Pylové alergie jsou v plném proudu

Ačkoli experti tvrdí, že po letošní mírné zimě je velmi obtížné předpovídat, jak se letošní sezona bude vyvíjet, například alergenů břízy je zatím výrazně méně než v loňském roce. Na druhou stranu kvete díky teplému počasí současně mnohem víc stromů a květin, takže počet alergií stále narůstá.

Roli hraje i počasí

To, jaká bude ta která sezóna pro alergiky, přitom závisí na mnoha faktorech: "Kvetoucí stromy, trávy a další byliny jsou každoročně neměnnou příčinou pylových alergií. Co se ale mění rok od roku je počasí," říká Mike Tringale z amerického ústavu pro astma a alergie. "Je velmi těžké odhadnout průběh alergické pylové sezóny, protože nezáleží jen na momentálním opylení. Podstatnými faktory je například vítr, déšť a další rozmary počasí. Na nich totiž záleží, jestli pyly spláchne déšť, nebo budou zaneseny do pět set kilometrů vzdáleného města."

Odborníci se však shodují, že ačkoli se letošní pylová sezona jeví poněkud slabší než loňská, díky mírné zimě výrazně vzrostl počet pacientů, kteří přicházeli s příznaky senné rýmy i v průběhu zimy. I když senná rýma obvykle nastupuje až od dubna či května, letos se u pacientů objevovala už od února. Stejně tak je i větší počet pacientů, kteří do ordinací míří v těchto dnech, protože současně vykvetly i ty keře, stromy a květiny, které obvykle kvetou mnohem později.

Léčba zatím neexistuje

V české populaci se výskyt alergických chorob odhaduje přibližně na dvacet procent, přičemž u mladé generace je toto číslo vyšší. Podle odborníků trpí nějakou formou alergie každý čtvrtý člověk. Podstatou alergie je přitom chybná reakce organismu. Ten totiž zjednodušeně vyhodnotí neškodnou látku, jako je například pyl, jako ohrožení. Imunitní systém pak začne produkovat histamin, která má vetřelce zahnat. Chemické reakce, k nimž však díky tomu dochází, jsou příčinou oněch nepříjemných symptomů, které známe jako příznaky alergie.

Antihistaminové a další přípravky mohou tyto symptomy regulovat, avšak alergii vyléčit neumí. Navíc je potřeba, aby je pacient bral už před vypuknutím pylové sezóny, a tedy před potenciálním "útokem" dráždivých alergenů. Zatím na světě neexistuje pilulka či chirurgický zákrok, který by dokázal definitivně odstranit příčinu alergie, takže léčba spočívá pouze v korekci a zmírňování příznaků.