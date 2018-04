Radka Kocurová: Chci adoptovat dítě

Proč o něm zásadně nemluvíte, máte špatnou zkušenost?

Domluvili jsme se tak už před pěti lety, hned na začátku našeho vztahu. Tomáš patří na zadní stránky, do sportu. Nikam jinam.

Jste zamilovaná?

Jsem.

Píšete zamilované esemesky?

To je příliš soukromá otázka. Víte, my nemáme zapotřebí o našem vztahu mluvit. Ať si každý myslí, co chce.



Ženy si prý často vybírají partnera podobného svému otci. Souhlasíte?

Nesouhlasím.

Čeho si na mužích vážíte nejvíc a čeho nejméně?

Nesnesla bych vedle sebe alkoholika ani násilníka, důležitá je spolehlivost a smysl pro humor.

Jste tolerantní?

Jsem.

Odpustila byste partnerovi nevěru?

Každá situace je jiná, záleží na okolnostech.

Tvrdíte, že nejste konfliktní. Umíte se pořádně rozčílit?

Naposledy jsem křičela, když mi náš půlroční retrívr rozkousal botu. Měla jsem si ji uklidit! Takhle jsem podle té zničené musela poupravit i tu druhou, aby se daly nosit. Jinak se ale neprosazuji křikem, maximálně zvýším hlas, nedám se, ale když jde do tuhého, raději se stáhnu.

Vy jste byla asi vždycky hodná dcerka a vzorná žačka...

Zrovna před pár dny jsem si s maminkou prohlížela vysvědčení a ještě v osmé třídě jsem měla jenom jednu dvojku. Byla jsem na sebe pyšná. Vždycky jsem se snažila být hodná a vzorná.

Hrála jste na piano, závodila v atletice. Měla jste také svůj platonický idol?

Z atletiky mám pár diplomů, na které jsem hrdá, na klavír jsem hrála 11 let, ale idoly? Vím, že sestřenice obdivovala Davida Hasselhoffa z Pobřežní hlídky, možná jsem mu fandila s ní, ale spíš jsem řešila Toma Cruise a poslouchala Ivetu Bartošovou. Dneska obdivuji Keiru Knightleyovou a líbí se mi třeba Orlando Bloom.

Takže jste spíš na romantické typy, Bruce Willis by neměl šanci...

Drsňáky nemusím, jsem na něžnější typy.

Život naruby vám obrátila soutěž Miss ČR, kdo vás přihlásil?

Od mala jsem se hlásila do nejrůznějších soutěží krásy a byla jsem docela úspěšná. Rodiče a hlavně teta viděli, že se mi daří. Jenže ten rok, kdy mě chtěli přihlásit, zrovna vyhrála Jitka Kocurová. Bylo jasné, že dvě Kocurky po sobě nezvolí, a tak jsme dva roky počkali a vyšlo to.

Jste lepší rosnička, nebo modelka?

Co dělám, to mě baví. Počasí mi zpočátku vůbec nešlo. I když mi nikdo neřekl ani slovo, jsem soudná a bylo mi jasné, že jsem strašná. Probrečela jsem několik večerů. Teď se v něm cítím dobře a modeling je mým koníčkem.

Přijala byste, kdyby vám nabídli moderovat zprávy?

Jsem spokojená, po změně netoužím.

A co třeba role ve filmu, třeba jako ta, co zahrála zmiňovaná Jitka Kocurová v Účastnících zájezdu?

Byla bych špatná herečka. V seriálu Redakce jsem si zkusila takový štěk. Natáčení se mi líbilo, ale myslím, že role odpovídala mým možnostem.

Máte oblíbený televizní pořad?

Zpočátku jsem sledovala Velmi křehké vztahy. Mám ráda Zoufalé manželky, líbí se mi i Ztraceni. Nejsem ale zastánce seriálu, bere mi čas. Obecně mám víc než fikci raději příběhy inspirované skutečným životem, a to ve filmech i v knížkách- třeba se mi moc líbila Šifra mistra Leonarda. Mám ráda i romantické snímky, filmy pro pamětníky a ty s Tomášem Holým, ale i večerníčky Jája a Pája, A je to!, Krakonošské pohádky...

Televize teď vysílá soutěž s názvem Jste chytřejší než páťák? Jste?

Tak do toho bych nikdy nešla. Zkoušejí tam z věcí, které jsme se učili kdysi dávno!

Tak třeba - a to souvisí i s vaším počasím - jedna z otázek byla: Jaká barva je na vnitřní straně duhy? Věděla byste to?

To opravdu nevím, poradila bych se s meteorologem.

Musí se rosnička zajímat o meteorologii?

