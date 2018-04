Rádce pro blondýnky aneb co udělá blondýnka, když chce něco připravit k jídlu

1. Podle čeho poznám, že jsem v kuchyni?

Každý byt má jednu nebo několik místností. Rozeznají se podle rozmanitého zařízení, které vždy plní určitou funkci (v ložnici je postel, v obývacím pokoji sedací souprava, v koupelně umyvadlo, v kuchyni chladnička).

Kuchyně se pozná snadno, protože v ní zpravidla nebývá ani postel, ani sedací souprava. Umyvadlo už může představovat jistý problém. Podle toho, že se na něm povaluje šampon na vlasy, krém na obličej nebo kartáček a zubní pasta, poznáme, že jde o koupelnu. Když byt důkladně prozkoumáme, narazíme i na další umyvadlo, v tomto případě to však bude dřez. V jeho blízkosti nalezneme i houbičku a přípravek na mytí nádobí s půvabným obrázkem špinavého nádobí. Jsme v kuchyni.

2. Sporák

Kromě objeveného dřezu na nás zírá cosi s čtvercovou vrchní plochou a černými talíři. Na přední stěně jsou malé knoflíky a pod nimi velké okno. Tak to je sporák. Bezděčně nás láká knoflíky otáčet, ovšem dělejme to jen s největší opatrností. Manipulaci s tímto složitým přístrojem si nechejme raději vysvětlit od někoho zkušenějšího.

3. Chladnička

Poblíž sporáku stojí nevzhledná skříň. Většinou mívá jedny velké a jedny malé dveře. Otevřeme-li velké dveře, nalezneme různé potraviny. Jestliže jsme nebyly delší dobu nakupovat, otevření dveří chladničky nás spíš deprimuje, protože je prázdná. Chladničku poznáme hlavně podle toho, že je v ní zima. Při otevření vrchních malých dveří nás ovane chlad daleko větší. Neznamená to, že se chladnička rozbila, ale že naopak funguje dobře. Uvidíme namražené přihrádky v plné kráse. Čím je chladnička starší, tím je mrazák zajímavější. Zmražených potravin uvnitř si vůbec nebudeme všímat. Stejně tam leží už několik desítek let a jsou k nepotřebě. Je na ně jen hezký pohled.

Nepříjemnosti v kuchyni

1. Připálené jídlo, to je ta správná legrace!

Je to jako v běžném životě. Když cítíme, že se něco připaluje, bývá taky už většinou pozdě. Pomoc je jen jedna: okamžitě jídlo odstavíme z plotny a přendáme do nového hrnce. Když je na dně centimetr vysoká černohnědá připálenina, nepomůže nám už vůbec nic. Jídlo můžeme vyhodit, do hrnce nalít saponát, nechat odmočit a zatelefonovat do pizzerie s donáškovou službou.

2. Připálené máslo

Skutečně nechutná moc dobře. Hrnec nebo pánev umyjeme a učiníme druhý pokus.

3. Hrudky v omáčce

Jestliže omáčka začne hrudkovatět, znamená to, že se mouka špatným mícháním srazila. Jisté je, že takovou omáčku nelze podávat. Přelijeme ji tedy přes sítko a vrazíme zpět k masu – žádný muž to nepozná!