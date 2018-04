Dietní rady: jak udržet shozená kila a překonat nástrahy

Nejspíš jste už zažili ten pocit marnosti, kdy lidem okolo sebe vysvětlujete, že hubnete, a oni vám házejí kachny s knedlíkem pod nohy. Musíte se naučit říkat ne. Nebude to jediná nástraha, která vás čeká – občas budete vystaveni pokušení při večeři v restauraci, jindy vám donesou jídlo přátelé, kteří přijdou na návštěvu.

Přinášíme poslední sérii ze stovky hubnoucích rad, kde se dozvíte, jak proplout nástrahami, jak hubnout při nepravidelném režimu nebo třeba v menopauze a co dělat, abyste si shozená kila udrželi natrvalo.



Řekněte si rodině o pomoc

Chcete být hezčí a zdravější a vaši blízcí by to měli respektovat. Oznamte jim, o co se snažíte, a požádejte o podporu. Domluvte se na tom, jak bude vypadat rodinný jídelníček – když přistoupí na to, že od teď budete jíst všichni zdravě, máte velké štěstí. Pokud vyžadují stejné jídlo jako dosud, dávejte přednost receptům, které lze s co nejmenší námahou upravit tak, abyste výsledný pokrm mohli i vy.



Kdo nepochopí, tomu zalžete

Přijedete k rodičům či prarodičům na oběd, dostanete na talíř půlku prasete a víte, že jakýkoliv odpor se nepřipouští. Co teď? Pokud cítíte, že vaše hubnoucí snaha nebude pochopena a naopak si uděláte zle, zkuste neškodnou lež, za kterou se do pekla nechodí: oznamte, že vám dietu nakázal doktor. Někteří zarytí milovníci tučné kuchyně bývají svolnější respektovat lékařská doporučení než dobrovolnou změnu životního stylu.

Návštěvám dávejte zeleninu

Naučte přátele pravidlu, že při společných setkáních patří na stůl kromě chlebíčků také kousky čerstvé zeleniny s tvarohovým dipem. Když jste hostiteli vy, připravte kromě zeleniny zdravé varianty jednohubek, netučné sýry, kvalitní šunku. Hlídejte se, ať nesníte příliš jídla. A pozor na alkohol, povolená je dvojka bílého vína denně, a ne, opravdu není možné nastřádat si lahev.



V restauraci objednávejte jako první

Čas od času se návštěvě restaurace nevyhnete, přestože víte, že doma se najíte zdravěji. Zpočátku dodržujte pár pravidel. Dopředu si rozmyslete, co si dáte. Objednávejte první, abyste se s objednávkou nepřidali k většině, a nechoďte na jídlo úplně vyhladovělí.



Nesnažte se sníst všechno

Část porce klidně nechte na talíři, nemusíte sníst všechno, co jste si zaplatili, případně uvařili. V restauraci neujídejte ze stolu chleba ani nic jiného jen proto, že to stojí na stole.



Vyhněte se pobytům s plnou penzí

Zároveň se však vyhýbejte dovoleným bez jídla, kde zase hrozí, že se k jídlu nedostanete včas a večer to přeženete. Nejlepším řešením je polopenze, kdy máte zajištěnou snídani a večeři a oběd se svačinami si obstaráte sami. To sice při dovolené all inclusive nemusíte řešit, ale zase budete od rána do večera svádět vnitřní boj, protože neomezený přístup k jídlu znamená, že se musíte stále hlídat.



Pozor, ve stresu přibíráte

Věděli jste, že při stresu tloustnete bez ohledu na to, jestli jste zvyklí ho zajídat sladkostmi, nebo do sebe nic nedostanete? Každý stres totiž způsobuje to, že se zvyšuje hladina cukru v krvi – abyste měli energii náročnou situaci zvládnout. Jenže zatímco naši praprapředci zažívali stres, když se potkali s medvědem, a energii potřebovali na to, aby dokázali utéct, dnes po stresu většinou žádná fyzická aktivita nenásleduje a přebytek cukru se uloží do tukových zásob. Jediným řešením je pravidelný pohyb, při němž tyto přebytky spálíte.



Bez spánku to půjde hůř

Při spánku tělo regeneruje, a když mu jej odepřete, budete následující den vyčerpaní. Při únavě je mnohem namáhavější dodržovat zdravý jídelníček, protože budete mít tendenci doplňovat energii sladkým. A nebude se vám chtít sportovat.

