Zrzka Tereza se díky kratšímu střihu proměnila v sexy dračici

Tereza Svátková z Brna je společenská a dokáže skvěle vycházet s lidmi. Ráda sportuje a také ráda mění střihy i barvu svých vlasů. Poslední dobou si ale připadá dlouho stejná a už ji to přestalo bavit. Proto se rozhodla vyzkoušet proměnu přímo před kamerou.

„Dřív jsem hodně experimentovala. Měla jsem na hlavě už úplně všechno; rovné, kudrnaté, krátké, dlouhé, fialové, modré,“ popisuje Tereza, která se živí jako personalistka.

„Nemám nic konkrétního, co bych si přála, ale co bych si nepřála, jsou hodně tmavé barvy, jako je černá. A kvůli práci bych asi nemohla mít ani zelené, nebo modré vlasy. Růžovou bych ale zvládla,“ směje sympatická zrzka.

Vlasům žádnou zásadní péči nevěnuje. K obligátní klasice ve formě šamponu a kondicionéru před nedávnem přidala i masky. Ani žehlička či kulma jí nic moc neříkají. Vystačí si s fénem a kulatým kartáčem. „Když jsem měla krátké vlasy, tak jsem používala pudry, gely, pak trochu rozcuchávala, ale teď, když to mám delší, tak to moc neřeším,“ přiznává Tereza.

Podle kadeřnice má vlasů poměrně dost, ale jsou jemné, takže si její současné mikádo zaslouží zkrátit. Měděnou barvu vystřídá tmavší odstín. „Pro dnešní radikální proměnu jsme zvolila kratší a střapatější střih. A zvolila jsem i tmavší odstín hnědé, který bude mít v koncích fialové odlesky,“ popisuje postup Anna Vejvodová z Hair studio Honza Kořínek.

A dodává, že požadovaného efektu dosáhne tak, že vrchní část hlavy nejprve zesvětlí. Až poté bude aplikovat tmavou barvu. „Pro závěrečný styling využiji struktury vlasů a vytvořím tak rozcuchaný efekt,“ říká Anna Vejvodová.

Kombinace krátkého sestřihu a „nechtěné“ tmavé barvy byl pro Terezu pořádný šok. Vůbec ji nenapadlo, že by mohla mít něco podobného na hlavě. „Myslela jsem si, že půjdu spíše do světla, jak jste mi stahovali barvu. Pak jsem pochopila, že světlé to nebude. Ale takhle tmavé jsme to nečekala. To je masakr!“ rozdýchávala Tereza nový účes a měla pocit, že je rázem úplně jiný člověk.

„Líbí se mi to. Střih je bomba, ale na barvu si musím zvyknout. Snad se s tou paní v zrcadle nějak sžiju,“ směje se.