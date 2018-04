Puberťačkou ve třiceti? Řešit můžete vrásky i akné zároveň

Možná jste také jednou z těch žen, které už sice mají období adolescence dávno za sebou, a přesto se neustále peklují s nevzhlednými pupínky. A i když svou pleť pravidelně odličují, čistí a hydratují, akné stále nemizí. Zároveň už ale chcete bojovat s prvními vráskami. Co teď, soustředit se na akné, nebo řešit stárnutí?

Jedním z mnohých otřepaných mýtů je tvrzení, že za přetrvávající pupínky může nedostatečná péče o pokožku obličeje. Vůbec ne! "Je spousta žen, které v péči o pleť nedělají žádnou chybu, používají kvalitní přípravky, a přesto se u nich akné objevuje," říká kosmetička Simona Klučiarovská.

Stejně tak svalování viny na nejrůznější potraviny je mylné. Za pupínky, které přetrvávají i po pětadvaceti, totiž mohou z velké většiny hormony.

Můžete používat jakkoli kvalitní přípravky, chodit na kosmetiku, a přesto jste obsypaná tu na čele, tu na bradě nebo na rozhraní čelistí a krku. Zapříčiňuje to právě kolísání hormonální hladiny, často podle menstruačního cyklu. Proto mnoho žen s podobnými problémy zažívá výrazné zhoršení těsně (cca týden) před menstruací.

Nebojte se kombinovat přípravky na různé typy pokožky

Řešení je jednodušší, než se může na první pohled zdát. Pokud máte smíšenou pleť a chcete si zároveň dopřát preventivní péči proti vráskám, zkombinujte přípravky na akné i na vrásky. Ale pozor, chce to systém.

"Ženy, které mají již od mládí mastnější pokožku obličeje, mohou používat na odlíčení, čištění a tonizaci přípravky na smíšenou pleť, proti akné," říká Simona Klučiarovská.

Pokud přípravky kombinujete, držte se raději jedné značky. Přípravky mají jednotnou filozofii, a nedojde tak k případné reakci či zeslabení účinků jednotlivých látek obsažených v kosmetice.

"Závěr pravidelného rituálu by pak měl patřit ráno dennímu a večer nočnímu krému s protivráskovou formulí," vysvětluje kosmetička princip, jak zkombinovat jednotlivé přípravky.

Tím se postaráte jak o pupínky, tak o vrásky. Nečekejte ale zázraky. Všeobecně by ženy, které mají mastnou či smíšenou pleť, měly počítat s tím, že nikdy nebudou mít pokožku jako "dětskou prdýlku" bez jediného póru.

Aby měly pěknou pleť, musí vyvinout mnohem větší úsilí a zkombinovat nejrůznější postupy. Co se týká kosmetických přípravků, kromě těch pro každodenní péči by neměly zapomínat na pravidelný peeling a pleťovou masku (minimáně 1x týdně).

Řečeno a napsáno to bylo už stokrát, ale pamatujte na pitný režim a na to, aby strava byla co nejpestřejší. Stav pokožky je totiž odrazem vnitřku.

Nemusíte-li obracet v ruce každou korunu, zvažte také další druhy léčby, jako například chemický peeling či laser. Dobrá kosmetička by vám měla umět poradit, co se hodí právě pro vás.

A na závěr pozitivně. I když jste někdy z pupínky zbrázděného obličeje nešťastná, těšte se na to, že vám lidé ve zralém věku budou hádat o pár let méně. Smíšená a mastná pleť je totiž mnohem méně náchylná ke vzniku vrásek.