Chcete zhubnout? 25 rad, jak začít, abyste to dokázali

Při hubnutí je nejdůležitější překonat prvních pár týdnů, kdy měníte zažité návyky, z jídelníčku škrtáte oblíbená jídla, přemáháte vrozenou lenost, ale zároveň ještě nevidíte výsledky, které by vás motivovaly k dalšímu úsilí.

Přibrali jste o Vánocích nějaké to kilo navíc? Pokud jste se rozhodli, že chcete začít zdravě žít a zároveň hubnout, můžete to zkusit s MF DNES. Každý den až do 1. února najdete v MF DNES vloženou kartu s dietními recepty, díky kterým můžete shodit až pět nadbytečných kilogramů. K tomu budete ve všech magazínech MF DNES nacházet články, které vám dodají informace i motivaci ke zdravému jídlu i vhodnému pohybu. V dietním seriálu magazínu Ona Dnes každé pondělí uveřejníme týdenní jídelníček. Více informací o sběratelské edici Zdravá kuchařka II najdete zde.

První část 25 rad ze stovky, které budeme po dobu 4 týdnů přinášet, se proto věnuje začátkům - jak poznat, že jste dostatečně motivovaní, co změnit jako první, jaké potraviny vybírat, co z jídelníčku vyškrtnout a na co si dát pozor.

1. Každé hubnutí začíná v hlavě

Chcete být štíhlejší, nosit hezčí oblečení a nestydět se, když se svlékáte do plavek mezi lidmi. Jenže váš mozek na každou myšlenku o hubnutí odpovídá: "Budu se muset vzdát svých chipsů a večerů na gauči, to nééé!" Nebojte, to je normální sebeobrana, nejste jediní. S podobně negativními myšlenkami zatočíte jedině tehdy, kdy se doopravdy rozhodnete, že hubnout chcete. To vám najednou přestane vadit i to, že si ty chipsy nějaký čas nedáte.



2. Zeptejte se sami sebe

Nejdůležitější pro každý start hubnutí je silná motivace. Jak poznáte, že jste dostatečně motivovaní? Položte si pár otázek: Chci opravdu zhubnout? Nebude mi vadit se omezovat a překonat pohodlnost? Smířím se s tím, že musím zapomenout na výmluvy? Pokud váháte, tak hubnutí odložte. Je totiž dost pravděpodobné, že selžete, což vám srazí sebevědomí a zkomplikuje další pokus o hubnutí.

3. Neříkejte tomu dieta

Slovo dieta evokuje trápení a hladovění, což vy nechcete. Nedržíte krátkodobou dietu, ale ozdravujete svůj životní styl. Pokud má být vaše snaha účinná, musí být změny trvalé. Nechcete se přece vrátit ke zvykům, kvůli nimž jste přibírali.



4. Nechte se změřit

Obyčejná domácí váha vám sdělí jen to, kolik kilogramů vážíte, při hubnutí je ale důležité vědět, kolik je ve vašem těle svalů a tuku a jak se tento poměr mění - neboli jestli hubnete tuk. Profesionální váhy mívají výživoví poradci nebo fitness centra, za měření zaplatíte, ale vyplatí se to. Když budete mít údaje na papíře, uvidíte, že vás hubnutí hned víc chytne. Pokud se ale stydíte, lze si takovou váhu koupit i pro domácí použití, jen si za ni oproti té obyčejné připlatíte.



5. Stanovte si reálné cíle

Není nic horšího než přehnané ambice. Neplánujte si, že chcete shodit dvacet kilo, pro začátek si dejte menší cíl - třeba pět. Jakmile dosáhnete první mety, stanovte si další. Takové hubnutí vám půjde lépe, než když bude váš cíl v nedohlednu. V tu chvíli byste totiž mohli podlehnout pocitu, že to nikdy nedokážete.



6. Začněte pomalu

Nesnažte se hned první den překopat veškeré svoje zvyky, nevydrželi byste dlouho. Udělejte si plán a promyslete si, čím chcete začít. Máte oblíbené tučné jídlo, třeba smažený sýr? Dejte si ho příště bez hranolků a tatarky, ubírejte na porci, až zjistíte, že vám vlastně nevadí, když si ho dáte jen jednou za měsíc nebo dva. Také chuti na sladké odvykejte postupně. Chcete přidat pohyb? Tak nejdřív začněte chodit pěšky do schodů nebo do práce, přidejte si každý týden jednu svižnou procházku, abyste se zapotili. Až si tělo zvykne, zařaďte jiný sport.



