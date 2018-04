Radmila Haničincová: Můj život byl Petr, byla jsem šťastná

"Umyla, oholila, smoking. Jdeme zařídit pohřeb mého milovaného. Je konec, Petříčka mně odvezli!!! Už ho nikdy neuvidím," pokračuje záznam z toho dne, kdy zemřel herec Petr Haničinec.



Když myslíte na manžela, po čem se vám stýská nejvíc?

Vždyť jsem s ním byla denně, čtyřiadvacet let! Stýská se mi po všem – i po tom, jak nadával na naše zvířata, že jich je plný dům a že je všechny vystřílí, protože občas skočila i k němu do postele. Zajímavé je, že dokud žil, tak ještě měla zvířata respekt, on je seřval. Ale teď mi lezou po hlavě.



V posledních letech se zdálo, že Petr Haničinec rezignoval na život. Povídali jste si o něčem?

No jistě, do poslední chvilky. Ještě před dvěma měsíci mi říkal: „A mně nedáš cigáro?“ Zakouřil si, i když mu padal popel. Nebo jsem si nalila panáčka a on: „A já nic?“ Smutné bylo, když jsem letos chodila na houby. Vracela jsem se domů a on: „Ukaž, co máš?“ Pak se rozplakal, každou tu houbu si prohlédl a políbil ji. Bylo mu líto, že už do lesa nemůže.



Měli jste ještě nějakou společnou zábavu?

Víte, já miluju AZ-kvíz, tak říkám, Peťulko, propláchneme mozkový závity. A on mě pak chválil: „Hm. Zase jsi dobrá...“ Nesnášel naopak znělku Šťastných 10, nevím proč. Asi že byl výborný muzikant. My opravdu i letos zažili šťastné chvíle, třeba v červnu, když sem přijel dětský sbor Klíčenky, ty on miloval. Ušili jsme habaďuru – před náš dům přijel autobus těch dětí, já otevřela okna, a ony nastoupily; dvě kytary, flétny, začaly zpívat, a Péťa: „Tys pustila desku mých dětí!“ Tak jsem ho vyvezla ven a on byl šťastnej.



Mám pocit, že jste už dávno zapomněla na sebe a všechno obětovala péči o nemocného manžela.

Já se neobětovala! Můj život byl Petr, byla jsem šťastná. Proto se nikdy nemůžu cítit jako oběť.

Radmila Haničincová (rozená Pleskotová)

* Narodila se 9. února 1950 v Heřmanově Městci, dnes žije v Bratronicích na Kladensku.

* Vystudovala „šperkárnu“ v Turnově, do roku 1992 pracovala jako zlatnice.

* Z prvního manželství má dospělou dcerou.

* 21. prosince 1985 se stala čtvrtou, poslední manželkou Petra Haničince.

* Považuje se za „zvířecí mámu“, už léta má například ochočeného kosáka Pepína. Petr Haničinec

* 15. září 1930 Pardubice – 7. listopadu 2007 Bratronice

* V Praze vystudoval AMU a od roku 1962 byl členem Divadla na Vinohradech.

* Na scéně ztvárnil nejrůznější charaktery: Mefista ve Faustovi, Pabla v Komu zvoní hrana nebo Krále Krysu.

* Hrál v televizních seriálech jako Žena za pultem, Dobrá voda a Sequensově Kronice žhavého léta.

* Byl to i vynikající dabér, říká se mu český inspektor Columbo.