schopná kojit. Tvorba mateřského mléka a krmení dítěte je totiž energeticky náročný proces, spálí se při něm až dva tisíce kilojoulů denně - a ty je třeba někde brát.

"Jde o zcela fyziologický děj a vstupovat do těchto výsostných vod reprodukční přírody s nápady na hubnutí považujme z hlediska zdraví svého i svého dítěte za nerozum," upozorňuje lékař Martin Fuchs.

Neznamená to však, že musíte rezignovat, riskovat nemoci způsobené nadváhou a nadále se otloukat o nábytek, protože špatně odhadujete rozměry svého těla obaleného kilogramy navíc. Jen je nutné v době kojení postupovat opatrně.

Redukci váhy odložte na konec druhého měsíce po porodu (dřív stejně nebudete mít náladu na zkoumání své postavy). Nehubněte rychleji než jeden kilogram měsíčně, i tak je to dvanáct kilo za rok! Uvědomte si, že jenom kojením ztrácíte zhruba 0,8 kilogramu měsíčně.

"Pokud máte nadváhu a přemýšlíte o vhodné skladbě jídla, která bude obsahovat všechny základní živiny ve vhodném poměru, můžete při kojení zůstat při množství jídla, na které jste byla zvyklá, ale příjem by neměl klesnout pod sedm tisíc kilojoulů. Jestli však zatím plně kojíte, raději hubnutí odložte," radí psycholožka Iva Málková z organizace STOB, která pomáhá lidem s hubnutím.

Internista Jan Kábrt z pražské kliniky Program H plus zdůrazňuje, že velmi důležitý je obsah tuků v jídle, které musí obsahovat dostatek nenasycených mastných kyselin. "Tyto tuky přecházejí do mléka a jsou nezbytné pro normální vývoj mozkové tkáně dítěte. Proto se doporučuje jíst více ryby a používat rostlinné oleje," říká lékař.

Hubnutí při kojení V období kojení se nepokoušejte o razantní dietu, uškodíte dítěti. Váš denní příjem by neměl klesnout pod 7000 kJ, protože vaše tělo musí mít energii na tvorbu mateřského mléka a proces kojení. Kontrolujte ve svém jídelníčku dostatečný příjem vitaminů a minerálů. Vápníku se doporučuje zhruba 1 200 mg za den, dále je důležité jíst potraviny bohaté na kyselinu listovou, železo, zinek, měď a vitamin D. Na den se doporučují alespoň tři porce obilovin (přílohy, pečivo), tři porce zeleniny (z toho dvě porce zeleniny syrové), dvě porce ovoce, tři porce mléka a mléčných výrobků, sýrů a jedna porce masa. Při kojení je důležitý pitný režim. Vypijte alespoň tři litry a vybírejte nápoje s nižším obsahem sodíku, aby tělo zbytečně nezadržovalo vodu. Vyhýbejte se kofeinu. Když to půjde, odpočívejte. Když budete vyčerpaná, je pravděpodobné, že se pokusíte únavu a stres zahánět jídlem. Zkuste si zařídit hlídání, relaxujte a hýbejte se. Nepodléhejte zázračným nabídkám na hubnutí a zapojte rozum. Pokud si nevíte rady se složením jídelníčku nebo s něčím jiným při hubnutí, obraťte se na lékaře. Informace najdete také na webových stránkách www.stob.cz.

Varuje také před nadměrnou fyzickou zátěží. "Po větší fyzické aktivitě se tvoří ve svalstvu kyselina mléčná, která se dostává do mateřského mléka a ovlivňuje jeho chuť. Doporučuje se proto kojit až 1,5 hodiny po náročnějším cvičení," podotýká lékař.

Nedojídat po dětech!

Období rodičovské dovolené bývá rizikové nejen kvůli kilům, která naberete v těhotenství. Točíte se kolem dítěte a na sebe nemáte čas. Trávíte dny v sepraném oblečení obarveném podle toho, co váš potomek zrovna snídal, na cvičení nezbývají síly a dopingem se stává jídlo.

