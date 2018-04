Pivo začalo chutnat i českým ženám, propadla mu také výčepní Klára

Jednou z nich je i šestadvacetiletá Klára Valuchová z pražské restaurace Pivovarský klub, která už několikrát vyhrála titul Výčepní roku.

Což o to, sympatická je, pivo načepovat umí, ale přece jen je to pořád ještě spíš holka. "Řekněte mi něco o tom, co zrovna piju," vyzvu ji a Klára Valuchová spustí referát, z něhož zachytím jenom začátek, protože pak se v desítkách podrobností ztratím: "Vybral jste si svrchně kvašeného Matušku z Broum, což je polotomavá IPA, obsahuje 6,3 procenta alkoholu, chmelená je zastudena." A tak dále.

V tu chvíli je jisté, že tohle děvče rozumí pivu mnohem lépe než já, což mě fascinuje obzvláště proto, že prý ho ještě před sedmi lety vůbec nepila. Nechutnalo jí.

V devatenácti se rozhodla osamostatnit a odjela autobusem z rodného Chodova u Karlových Varů do Prahy najít si práci. Vystoupila na Florenci a zašla do blízké restaurace. Vůbec ji nevzrušovalo, že se podnik jmenuje Pivovarský klub, objednala si džus. "Ale zakecala jsem se s výčepákem, který řekl, ať zkusím štěstí u nich, že prý by potřebovali servírku."

Přijímací pohovor připomínal frašku, jenomže Klára má své nepopiratelné kouzlo, a asi proto dopadl dobře.

– Jste vyučená servírka?

– Ne.

– Máte nějakou praxi?

– Ne.

– Pijete pivo?

– Ne.

– Kolik znáte pivovarů?

– Počkejte, jeden, dva ... čtyři!

– Aha. A slíbila byste mi, že se aspoň budete snažit?

Tohle Klára Valuchová slíbila a v příštím půlroce vyzkoušela stovky různých piv. A najednou se vůbec nemusela přemáhat: "Hned zkraje mi nabídli půllitr polotmavé šestnáctky. Do té doby jsem netušila, že něco takového existuje, ale jakmile jsem dopila, další dvě hodiny mi svítily oči radostí, jak to bylo dobré."

V Pivovarském klubu dnes nabízí hostům okolo 250 různých druhů piv a o každém z nich dovede něco povyprávět, což si někteří mužští návštěvníci neumějí buď představit, anebo připustit. "Když přijde nový host a chce se o svém pivu něco dozvědět, často mě poprosí, abych přivolala kolegu, což je trošku urážlivé," směje se.

Takový host dělá chybu. Když dnešní Klára Valuchová plánuje dovolenou, tak pokud možno za pivem do Belgie nebo ochutnávat do německého Bamberku, to je pro ni představa ideálního odpočinku. "Koníčků mám sice víc, ale jeden je jednoznačně hlavní. Pivo."

Všímá si, že už zdaleka není sama. "Zpočátku mi to tak občas připadalo," připouští. "Obsluhovala jsem hlavně chlapy, což není moc příjemné, ale dnes? Přijďte k nám večer a spočítejte si to. Polovinu návštěvníků tvoří ženy, hlavně mladší. Pochopily, že na světě není jenom desítka, případně dvanáctka, ale že můžou objevovat tisíce chutí. A to je pro ně bezvadný."