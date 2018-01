Psychopati se nebojí, jsou citově prázdní. Držte se dál, radí psycholog

Jak tedy pojem psychopat používat?

Slovo se stále používá a dokonce bych řekl, že v posledních letech zažívá určitou renesanci. Problém spíše vidím v tom, že není vždy jasné, co takové označení vlastně vyjadřuje. Termín psychopatie se používá od začátku 19. století a byla to výsostná doména medicíny. Zprvu to bylo obecné označení pro duševní poruchu a později výraz pro poruchy osobnosti. Vzhledem k tomu, že slovo psychopatie získalo pejorativní nádech, od jeho užívání se v odborné literatuře upustilo.

Porucha osobnosti to tedy není?

Je, ale jde o to, že psychopatie byla označením pro diagnostickou skupinu, kterou v současnosti nazýváme poruchy osobnosti. Ono jich je ale několik druhů. Tomu, co dnes označujeme slovem psychopat, odpovídá v mezinárodní klasifikaci nemocí asi nejvíc „disociální porucha osobnosti“. Alespoň tedy v evropském manuálu, USA má jiný. Tam by to odpovídalo antisociální poruše osobnosti. Ale i tam se někteří bouří proti rovnítku mezi tímto označením a psychopatií.

PhDr. Radek Pěkný Narodil se 1980 v Praze, kde dodnes žije. Absolovoval ZŠ s rozšířenou výukou tělesné výchovy, potom studoval na sportovním gymnáziu Přípotoční.

Následně vystudoval jednooborovou psychologii na FF UK v Praze. Později složil atestační zkoušku z klinické psychologie.

Prošel psychoterapeutickým výcvikem SUR. Dříve pracoval jako psycholog v Ústřední vojenské nemocnici, jak v sekci expertízní (výběry uchazečů do armády a výběry profesionálních vojáků na zahraniční mise + vyšetření vojáků po návratu ze zahraničních misí), tak v sekci klinické (3 roky coby psycholog na lůžkové psychiatrii).

Kromě soukromé praxe (Vzdělávací a psychoterapeutické centrum) pracuje na krizovém oddělení, které se specializuje na poskytování péče pacientům s psychotickým onemocněním.

Profesně se věnuje individuální psychoterapii pro dospělé, krizové intervenci a poradenství.

Záliby: sport, horská turistika.



Je ženatý a má jedno dítě.

Ale psychopat je něco jiného než sociopat?

Ano. Ale ani v tom není jasno, podstatou psychopatie je totiž trochu odlišná struktura a fungování určitých částí mozku, čili v tomto případě jde o vrozenou záležitost. Na rozdíl od toho se sociopatem člověk může v průběhu života stát, například deprivací. Ale je to těžké, někdy se tyto termíny zaměňují.

Když se řekne „psychopat“, vzpomene si leckdo na Hitchcockovo Psycho nebo na Hannibala Lectera z Mlčení jehňátek. Kolik procent z celkového počtu psychopatů tvoří takoví sadističtí vrazi?

Obecně lze říci, že kriminální psychopati tvoří zhruba 20 procent populace psychopatů. Není to ale zas až tak moc, vezmeme-li v úvahu, že psychopatů, zůstaneme-li u tohoto výrazu, je v populaci asi jen jedno procento. Vzniká zde spousta mýtů, třeba že ve vedení korporátů jsou jen skoro samí psychopati - obvykle ti nekriminální.

A není to pravda? Mocenské pozice přece lákají právě tyto typy lidí?

Pravda je, že na takových pozicích psychopaty najdete, protože mají vlastnosti, které je předurčují k tomu, aby byli na takových pozicích úspěšní. Kvůli změnám v nervových strukturách jsou psychopati lidé, kteří odlišně reagují na nebezpečí. Dalo by se říci, že nemají strach.

Jaké mají další vlastnosti?

Vyznačují se impulzivitou, někdy asociálním chováním, například agresí, nedostatkem empatie, chybí jim pocity zodpovědnosti a lítosti. Dále je pro ně typická grandiozita, čili to, že jsou přesvědčeni o své výjimečnosti. Podstatným rysem je ovšem citová prázdnota, díky níž vedou povrchní život. S tím se pojí i to, že potřebují neustálé vzrušení, jsou brzy znuděni.

Věrnost tedy asi nebude jejich silnou stránkou?

To určitě ne. Pěstují povrchní vztahy, žijí promiskuitně. Takového muže jedna žena brzy začne nudit. Nebezpečné je na nich i to, že dokážou být velice šarmantní. První dojem z nich je skvělý. I přes výčet negativních vlastností jsou ale pro společnost potřební.

Takže mohou být i užiteční?

Ano. Hodí se na práci vyžadující rozhodnost a pevné nervy. Ideální jsou pro ně povolání jako právník, lékař, politik, najdeme je i mezi náboženskými vůdci atd. Byl by to právě psychopat, který by rychle dokázal obětovat život jednoho člověka, kdyby tím dokázal zachránit větší počet lidských životů. Kdyby Neil Armstrong nebyl psychopatem, nebyl by býval schopen přistát na Měsíci.

Bývají také zdatní manipulátoři?

Ano, manipulativnost je dokonce podstatným znakem psychopatů. Zároveň to představuje jednu z možností, jak poznat, že mám co dělat s takovým člověkem. Psychopati velmi často apelují na etiku, morálku, pocity viny, a to i přesto, že nic takového neprožívají. Charakteristické dotazy jsou například tyto: Jak můžeš něco takového udělat? Co by tomu řekli ostatní? Dále je typické, že psychopat dokáže skvěle lichotit, když chce druhého dostat do pozice, kde ho potřebuje mít.