V těhotenství nejíte za dva

Pokud otěhotníte, měla byste obzvlášť dbát na vyvážený a pestrý jídelníček. Nevymlouvejte se na to, že jíte za dva – tento nesmysl vám akorát zadělá na problémy s nadváhou. Dítě potřebuje zhruba 300 kalorií (1 260 kJ) za den, o tolik byste měla zvýšit denní příjem (v prvním trimestru ani to ne). Pro lepší představu je to jeden celozrnný rohlík se třemi plátky třicetiprocentního sýru. Ke konci těhotenství se zvyšuje potřeba bílkovin, jezte proto kvalitní mléčné výrobky, libové maso, šunku.



Dietou při kojení ohrozíte miminko

Po porodu vám zůstala kila, která vás trápí, ale pokud kojíte, nedržte diety. Zaprvé to není nutné, protože samotným kojením shazujete necelé kilo měsíčně, zadruhé můžete omezováním jídla ublížit miminku. To potřebuje všechny živiny, proto by denní příjem kojící matky neměl klesnout pod sedm tisíc kilojoulů. Zvažte taky náročnější cvičení, protože do mléka se po větší fyzické aktivitě dostává kyselina mléčná, která ovlivňuje jeho chuť.



Nedojídejte po dětech

Spousta matek dělá chybu, že za dietu považují to, že nemají čas se najíst, protože se točí kolem dětí. To je špatně, protože bez vyvážené stravy nezhubnete natrvalo. Jezte pravidelně a vyhněte se také tomu, že přizpůsobíte svůj jídelníček dětským potřebám. Mixovaná brokolice s bramborou může nadchnout batole, ale potřebám vašeho organismu nestačí. Dejte si pozor i na dojídání po dětech. Možná je vám líto jídlo vyhodit, ale proč byste měla být popelnicí všeho, co vaši potomci nechtějí?

Zastavte tloustnutí po menopauze

Po přechodu si na nárůst váhy nejspíš začnou stěžovat i ženy, které dosud neměly problémy. V tomto období ubývá svalů a tuk se stěhuje tam, kde se dosud neukládal – do břicha. Metabolismus se zpomaluje, menopauza v těle rozjede hormonální cirkus a vy už nesportujete tolik jako dřív. To je spousta důvodů pro to, že váha jde nahoru. Jak z toho ven? Vyhýbejte se tučnému a sladkému, nepřejídejte se a především – začněte se víc hýbat.



Neřešte každé kilo

Ačkoliv je dobré po menopauze zastavit plíživé nabírání kil, abyste se nedostala do průšvihu a za pár let neřešila obezitu, nestresujte se každým kilem navíc. Smiřte se s tím, že postava se mění a vy už nikdy nebudete štíhlá jako ve dvaceti. Ve vyšším věku to ani není hezké. Budete mít seschlý a vrásčitý obličej, což je přece horší než trocha tuku na břiše.



Naučte se jíst při nepravidelném režimu

Pro zdravé hubnutí je důležitý pravidelný režim s dostatkem spánku, ale někdy to nejde. Pokud pracujete na směny a střídáte noční a denní, neznamená to, že musíte zůstat tlustí do konce života. Velmi důležitý je spánek, proto se snažte po noční pořádně vyspat, jinak si vyčerpaný organismus začne říkat o sladké. Když jste celou noc v práci, musíte se logicky najíst, ale raději se vyhýbejte tučnému a těžce stravitelnému jídlu. Vaše tělo moc dobře pozná, že je noc, a bude hůř trávit. Jezte v klasických tříhodinových intervalech, posledním jídlem je lehká snídaně před usnutím, a po probuzení se zase najezte.



Nepoužívejte nemoc jako výmluvu

Záleží samozřejmě na konkrétní chorobě, kterou trpíte, ale neučte se svůj zdravotní stav používat jako výmluvu pro lenost. Spoustu chorob, které doprovázejí nadváhu (cukrovka nebo vysoký tlak), může pohyb příznivě ovlivnit. Pokud jste se nemohli delší dobu hýbat třeba kvůli úrazu, je samozřejmé, že se vám teď nechce, ale zkuste to překonat. Pohyb prodlužuje život.



