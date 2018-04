Pusťte děti do kuchyně, najdou si k vaření vztah

Třináctileté holky i kluci by měli zvládnout uvařit některá jídla sami. Pomáhejte jim však při takových činnostech, jako je slévání horké vody, smažení na prskajícím oleji, vyndavání plechu z trouby...

Nepečený dort z piškotů

Příprava: 50 minut

Na 1 dort

* 2 zakysané smetany

* 1 smetanový jogurt

* 1 vanilkový cukr

* 6 lžic cukru moučka

* 1 lžíce kakaa

* 2 balíčky dětských piškotů

* 50 g hořké čokolády

* 50 g másla

1. Smetanu a jogurt promícháme s oběma cukry, jednu třetinu oddělíme a přimícháme do ní kakao.

2. Na dno formy položíme vrstvu piškotů a ty pokryjeme 1/2 světlé směsi. Vrstvu uhladíme a naskládáme další piškoty. Ty pokryjeme kakaovou směsí a zakryjeme piškoty. Navrch dáme druhou polovinu světlé směsi.

3. Ve vodní lázni rozpustíme čokoládu s máslem, rozmícháme, necháme trochu zchladnout a ozdobíme dort čokoládovou polevou. Dort nechte nejlépe přes noc odležet v chladu.

Párky v listovém těstě

Příprava: 10 minut + vaření 10–15 minut

Pro 4 osoby

* 1 balení hotového rozváleného listového těsta

* 16 malých párečků

* 1 vejce

1. Rozehřejeme troubu na 200 stupňů. Plech si vyložíme pečicím papírem.

2. Z těsta odkrojíme několik pruhů o 1/2 užších, než jsou párky. Ty pak zabalíme do proužků těsta a spojem je přitlačíme na plech. Potřeme rozšlehaným vajíčkem a dáme zapéct,dokud listové těsto nezhnědne. Kromě vytažení plechu z trouby zvládnou děti všechno.

Zeleninový talíř s dipem

Příprava: 30 minut

Pro 4 osoby

* 1 salátová okurka

* 4 mrkve

* 1 kedlubna

* 1 červená paprika

* 1 žlutá paprika

* 1 balení cherry rajčat

* 1 svazek ředkviček

* několik kuliček pepře

* 2 zakysané smetany

* 2 lžíce kečupu

* 1 lžíce hořčice

* 1 svazek pažitky

* 2 lžíce majonézy

* 1 lžička koření na tzaziky

* petrželka na ozdobu

1. Okurku, mrkev a kedlubnu omyjeme, oloupáme a nakrájíme na hranolky. Papriku rozkrojíme a vybereme jádra a vypláchneme, osušíme a nakrájíme na proužky. Rajčata propláchneme a necháme okapat.

2. Ředkvičky očistíme, ponecháme kořínek jako ocásek a část natě jako nos. Z několika ředkviček okrájíme kolečka slupky. Ostatní ředkvičky po stranách nařízneme a do zářezu vložíme kolečka slupky jako ouška. Z malých kuliček pepře uděláme oči.

3. Ze zakysané smetany připravíme 3 jednoduché dipy.

Do jedné části zamícháme kečup,do druhé hořčici a pažitku a do třetí majonézu, koření tzaziky a petrželku.

Pečené brambory

Příprava: 10 minut + vaření 30 minut

Pro 4 osoby

* 1 kg brambor

* sůl

* pepř

* 100 ml olivového oleje

* lžička sladké papriky

1. Brambory pečlivě očistíme kartáčkem. Rozkrájíme na měsíčky.

2. Měsíčky dáme vařit na 5–8 minut. Rozehřejeme troubu na 200–220 stupňů.





3. Brambory scedíme, necháme vychladnout a oschnout. To dělejte vy místo dětí, ty ať promíchají sůl, pepř, olivový olej a papriku.

4. Na plech dejte brambory a potřete ochuceným olejem.

5. Během pečení brambory obrátíme a potřeme zbytkem oleje.

NÁŠ TIP Dětem plech vyndejte z trouby, aby mohly snadno natírat brambory v polovině pečení.

Masové kuličky

Příprava: 20 minut + vaření 30–40 minut

Na 1 porci

* 3 lžíce olivového oleje

* 1 menší cibule

* 2 stroužky česneku

* 1 svazek čerstvé pažitky

* 1 svazek čerstvé majoránky

* 1 svazek čerstvé bazalky

* 1 svazek čerstvého oregana

* 500 g hovězího mletého masa

* 1 vejce

* sůl

* pepř

* hrst strouhanky

* 1 plechovka loupaných rajčat

* lžička cukru

1. Na pánvi zahřejeme lžíci oleje, orestujeme nakrájenou cibuli a prolisovaný stroužek česneku dozlatova a necháme zchladnout.

2. Děti necháme nasekat bylinky, stejně jako promíchat maso s vejcem, osmaženou cibulí s česnekem, solí, pepřem a strouhankou. Z hmoty pak vytvarují kuličky.

3. Kuličky upečeme v troubě rozehřáté na 200 stupňů na plechu s pečicím papírem. Oproti smažení nebudou jen mít tak úhledný tvar.

4. Do misky slijeme tekutinu z loupaných rajčat. Děti necháme nakrájet rajčata na menší kousky. Zatím orestujeme v menším hrnci na oleji stroužek česneku, přidáme nakrájená rajčata a štávu z nich, dochutíme cukrem, solí a bylinkami a necháme provařit. Větší děti mohou míchat omáčku, pod dozorem můžou tyčovým mixérem omáčku rozmixovat.