7. Zakažte si extrémy

Pokud vám nějaká dieta slibuje zázraky, jako je zhubnutí dvaceti kil za měsíc, je silně podezřelá. Nejspíš zhubnete, protože vám dieta zakáže jíst, ale poškodíte si zdraví, a jakmile trápení na chvilku přerušíte, okamžitě začnete nabírat. Neposlouchejte ani rady kamarádek, které přísahají na metody, kdy třeba po páté odpoledne nejedí. Každá dieta, jež drasticky omezuje jídlo, je špatná.



8. Nesmíte mít hlad

Tělo potřebuje energii, a pokud ji dostává pravidelně, nemá tendenci skladovat tuky. Vyhladovělý organismus si dělá zásoby, protože se bojí, že zase dlouho nic nedostane a bude muset pro energii sahat do zásob. Lidé, kteří své tělo dlouhodobě trápí hladem, říkají, že přiberou i po vodě. S trochou nadsázky mají pravdu, protože jejich metabolismus je hladovkami zpomalený a tělo tvoří zásoby. Nejlepší je jíst tak, abyste se nepřecpávali, nejedli tučné a přeslazené jídlo, ale ani nehladověli.

9. Jezte pravidelně

Díky pravidelnému přísunu jídla se budete cítit výkonnější a psychicky odolnější, nebude vám totiž kolísat hladina krevního cukru, což způsobuje podrážděnost, změnu nálad, únavu a taky záchvaty hladu a chutě na sladké a tučné jídlo. Znáte ten pocit, že hlady skoro šilháte a klepou se vám ruce? Zřejmě v té chvíli nemáte chuť na salát, ale spíš na čokoládu. Pravidelnost znamená, že budete jíst pětkrát denně a mezery mezi jídly nebudou delší než tři, maximálně čtyři hodiny.



10. Nejdůležitější jídlo dne neexistuje, důležité je každé

Možná pořád slyšíte, že nejdůležitějším jídlem je snídaně, ale proč by měla být důležitější než třeba oběd? Ano, ráno potřebujete doplnit energii, ale v poledne přece také. Pamatujte si proto, že každý den musíte sníst snídani, dopolední svačinu, oběd, odpolední svačinu a večeři.



11. Nikdy nechoďte spát bez večeře

Je to jedna z těch nesmyslných rad - najezte se nejpozději kolem páté nebo šesté a pak už si nic nedávejte, protože tělo by v noci všechno uložilo do tuků. Je to hloupost. Tělo v noci obnovuje síly a na to potřebuje energii. Když půjdete spát hladoví, probudíte se ráno nevyspalí, a protože budete unavení, přes den toho více sníte. Večeři si tedy dejte tři hodiny před spaním, jezte lehčí jídla, třeba rybu s bramborem, protože když tělo zaměstnáte trávením, bude se vám špatně spát. Pokud se stane, že se navečeříte v sedm, ale spát jdete až v půlnoci, zařaďte kolem desáté ještě druhou večeři, abyste neuléhali s kručícím žaludkem. Můžete sníst třeba jogurt.

12. Snídaňový trénink pro začátečníky

Organismus potřebuje po probuzení dotankovat energii. Když se nenajíte, vytvoříte dlouhou prodlevu, kdy tělo hladoví, čímž se zpomaluje proces spalování a zastavuje hubnutí. Možná tvrdíte, že necítíte hlad - a máte pravdu. Když se ráno nenajíte, vyplavuje tělo stresový hormon, který tlumí pocit hladu. Jenže hlad se stejně vrátí - ve večerních hodinách toho sníte mnohem víc. Proto je lepší, když se naučíte snídat. Začněte pomalu. První dny se napijte džusu, postupně přidejte třeba celozrnnou sušenku a časem se doberete až k typické snídani.



13. Dodržujte pitný režim

Dostatek tekutin zajišťuje, že tělo rychleji spaluje, a navíc platí, že hlad je převlečená žízeň. Kolik byste toho měli za celý den vypít, zjistíte, když svoji váhu v kilogramech vynásobíte číslem 30. Vyjde vám množství tekutin v mililitrech (např. 60 kg x 30 = 1800 tedy 1,8 l). Pijte především v první části dne, doháněním pitného režimu večer totiž zatěžujete ledviny.



14. Pití pečlivě vybírejte

Nejlepší bude, když si zvyknete pít čistou vodu a neslazené čaje. S limonádami do sebe dostáváte zbytečný cukr, když si kupujete ty uměle slazené, tělo si nikdy neodvykne na sladkou chuť. Kávu pít můžete, ale kvalitní - káva z automatu bývá často přeslazená. A každý šálek doplňte vodou, protože kafe odvodňuje.



