Radíme, jak mít hřívu jako Penélope či vlny jako Kate

Oslnivý blond drdol podle Gwen Stefani

Jedinečný hlas, módní ikona, rocková hvězda... Gwen Stefani je nepochybně fenoménem 21. století. Zpěvačka kapely No Doubt má na kontě i dvě sólová alba, skládá, textuje a produkuje, má vlastní módní značku a její styl obdivují miliony žen po celém světě.

Gwen se proslavila svým rebelským účesem. Okouzlila nejen odvážně výraznou blond barvou, ale i sexy vyčesaným drdolem. Trendy účes, který se hodí jak k džínům, tak i ke společenským šatům.

Pozor, pro takto zářivou blond barvu, jakou má Gwen, musíte mít zdravé a silné vlasy, které nebudou mít matný nádech.

Postup

Vlasy vyčesejte nahoru a upevněte pinetkami nebo sponkami, které dodají vašemu účesu nádech nedbalé elegance. Ideální je mít delší ofinu sestříhanou na stranu, která vám případně může lemovat obličej a dodá účesu dojem světovosti. Delší patka vypadá dobře nejen k drdolu, ale i ke klasickému culíku nebo francouzskému copu.

Styl

Pokud máte plavou blond barvu vlasů, nezapomínejte na rudou rtěnku, bez které si dnes nikdo Gwen Stefani nedokáže představit.

Penélope Cruzová: romantická dlouhá hříva, která oslní

Charizmatická a vášnivá, zářící a hluboce dojímavá… Taková je Penélope Cruzová. Kromě pověstného temperamentu se proslavila i svým typicky ženským účesem, který milují muži po celém světě.

Na filmovém plátně se poprvé ukázala v roce 1992. Její aura a ohnivý temperament braly za srdce a oslnily diváky.

Z Penélope se stala hvězda, zazářila v "Hi-Lo Country" Stephena Frearse, s Nicolasem Cagem a Christianem Balem se objevila v "Mandolíně kapitána Corelliho", s Johnnym Deppem v "Kokainu" a s Mattem Damonem v "Kráse divokých koní"….

Účes

Základem jsou dlouhé vlasy, které jsou kaskádovitě sestříhané po stranách. Ideální barvou je mix různých odstínů hnědých tonů - převážně čokoládová, oříšková a moka. Její vlasy se staly symbolem žhavé jižanské krásy.

Postup

Po umytí si vlasy vyfénujte přes kulatý kartáč pramen po prameni a následně upravte fixačním sprejem na vlasy.

Styl

Penélope dokáže dokonale sladit make-up s barvou svých vlasů a oblečením. Krásu očí podtrhne líčením v sytých tónech a nezapomíná na detaily. Celkový dojem je pak vždy úžasný.

Kate Winsletová a její přirozené svůdné vlny

Kate Winsletová je herečkou, jejíž jméno samo o sobě evokuje výjimečnou osobnost. Nesrovnatelným talentem, svobodou, s jakou se rozhoduje, i věrností svým závazkům nepřestává ohromovat a svádět. Je okouzlující, sebevědomá a neustále tvůrčí.

Už více než deset let odhaluje svůj ojedinělý talent nezapomenutelnými hereckými výkony ve filmech jako Věčný svit neposkvrněné mysli, Rozum a cit či Titanic. Vyjadřuje celou škálu emocí - vášeň, sílu, odvahu i lásku. Je to moderní a výjimečná osobnost, do které se dokážou vcítit všechny ženy.

Účes

Kate nosí vlnité vlasy, které jsou nepřehlédnutelnou ozdobou a romanticky rámují její tvář. Je však potřeba se o ně správně starat, aby zůstaly hebké, lesklé a krásně tvarované.

Postup

Pokud máte přirozeně vlnité vlasy, stačí je umýt, upravit pěnou speciálně určenou pro vlnité vlasy a vlny "namačkat" rukama do požadovaného tvaru. Hlavní je vlny nerozčesávat hřebenem, jen je upravit rukama a nechat je volné.

Jestli máte vlasy rovné, natočte je po umytí a vysušení ručníkem na velké natáčky a nechte uschnout. Poté natáčky sundejte, použijte sprej na fixaci vlasů a rukama upravte.

Styl

Kate má ženské křivky a romantickým stylem zdůrazňuje svůj půvab a šarm. Nebojte se zvýraznit své tvary, i když nemáte modelkovské míry.