"Můj největší problém je, že jím to, co můj malý syn. K obědu polévka a hlavní jídlo, k večeři polévka a hlavní jídlo. To jsem dříve měla na týden. A další problém - jídlem doháním nevyspání," přiznává jedenatřicetiletá Monika, která už si uvědomila, že musí změnit jídelníček i svoje zvyklosti.

To je nejdůležitější! Když se dostanete do této fáze, máte několik možností: vyhraďte si jeden večer pro sebe a přihlaste se na kurz snižování váhy nebo choďte cvičit. Připravujte pro sebe jiná jídla, než jaká chystáte pro děti - často postačí minimální obměna. A nedojídejte to, co vaši potomci rozvrtají na talíři.

Stěhování tuku

Život je nespravedlivý, a tak jakmile se dostanete z jedné krize jménem mateřská, budete mít pár let klid a přijde další zkouška - přechod. Zatímco s dětmi jste při udržování postavy musela překonávat nástrahy spíše vnější, teď zaútočí změny vašeho organismu.

Ve vašem těle se rozjíždí hormonální bouře, ale upřímně řečeno - ta za vaše potíže s plíživým nárůstem váhy zas tolik nemůže. Vina bude spíše v nás: s přibývajícím věkem jíme pořád stejně (ne-li více), a přitom se méně hýbeme. Někdy i kvůli nemocem, chabým kloubům, poklesu výkonnosti.

"Nezapomínejme ani na genetiku, viz Věstonická venuše. Ať tak či tak, se sexy postavou bude v tomto věku opravdu víc starostí a ne vždy se podaří přírodu zdravě obalamutit. Stačí se podívat na postavy domorodých žen vzdálenějších světadílů, které ze zmlsané lenosti rozhodně obviňovat nebudeme. Situace se komplikuje o to více, že v tomto období přibývá tukových zásob a k nadváze ani docházet nemusí. Jde to na úkor úbytku svalové hmoty a tedy úbytku cenných stavebních bílkovin," vysvětluje lékař Fuchs.

Iva Málková dodává, že s věkem se postava proměňuje. Ubývá svalů a tuk se "stěhuje" do břicha, kde je pro zdraví nebezpečnější, než když tolik let sídlil na stehnech a zadku. Obaluje totiž vnitřní orgány. "Vidím to na sobě. Mívala jsem velký zadek a úzký pas, teď mám tuku na břiše víc, než jsem kdy měla," říká psycholožka.

Pohyb jako lék

Co s tím? Nevím, jak se vám to bude líbit, ale nejlépe pomůže jediná věc - hýbat se. Pokud vás děsí prostředí tělocvičen, choďte, je to nejpřirozenější. Kupte si krokoměr, ať vidíte výsledky a je to pro vás zábavnější. A jestli potřebujete vedle sebe tahouna, rozhlédněte se po nějakém.

"Vidím, jak v našich kurzech funguje, že se ženy hecují navzájem. Porovnávají si výsledky z krokoměrů a má to i zdravotní výsledky, klesá jim glykémie. Jsou mezi nimi ženy, které k nám přivedly potíže s váhou po padesátce a teď říkají, že nechápou, proč se dřív nehýbaly," říká Iva Málková. Platí to samozřejmě i pro muže. Ti jsou sice ušetřeni hormonálních změn mezi 45 a 50 roky, ale i jejich metabolismus se s věkem zpomaluje, také oni začnou šidit sport - a přibírat.

Pohybem se sice vyřeší nepoměr mezi příjmem a výdejem energie, ale jestli chcete něco udělat pro zdraví, dávejte si pozor i na to, co jíte. Teď budeme předpokládat, že se neživíte obaleným gothajem, ale dodržujete určité zásady. I v tom případě si začněte víc hlídat cukry a tuky.

"Starší lidé sice potřebují ve stravě stejné množství bílkovin, ale o deset až patnáct procent nebílkovinné energie méně, tj. cukrů a tuků," upozorňuje Jan Kábrt.