Nebojte se toho, že hubnete pomalu

Optimální je úbytek půl kila až jeden kilogram za týden. Rychlejší hubnutí je nebezpečné, protože nejspíš hladovíte, a jak již bylo řečeno – vystavujete se riziku jo-jo efektu. Metabolismus se stává úspornějším, což znamená, že organismus přežije s menším množstvím energie. Část, kterou by normálně spálil, uloží ve formě tuku na horší časy pro případ, že by přišlo další hladovění.

Tělo vám nic neodpustí

Na vaší postavě se v průběhu let podepsala každá neúspěšná dieta. Zvlášť taková, při níž jste se trýznili hlady. Pokud jste věčná dietářka, půjde vám to nejspíš pomaleji než kamarádce, která nikdy nehubla. S tím se nedá nic dělat, vydržte a úspěšná nakonec budete i vy.



Nové návyky se tvoří dlouho

Potrvá nejméně čtvrt roku, než se vám dostane ozdravený režim pod kůži, na některé novinky si budete zvykat ještě déle. Když vydržíte, na konci jara už se nebudete muset namáhavě ovládat při nakupování nebo vybírání večeře z jídelního lístku. Zdravé jídlo si objednáte automaticky a při pohledu na přepálený olej se vám udělá nevolno.

Vyhněte se jo-jo efektu

Možná jste to už párkrát zažili: sice jste při nějaké dietě zhubli, ale kila se plíživě vrátila zpátky a nakonec jste vážili víc, než když jste začínali držet dietu. Za jo-jo efekt se přitom nepovažuje jen to, že shozená kila naberete do dvou měsíců, ale třeba ještě za rok. Úspěšné hubnutí je takové, kdy si sníženou váhu udržíte natrvalo.



Je to možné jedině tehdy, když dopřáváte tělu pravidelné dávky zdravého jídla.

Nezmatkujte, když hubnutí porušíte

Od začátku ledna se snažíte jíst zdravě, sportujete, ale teď o víkendu se vám to vymklo z ruky a dopřáli jste si víc, než byste měli. Nic se neděje. Pokud víte, že to bylo výjimečné, netrestejte se a v poklidu se vraťte k dosavadnímu režimu. Neznamená to, že vaše dosavadní snaha byla zbytečná a můžete hodit hubnoucí plány za hlavu.

Po jedné kachně nepřiberete

Jistě víte, že vám trvalo dlouho, než jste se projedli k nadváze. Jeden den vybočení z dietního režimu vás proto nezničí. Abyste přibrali kilogram tuku, museli byste do sebe natlačit 25 tisíc kilojoulů nad denní limit, což je asi pět balení chipsů. Jen si tuhle radu nezafixujte tak, že můžete hřešit pravidelně, protože se nic neděje.



Jestliže se mezi jídly potýkáte s chutěmi na něco sladkého nebo tučného, nejspíš někde děláte chybu. Bývá to signál toho, že během dne málo jíte. Vezměte si do ruky papír a tužku a poctivě si zapisujte, co celý den jíte a kdy máte největší chutě. Nejspíš přijdete na to, že v první části dne hladovíte.



Vyzáblé herečky neposlouchejte

Pohled na jejich extrémně štíhlá těla napovídá, že tyhle dámy toho moc nesnědí. Možná jim závidíte postavu, ale už nevidíte to, že po mnoha letech diet se už nikdy nebudou moct normálně najíst. Neposlouchejte jejich návody na zaručené diety, které vám dovolují jednu mrkev a jogurt denně. Akorát si zničíte zdraví.



Nekupujte si menší oblečení

Možná máte něco schovaného ve skříni a těšíte se, až zhubnete do oblíbené sukně, to je v pořádku. Konkrétní cíl vás může motivovat. Vyvarujte se však toho, že v obchodě sáhnete po menším oblečení, nasoukáte se do něj a budete čekat na dobu, kdy vám z něj nepolezou špeky. Akorát se naštvete, že pořád nevypadáte dobře. Kupujte si oblečení, které vám sluší v tu chvíli.



Buďte v pohodě

Dívejte se na svět pozitivně, radujte se ze svých úspěchů a třeba i z toho, že jste po letech zase začali sportovat. Snažte se nestresovat, pravidelně odpočívejte – buďte prostě v pohodě. Bez té totiž nezhubnete, i když budete do konce života jíst jen tvaroh s knäckebrotem.