15. Naučte se, kolik jídla jíst v průběhu dne

Snídaně by měla tvořit 25 procent celkové energie, oběd 25-30 procent, večeře 25-30 procent a svačiny shodně 10-15 procent. Časy jídel si organizujte podle vlastního harmonogramu dne, ale platí, že se snídaní, dopolední svačinou a obědem byste měli mít snědeno 65 procent denního příjmu. Součástí každého jídla by mělo být ovoce (spíše v první části dne) a zelenina, denně snězte asi 600 gramů.



16. Připravujte si svačiny

Hlavní jídla si připravujete doma nebo na ně chodíte do restaurací, ale víte si rady se svačinou? Do práce nebo do školy si kupujte jogurty a tvarohy, ořechy, semínka, na cesty si berte mléčné nápoje, na které nepotřebujete lžičku. Když jste na ulici, kupte si v obchodě banán nebo müsli tyčinku, ale vybírejte ty bez polevy.



17. Vytvořte si plán na další den

Jistě se někdy stane, že jídlo vynecháte, protože se nestihnete najíst či zapomenete. Až si vaše tělo navykne na pravidelnost, bude se hlad po třech hodinách sám ozývat, ale teď na to ještě nelze spoléhat. Proto je dobré si každý večer napsat, co vás příští den čeká, kdy se najíte a čeho. Předejdete tak situacím, kdy běžíte na schůzku a u sebe nemáte ani müsli tyčinku.



18. Najíst se výjimečně dokážete i ve fast foodu

Neberte to jako povel, že si dáte hamburger a hranolky, jen jako informaci, že když nemáte čas a jinou možnost, tak i ve fast foodu se dá najít vhodné jídlo. Většina řetězců s rychlým občerstvením nabízí zeleninové saláty (kupujte si je bez zálivky a bez smaženého masa), výjimečně si dejte třeba wrap. Vyhýbejte se stánkům s klobásami a smaženým sýrem.



19. Nahrazujte kalorická jídla těmi méně kalorickými

Pečivo si kupujte celozrnné, které má sice přibližně stejný počet kalorií jako bílé, ale více vlákniny a schopnosti zasytit. Část přílohy u hlavních jídel nahraďte zeleninou. Místo cornflakes si do jogurtu nasypte ovesné vločky. Nekupujte si ovocné jogurty, ale bílé a ovoce tam přidejte čerstvé.



20. Zvykněte si na jiné potraviny

To je problém mnoha lidí, pořád jíme to samé a náš jídelníček je jednotvárný. Prolistujte kuchařkami, naučte se připravovat nové pokrmy, ať je vaše jídlo pestřejší. Dejte si závazek, že jednou týdně zkusíte potravinu, na kterou nejste zvyklí.



21. Naučte se upravovat jídlo zdravěji

Když někomu řeknete, že musí zhubnout, zděsí se, že místo řízků bude jíst maso v páře. Ještě dnes se najde hodně lidí, kteří neznají nic mezi tím. Zdravá kuchyně přitom může být i chutná, záleží na tom, s jakou fantazií jídlo připravíte. Řízky přece nemusíte hned smažit, dobré mohou být i na přírodní způsob, když je dobře ochutíte a použijete kvalitní olej.



22. Jezte vyváženě

Když už jsme u těch olejů, měli byste vědět, že jsou důležitou součástí jídelníčku, protože zaručují správný chod organismu. Mimo jiné se v nich rozpouštějí některé vitaminy. Do naší stravy patří stejně jako bílkoviny nebo sacharidy v podobě příloh. To znamená, že byste ani při hubnutí neměli nic vynechávat, jen si vybírejte zdravější varianty potravin. Z olejů volte kvalitní olivový, místo knedlíků jezte brambory a rýži.



23. Nedojídejte

Ačkoliv se s jídlem nemá plýtvat, nesnažte se za každou cenu dojíst vše, co máte na talíři. To platí především pro stravování v restauraci, kde si porci neurčujete sami. Nestyďte se jídlo vrátit.

24. Neuždibujte mezi jídly

Možná máte pocit, že vlastně moc nejíte, ale přemýšlejte - kolik energie do sebe dostanete tím, že si dáte po obědě bonbon, pak pár oříšků. Jezte jenom v době, kdy je čas jídla. A v klidu.

25. Nestyďte se říct o radu

Pokud máte pocit, že hubnutí sami nezvládnete, poraďte se s odborníkem. Není žádná ostuda přiznat, že na to nestačíte, naopak. Když vám někdo s hubnutím pomůže, bude to pro vás jednodušší - poradí vám, kde děláte chyby, bude vás povzbuzovat a motivovat a vy to jen tak nevzdáte. Tým zkušených odborníků najdete Stop obezitě (STOB).