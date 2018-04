Rada lékaře může být před cestou do ciziny užitečná

Poradu s lékařem by neměli opomenout zejména lidé nad 60 let a lidé trpící vysokým krevním tlakem, zažívacími obtížemi, cukrovkou a dalšími chronickými nemocemi. Těsně před odjezdem je vhodné také absolvovat prohlídku u zubaře.

V místě pobytu by měli cestovatelé počítat s podrážděním kůže, plísňovým onemocněním, úpalem, přehřátím či prochladnutím. V Africe, Latinské Americe i Asii hrozí parazitární nákazy z tamních jezer, řek s pomalu tekoucí vodou, kanálů, rybníků a močálů, toto nebezpečí odpadá v hotelových bazénech a v moři. Na písčitých plážích a v přírodě hrozí písečné blechy a klíšťata, proto se nedoporučuje chodit bez bot a lehat si pří

Nejčastějším problémem turistů v cizině jsou průjmy, během prvních dnů cesty postihnou až polovinu lidí. Většinou je lze zvládnout dietou, pomáhá také roztok kávové lžičky kuchyňské soli, osmi lžiček cukru, šálku ovocného džusu v litru převařené vody. Pokud domácí léčba do 72 hodin nezabere, je nutno vyhledat lékaře.

mo do písku. V písku hrozí i kousnutí jedovatým hadem.

Zásada, která může zachránit život, zní - vyvarovat se kontaktu se neznámým zvířetem, protože může mít vzteklinu.

V zemích s nízkou hygienickou úrovní lze pít jen převařenou vodu, či vodu z originálních lahví. Turisté by se v těchto zemích měli vyvarovat zmrzliny, nepřevařeného mléka, syrových plodů moře, tatarského bifteku. Voda by se měla převařovat i k výrobě ledu do nápojů a také k čištění zubů.



Do exotických zemí by si turista měl vzít i očkovací průkaz

Do exotické ciziny by turisté měli mít nejen pas, ale také mezinárodní očkovací průkaz, v němž mají napsáno, jaká očkování absolvovali na ochranu proti infekčním nemocem v místě pobytu. Povinně se očkuje pouze proti žluté zimnici, většina očkování je pouze doporučených.