Půlka Katky je tuk. Zbaví se ho za tři měsíce, aby mohla do plavek?

4:59 , aktualizováno 4:59

Devětadvacetiletá Kateřina, jedna ze dvou účastnic našeho nového projektu Fit do plavek, se za tři měsíce pokusí výrazně zredukovat tělesný tuk. Cílem je natolik si vylepšit postavu, aby se "nebála" svléknout do plavek a postavit před zrcadlo. Podaří se jí to?