Dá se podle něčeho poznat, že se skutečně jedná o psychopatické rysy?

Ano. Je určitě dobré mít na paměti charakteristiky, o kterých jsme mluvili. Pak ještě existuje dotazník The Hare Psychopathy Checklist. Robert Hare, kanadský psychiatr, vytvořil dotazník, který je volně ke stažení na internetu. Kdo má pochybnosti, může si ho zodpovědět a ví to hned. Je to dotazník k sebeposouzení.

Může se tedy hodit i ženě, která má pochybnosti, jestli je její přítel v pořádku?

To sice může, ale myslím si, že spousta mužů zbystří a bude se cukat, když se mu řekne: Hele, tady je zajímavý test, pojď, uděláme si ho společně! Umím si možná představit, že by se k vyplnění testu dal přemluvit, kdyby za to dostal nějakou odměnu.

Podle čeho žena pozná, že je ve vztahu s psychopatem?

Nástup bývá plíživý. Měla by pozorovat, jak se dotyčný chová nejen ve společnosti, ale hlavně doma. Spousta psychopatů je doma nepříjemná, zatímco mezi lidmi přímo září, působí až neskutečně dobře. Oběti potom nikdo nevěří, že ji ten člověk doma třeba terorizuje. Čili je třeba všímat si změn chování. Můžou pomoci také informace od jiných lidí, ale je to těžké, protože zamilovanost v sobě nese nekritičnost.

Čili platí, že zamilovaní nechtějí vidět ani se dozvědět pravdu?

Obvykle ano. I kdyby takové zamilované ženě všichni říkali, že ten muž je špatný, on ji mistrně přesvědčí, že je to jinak. Že ostatní jim jejich lásku závidí a nepřejí jim ji. Říká se tomu „externalizace“, což znamená, že vinu má vždycky okolí, nikdy dotyčný sám.

Lze vůbec vztah s psychopatem bez újmy na zdraví přežít?

Spíše ne. Tím, že psychopat má snížené prožívání emocí a nulovou empatii, vztah nemůže fungovat. Některé ženy navíc chtějí své muže změnit, když s nimi nejsou v něčem spokojené. I s takovými se občas setkávám v sezeních. Změna ovšem není možná. Psychopat se ani není schopen vcítit do toho, co žena prožívá, natož aby se změnil.... leda že by z toho něco měl, něco, o co se mu jedná.

Kdyby například manželka hrozila rozvodem, on žil v jejím domě a byl na ní závislý?

Třeba. Ale i v takovém případě ji takový chlap bude schopen „ukecat“. Udělá vždycky jen to, co se mu hodí, z čeho má prospěch. Kdyby například žena chodila na terapii, mohl by předstírat chuť ke spolupráci, ale kdyby šel na sezení taky, bylo by to jen proto, aby na terapeuta zapůsobil a vytáhl z něj informace, které potřebuje.

Co byste tedy doporučil ženě, která s takovým mužem žije? Aby se rozvedla?

To asi záleží na každé ženě a její situaci. Někdy jsou ve hře děti a ještě je žena třeba finančně závislá. Pokud to ale nějakým způsobem jde, tak je lepší se držet o psychopata co nejdále.

Jak vlastně psychopat sám o sobě smýšlí?

Typická pro ně je grandiozita, sebestřednost, narcismus. Nikdy sám o sobě nepochybuje a díky tomu se dokáže dostat do vedoucích pozic, řídících funkcí. Je přesvědčen, že to, co dělá, je správné. Má prostě vždycky pravdu....a také umí brilantně lhát. Jsou to skvělí lháři. Depresemi rozhodně netrpí.

Proč jsou psychopati častěji muži?

Zajímavá otázka. Nabízí se evoluční vysvětlení. Souvislost s lovci, válečníky. Nesměli se bát, museli být akční. Čili jde o pozůstatek z minulosti, jenž v genech přežívá dodnes.

A kam zařadit například hysterku - není také psychopat?

Záleží na úhlu pohledu. Dnes se již označení hysterie pro svou hanlivost neužívá, ale existuje histriónská (dříve hysterická) porucha osobnosti, která by dle dřívější terminologie byla psychopatií. Hysterka prožívá mělké a labilní emoce, potrpí si na velká dramata, což koncepčně nespadá do emočně prázdného života psychopata.

S jakými psychopaty se ve své praxi setkáváte?

Skoro se žádnými. Je to dáno tím, že aby se ke mně dostali, museli by si přiznat, že něco nefunguje. Ale oni to vnímají tak, že pokud nastal problém, není to jejich vina, čili postrádají to uvědomění. Takže psychopati se do terapie moc nedostávají. Jen tehdy, mají-li to nařízeno.

Čili až v momentě, kdy spáchají trestný čin?

Ano. Ale stává se, že přijdou účelově, jak jsem už zmínil. Stále ovšem zastávají stanovisko, že za všechny problémy může partnerka, někdo jiný. Nebo se naopak snaží říkat to, co si myslí, že by chtěl terapeut slyšet. Od terapeuta si psychopat může slibovat spojenectví, potvrzení, že s ním je všechno ok. Když se mu nedostane to, co čekává, obvykle přestane na sezení docházet.