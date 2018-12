Zimnímu lenošení vládnou pohodlná pyžama. Pochlubte se, v čem spíte vy

Pyžamo bylo ještě před nedávnem velmi opomíjeným módním kouskem. Panovala vžitá představa, že se jedná o noční úbor, který patří výhradně do postele. Jakmile by nás v něm sousedka náhodou spatřila, znamenalo by to velkou ostudu.

Dnes je všechno jinak. Nevzhledné plandavé komplety ustoupily barevným kombinacím s hravými vzory, které často nosíme právě během dne. Dvoudílná pyžama se vyrábějí z příjemných materiálů, mají pohodlné střihy a přímo vybízejí k tomu, abychom v nich nejen lenošili, ale také vařili, prali nebo dodělávali pracovní resty. Pokud nás v něm zastihne kamarádka, faux pas se rozhodně bát nemusíme. Pravděpodobně ho doma nosí také.

V čem spíte? Máte rádi klasická pyžama, nebo si raději potrpíte na jemné a svůdné košilky? Jsou vaším favoritem huňaté overaly? Pochlubte se nám, v čem nejraději spíte. Pošlete do 19. prosince 2018 vaši pyžamovou fotografii přes odkaz zde.

Vedle pyžam teplákového typu stoupá obliba domácích dupaček pro dospělé. Mají velmi hravé designy a spolehlivě zahřejí, protože fungují jako akumulátor tělesného tepla. Proto v nich s klidem můžeme vyrazit i na procházku nebo na svařák. Spací overaly jsou navíc velmi trendy módní doplněk.

Pokud bychom přeci jen chtěli nějakou romantiku nebo vzrušení, můžeme si dopřát některý z eroticky laděných modelů. V zimním období jsou to saténové overaly, hedvábné košilky v prodloužené délce nebo krátké pyžamové komplety s krajkou. Pro zimomřivé ženy jsou k mání smyslné kousky z materiálů jako tencel, bambus či merino.