Radkův příběh: Jsem hrdý, když nechám ženu plést

Jasně, že v našem manželství byly a jsou třenice a konflikty způsobené námi i našimi příbuznými nebo vyvolané okolnostmi.



Na druhou stranu jejich méně než na začátku našeho manželství. Snad jediná věc, se kterou jsem nespokojen je nedostatek sexu, chápu ale, že tělo mojí ženy pracuje v těhotenství pracuje jinak a také to, že už mně dala dvě nádherné děti.



Uspokojuje mě, když se mohu podílet na domácnosti. Vzít děti ven a nechat mojí ženu samotnou, aby se "dobila". Funguje to zázrak, přijdu domů, je utahaná a bez nálady, pak děti vezmu pryč a když se za hodinu nebo dvě vrátíme, je to jako by je neviděla týden.



Cítím hrdost, když jdu večer umývat nádobí a nechám svou ženu se dívat na televizi a plést. Věnuji svou lásku a projevuji svou přízeň, protože ona dělá to samé v hojné míře.



Napadá mě srovnání s investičními pobídkami, které jsou nabízeny potencionálním investorům. Tyto pobídky je mají nalákat, aby do naší země přišly a investovaly, tvořily, produkovaly, organizovaly, …



Do našich vztahů nás přitáhne zamilovanost, hormony, rozum a kdo ví, co ještě a pak je na nás, jestli na tuto návnadu dokážeme navázat našimi investicemi a prací.