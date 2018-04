Rady a tipy, jak si na Vánoce vyzdobit byt

Než se dáte do práce PŘIPRAVTE SI kromě všeho, čím chcete věnec ozdobit: KORPUS z materiálu, se kterým se vám bude dobře pracovat. Polystyrenový, slaměný a drátěný můžete koupit v zahrádkářské prodejně. Můžete použít i navlhčené noviny, které zmačkáte do kruhu, svážete a necháte uschnout. VÁZACÍ DRÁT na připevnění větví a všech větších ozdob: jablek, citronů, šišek. LEPICÍ PISTOLI budete potřebovat na rychlé přilepení menších ozdob. K dostání jsou v hobby marketech, stojí do čtyř set, tyčinka lepidla je asi za padesát korun a lepí nerez, ocel, kámen, textil, dřevo, plast, kov, lepenku, sklo, keramiku i kůži.