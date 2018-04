Při pylové alergii vynechejte mýdlo i make-up, radí kosmetička

„Alergie je nepřiměřená reakce organismu na látky, se kterými se běžně setkáváme v našem prostředí,“ vysvětluje dermoporadkyně značky Phyris Kateřina Kralertová. Dodává, že k ní často patří kožní reakce, jako je svědění, zarudnutí, vyrážka nebo i ekzém. “Nejčastěji je způsobují chemické UV filtry, barviva, parabeny, vonné látky, ale taky některé rostlinné přísady v kosmetice.“

Jenže na jaře se přidává ještě další faktor – alergie pylová, která může zhoršit stav pleti i u lidí, které takové reakce běžně tolik netrápí. „Naše pleť odráží to, co se děje v organismu,“ říká Vratislava Fišarová, kosmetička a školitelka Alcina Academy. „Zatěžuje organismus, to se pak odráží i na pleti, která může být zarudlá, svědit nebo se na ní vyskytují vyrážky a šupinky.“

Na pleť má podle ní vliv i samotná alergická rýma: „Kvůli častému smrkání a otírání nosu se objevují vysušená místa s šupinkami.“ A trpí samozřejmě také oči, které na přítomnost pylů reagují nepříjemným zarudnutím, pálením nebo opuchnou. „Alergické podráždění očí doprovází časté slzení, lidé si je otírají kapesníčkem a oční okolí je pak namáhané a vysušené,“ popisuje expertka.

Zbavte se pylu, dodejte vláhu

Podráždění pleti se sice nedá zcela zabránit, ale lze ho zmírnit. Osvědčeným tipem je podle Vratislavy Fišarové takzvaný Jarischův roztok, který funguje jako „záchranná brzda“. Míchá se z kyseliny borité a glycerinu a pořídíte ho běžně v lékárně. Používá se na zklidnění pokožky; můžete do něj namočit tamponek a pleť jím potírat (nejlépe ráno a večer) nebo ho nalít do rozprašovače a používat opakovaně během dne.

Podobně funguje i zklidňující a osvěžující termální voda ve spreji, někomu pomáhá i časté oplachování obličeje studenou vodou z kohoutku. I ta pochopitelně stačí, aby se z pleti aspoň na chvíli smyly dráždivé částečky pylu. Pomůže taky, když si budete častěji mýt vlasy nebo je stáhnete do culíku. Majitelky dlouhých kadeří nejspíš vědí, jak dobře se pyl usazuje právě na vlasech a jak dokáže už tak citlivou pokožku potrápit.

Co se kosmetických přípravků týče, radí kosmetička zcela vynechat přípravky, které vysušují. To znamená především nečistit ji běžným mýdlem, tonikem s obsahem alkoholu ani neošetřovat peelingem. Raději zvolte jemné mléko, mycí gel, micelární vodu nebo přírodní olej, o kterém víte, že vás nedráždí.

A ráno ani večer nezapomeňte na hydrataci. „Na vyčištěnou pleť naneste sérum nebo krém pro citlivou pokožku. Dobře hydratovaná pleť pak není tolik stažená a nesvědí,“ radí Fišarová. „Pokud máte na obličeji alergickou vyrážku v akutním stadiu, doporučuji také vynechat dekorativní kosmetiku, hlavně make-up a pudr.“ Pokud se bez nich přece jen neobejdete, určitě volte ty, které jsou určené pro sensitivní nebo hypersensitivní pleť.

Místo řasenky raději roll-on

V případě, že nejcitlivěji reagují vaše oči, raději vynechte jakýkoli make-up, který by je mohl dráždit. Přes den si je vyplachujte studenou vodou – nezapomeňte, že nejvíc pylu se usazuje na řasách. Na zklidnění zarudlých nebo opuchlých očí pak kromě vhodných kapek pomůže speciální obklad. „V lékárně si kupte oční vodu, dejte ji na chvíli do ledničky a pak do ní namočte vatové tamponky. Položte je na několik minut na oči, aby se zmírnil otok,“ doporučuje odbornice.

Zapomenout bychom podle ní neměli ani na namáhané oční okolí. „Použijte nedráždivý přípravek určený speciálně na něj. Měl by dobře hydratovat a zároveň zklidňovat,“ podotýká Fišarová. Lepší než hutný krém bývají přípravky s gelovým složením – chladivý účinek ještě posílíte, když je budete skladovat v lednici. V kabelce pak můžete nosit oční gel s kovovým roll-onem, který oblast kdykoli během dne osvěží a zklidní.