Nemusí, ale je dobré něco vědět. Máme v redakci plno zajímavých knížek, jednu z nich mám právě rozečtenou. Uvědomila jsem si, jaký má počasí význam na osudy lidí, jaký je to živel a jaké může mít katastrofální následky.

Na rozdíl od jiných kolegyň z modelingu nepracujete v zahraničí. Proč?

Vždycky jsem si to přála, ale jsem mámina sukně. Když jsem například dostala nabídku pracovat měsíc v Japonsku, odmítla jsem. A teď jsem už docela stará. Ale já to ještě jednou zkusím, snad příští rok, ale neprozradím, o co jde, protože co kdyby to nevyšlo?

Jste pověrčivá?

Hlavní čára životem je narýsovaná, můžeme osud jen ovlivnit, ne změnit. Astrologii ani kartám moc nevěřím, ale kanál raději obejdu, a když mi přes cestu přeběhne černá kočka, zvolím raději jinou trasu. Štěstí nosím pořád u sebe v podobě babiččina růžence a také mušliček a kamínků od moře, které mi připomínají prostředí, v němž jsem spokojená.

A kde je ten váš ráj na zemi?

Karibik, Maledivy, Mauricius, Seychely...

Mezi modelkami jsou teď populární silikonová prsa, úpravy rtů, botox... Už vás také dohnala touha být ještě krásnější?

Samozřejmě jsme to s kamarádkou řešily, ale v tomhle mám jasno. Nic bych na sobě neměnila. Jen... kdybych měla delší vlasy! Přiznám se, že občas v televizi nebo na mole používám sponky s napletenými pravými vlasy, abych měla bohatší hřívu, takovou, jakou mi příroda bohužel nenadělila.

Vy se máte! Ani diety řešit nemusíte...

Ale měla bych jíst zdravěji! Moje tělo si vyžaduje sladké. Sním třeba denně tabulku bílé mléčné čokolády a bonbony, zmrzliny... Snažím se teď víc jíst třeba sójové jogurty, fazolovou pomazánku, do polévky i salátů přidávám nať z mrkve a uvědomila jsem si, jak důležitý je pitný režim.



Netrápí vás kila ani vrásky, trápí vás třeba, kdo bude příštím českým prezidentem?

S tím, kterého máme, jsem spokojená.

Kterou stranu volíte?

Zatím vždycky tu, která vyhrála. Volím doma, v Karviné a naposledy to bylo docela zajímavé. V Čechách Paroubek podporu neměl, na Moravě naopak velkou. A tak jsem volila opačně než moji rodiče.

Měli by mít Američané radar v České republice?

Tak tohle nesleduji. Řeším spíš chudobu v afrických zemích. Chtěla bych adoptovat dítě na dálku. Už mám vybraného tříletého chlapečka, který žije s babičkou. Budu mu posílat pět a půl tisíce korun ročně.



Jak vás to napadlo? Dohodli jste se s Tomášem?

Přivedla mě k tomu Lucka Váchová, která takhle adoptovala holčičku. Tomáš o tom ví a souhlasí. Chystá se i kalendář osobností, které takto pomáhají, a výtěžek půjde na pomoc do afrických zemí.



Kde si myslíte, že je potřeba nejvíc pomáhat?

Tatínek prošel těžkou nemocí, byla jsem za ním denně v nemocnici, a když jsem viděla děti s rakovinou, byl to smutný pohled. Určitě bych chtěla pomáhat dětem, nejspíš shánět peníze na lékařské přístroje, kterých je nedostatek.



O vlastním dítěti ještě neuvažujete?

Děti mám ráda, tak jako maminka, která pracuje ve školce. Těším se, až budu mít vlastní. Zatím je to ale budoucnost, kterou řešit nechci. Rozhodně bych jednou chtěla minimálně dvě.



Všichni si myslí, že se s Tomášem vídáte dost málo, a přitom v Londýně trávíte víc času než v Praze. Chtěla byste tam žít?

Když je člověk šťastný s partnerem, je spokojený všude. Každé město má své, i Londýn. Když Tomáš trénuje, chodím po památkách, vystačím si. Samozřejmě, že nejlepší varianta by byla žít někde blízko Prahy.



Věřím, že fotbalu už po letech vedle Tomáše dost rozumíte, ale šla byste třeba sama na zápas Sparta-Slavia?

Tak to bych nešla. Kdyby muž mých snů hrál třeba golf, měla bych ráda golf. Takhle mám ráda fotbal, to je přece přirozené.



S Tomášem vám to klape, ale přece jen se říká, že po takové době je třeba se buď vzít, anebo se rozejít. Co si o tom myslíte?

Že je to nesmysl.