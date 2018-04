Ráchelka vyrůstá v kojeneckém ústavu. Pomozme takovým dětem najít tetu

Spolek Malíček je projekt dobrovolníků, kteří docházejí každý za konkrétním dítětem z Dětského centra v Krči. Hrají si s nimi, pořádají výlety do přírody a za zvířátky. Individuální péče pomáhá dětem lépe se rozvíjet. Tety pro ně vedou osobní deníčky o jejich „pokrocích,“ zaznamenávají první krůčky nebo první zoubky... To vše by bez pomoci dobrovolníků nebylo možné a děti by byly o tyto aktivity a cenné záznamy o jedinečných momentech svého dětství ochuzeny.