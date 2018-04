Radikální vlasová proměna, při které došlo i na sprostá slova

Pochází ze sousedního Polska, ale už devět let je doma v Čechách. Ilona tu pracuje a vychovává šestiletou dceru Adélku. A jako každá žena ráda pečuje o svůj vzhled. Týká se to i jejích vlasů, se kterými občas experimentuje a nebojí se ani výraznějších zásahů.

„Celou dobu, co jsem v Čechách, chodím k jedné kadeřnici a většinou jí nechávám volnou ruku. Jednou jsem přišla s tím, že bych chtěla zkusit fialovo-modré vlasy. Řekla mi ale, že jsem toho už na vlasech měla hodně a že se bojí, že by to nevydržely. Nakonec mi doporučila něco jiného,“ svěřuje se Ilona.

Její péče o vlasy spočívá především v mytí a občasném fénování. Často si vlasy také žehlí. Do proměny New Look se přihlásila, protože chtěla zkusit něco nového. „Říkala jsem si, že nemám co ztratit. Přinejhorším vlasy odrostou, nebo když se mně to nebude líbit, tak je obarvím,“ směje se Ilona.

Barvení tón v tónu

Do péči si ji bere kadeřnice Anna Vejvodová z Hair studia Honza Kořínek, podle které se duhové barvy k Iloně vůbec nehodí, a proto se rozhodne pro kompletní změnu barvy.

„Ilona má vlasy dlouhé po ramena, které jsou v koncích ztenčené. Má je jemné, ale zato jich má hodně. Vlasy jsou až moc barevné, proto je musím nejprve vyčistit od všech odstínů,“ popisuje kadeřnice. V tomto případě zvolila techniku barvení tón v tónu, což znamená, že u hlavy zanechá tmavší odstín a v délkách zářivější, který je více červený.

Není to pouze barva, se kterou je kadeřnice nespokojená. Také na délce vlasů by ráda ubrala a dodala více objemu. „Vlasy budu zkracovat zhruba o 10 cm. Lehce je sestříhám, aby v nich zůstal objem a pohyb, a vyfoukám přes kulatý kartáč do hladka. Nakonec lehce provlním kulmou,“ vypočítává Anna Vejvodová.

Šok a vulgární klení

Pod rukama kadeřnice se z Ilony postupně stává úplně jiná žena. Tmavší a zářivější barva ji vyložení sedí, stejně jako vlny. Proto je první pohled do zrcadla opravdu velký šok. Dokonce takový, že Ilona vyhrkne i neslušný výraz. Její bezprostřední reakcí je: Do prdele! Vzápětí se však chytne za ústa a s úžasem se prohlíží v zrcadle.

„Jsem v šoku, tohle jsem fakt nečekala. Tušila jsem, že tam bude něco s červenou. Ale ne, že až tak moc,“ svěřuje se Ilona a dodává, že si na nový účes určitě zvykne, protože se jí moc líbí.