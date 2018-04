Recept na šťastné manželství? Francouzi radí flirt, Izraelci méně sexu

Jo Piazza se sama provdala poblázněná láskou po několikaměsíční známosti. Po svatbě si s manželem uvědomili, že vlastně netuší, co to znamená být dobrým manželem nebo manželkou a že údajných receptů na spokojený vztah je nespočet. Během svých cest po světe se tak Jo někdy sama, někdy s manželem vyptávala místních na jejich ověřené a ozkoušené rady, které se častokrát lišily od toho, co slýchávala doma v Americe.

Na základě spousty rozhovorů v mnoha zemích světa se pak rozhodla sepsat knihu Jak být provdána a již nyní poskytla několik zajímavých rad Cosmopolitanu. Vybíráme některé z nich.



1. Flirtování podle Francouzů

Francouzi a Francouzky jsou proslulí svou náklonností k opačnému pohlaví a zálibě v koketování. A podle jejich vlastních slov je to také způsob, jak si udržet jiskru v manželství.

„Když víte, že po vás ostatní muži touží, budete sebejistější, což je víc sexy,“ prozradily prý spisovatelce francouzské ženy. Mezi jejich další tipy na spokojený vztah patřilo chození doma na Evu a okřikování spolupracovníků namísto partnera.



2. Očištění před svatbou podle Mexičanů

Podle Mexičanů je důležité uvědomit si, že do manželství vstupujete s čistým štítem, že začínáte novou kapitolu svého života, do které si s sebou neponesete emocionální zátěž z předchozích vztahů. A partner řekl své ano i všem vašim chybám a nedostatkům, není proto vhodné se dále trápit svým nedokonalým nosem nebo třeba tím, že dopadnete v manželství stejně jako vaši rodiče.

Jo a její manžel si v Mexiku zašli na tradiční obřad temezcal, který se odehrává v prostředí podobném sauně, a při něm můžete své předchozí zkušenosti a trápení „vypotit“.



3. Sexuální zdrženlivost podle Izraelců

Tahle rada zní hodně divně, ale podle ortodoxních izraelských židů funguje. V sexu podle nich platí, že příliš vysoká kvantita jde na úkor kvality. U ortodoxních židů platí, že se manžel s manželkou skoro dva týdny během měsíce nemůžou jeden druhého ani dotknout. Díky tomu, že v tuto dobu spí v oddělených ložnicích a sex pro ně není samozřejmost, udržují si podle svých slov snáze ve vztahu vášeň a nepropadají rutině.



4. Kompromisy bez ohledu na finance podle Indek

V mnoha domácnostech je zakořeněné, že o většině důležitých věcí rozhoduje ten, kdo domů přináší nejvíce peněz. Trochu jinak na to koukají v několika indických horských kmenech, ve kterých se dědí po ženské linii a ženy tak ve svých rukách drží většinu místního bohatství. Muži přicházejí do domu své nevěsty často pouze s jedním kufrem, děti získávají jméno po matce. Přesto se nesnaží mužům a chlapcům poroučet svou ekonomickou silou, ale důležitá domácí a ekonomická rozhodnutí domácnosti dojednávají jako kompromis zúčastněných stran.



5. Na hádku se klidně vyspěte

Většina z nás už někdy slyšela radu, že by partneři neměli chodit spát, dokud se jejich spory nedoberou ke smírnému konci. Novinářce však muži i ženy po celém světě potvrdili, že to opravdu není vždycky nutné a nebude to znamenat rozvod. „Z hádek ve stavu vyčerpanosti nevzejde nic dobrého. Slyšela jsem to od svého konzervativního muslimského průvodce v Kataru i od přiopilého skotského taxikáře. Jděte si lehnout, vyřešte to ráno,“ nabádá manžele Jo Piazza s tím, že spánek a odpočinek nám mohou dodat odstup potřebný k vyřešení často malicherného sporu.



6. Žádný vztah není perfektní

Jo Piazza si na svých cestách uvědomila jednu zásadní věc: manželství je něco, na čem je nutné dlouhodobě pracovat a snažit se o jeho úspěch. I když se vám může zdát, že ostatní mají jednodušší a lepší vztahy než vy, nepropadejte klamnému zdání.

„Když jste se v prvním roce našeho manželství podívali na můj Instagram, viděli jste roztomilý pár, co společně cestuje do exotických lokalit, šplhá po skalách, plaví se po holandských kanálech a krmí se úžasným jídlem. Ale neuvidíte z něj, že jsem přišla o práci, byla jsem nemocná, že mi lékaři třikrát řekli, že můj otec umírá, a moje matka se nervově zhroutila. Nevíte, kolikrát jsem se manželem pohádala nebo jsem vypila příliš mnoho vína a pak jsem brečela do polštáře, že jsem snad nikdy v životě neudělala správné rozhodnutí,“ popisuje Jo a zároveň dodává, že manželství je v každém případě úžasné dobrodružství.