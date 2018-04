Ptačí chřipka a Česko: co se bude dít?

SPECIÁL: Ptačí chřipka

"Je dost pravděpodobné, že se nákaza dostane i k nám, a proto jsme zakázali chov drůbeže v otevřených výbězích, aby se domácí ptáci nemohli setkávat s divokými," zdůvodnil tento krok mluvčí Státní veterinární správy Josef Duben. - více zde

Hlavním cílem je zabránit zatažení nákazy mezi chovné ptáky, protože tím by stouplo i riziko pro lidi, které se podle veterinářů a hygieniků zatím nijak nezvyšuje.

"Pro nás se nic nemění, jde pouze o opatření týkajících se zvířecích chovů, nejde o to, že by již propukala pandemie," vysvětlil hygienik Vladimír Polanecký, který se podílel na přípravě Národního pandemického plánu.

Podle tohoto jízdního řádu by stát postupoval v případě, kdyby propukla právě obávaná pandemie. "Ani Rakousko a Německo nepřijímají žádná další opatření," uklidňuje obyvatele hlavní republikový hygienik Michael Vít.

Kdyby se situace zvrtla

Věc by však radikálně zhoršily dvě možné situace: zaprvé, kdyby se nákaza dostala z divokých chovů mezi domácí, jako se to již stalo jinde ve světě - právě od svých domácích chovů se totiž nakazili lidé, kteří se infikovali ptačí chřipkou, případně jí podlehli.

A pak, kdyby se kdekoli na světě objevila nákaza přenosu chřipky z člověka na člověka. Tak to zatím zřejmě nikde nebylo.

"V tom případě by šlo hovořit o počínající pandemii a bylo by třeba urychleně obstarat vakcínu, o čemž zatím předběžně jednáme," doplnil Vít.

Vakcínu není možné na rozdíl od antivirotik neboli léků proti chřipce koupit do zásoby, protože se bude teprve vyrábět na míru podle případného pandemického viru.

Ten by se podle všeho vyvinul z viru, který zatím koluje právě mezi zvířaty, ostatně i virus běžné sezonní chřipky se vždy původně objeví mezi ptáky v jihovýchodní Asii.

Kdo způsobí pandemii?

V případě ptačí chřipky, případně pandemie je podezřelým číslo jedna chřipkový virus H5N1. Ačkoli existuje více typů viru řádících mezi zvířaty, právě typ H5N1 jich má na svědomí daleko nejvíce, a proto právě jemu vědci již dlouho připisují moc způsobit celosvětovou epidemii neboli pandemii.

Avšak na druhou stranu sílí hlasy, že to celé nakonec může být úplně jinak. Nikdo nezpochybňuje, že pandemie se dříve nebo později objeví, ale je dost možné, že její původce se bude nakonec jmenovat úplně jinak.

"Vždyť tenhle virus obíhá po světě již deset let, proběhl oblastmi, v nichž žijí dvě až tři miliardy lidí a zatím jich zabil devět desítek," vyčíslil hlavní pražský hygienik Vladimír Polanecký.

Pro srovnání, běžná sezonní chřipka, která letos zejména díky tuhé zimě ani nepropukla, ročně zabije jen v Česku jeden až dva tisíce lidí, většinou již nějak zdravotně oslabených.

O hrozící pandemii tak vědci nehovoří ani tak proto, že by zmíněný nebo jiný virus nabýval pandemických vlastností - do jisté míry se to tak může jevit, ale je to spíše kvůli zvýšenému mapování situace a tomu odpovídající mediální pozornosti.

Důvodem je především fakt, že již uplynula dlouhá doba od poslední celosvětové pandemie, které se jinak objevují ve dvaceti- až čtyřicetiletých cyklech. Ta poslední byla přitom v letech 1967 a 1968.

JAKÁ PREVENCE PLATÍ NA PTAČÍ CHŘIPKU

• Pozor na běžnou chřipku

Daleko spíše se nakazíte běžnou chřipkou, kterou jen v Česku rok co rok onemocní několik set tisíc, výjimečně i několik milionů lidí. Známých případů nákazy ptačí chřipkou je na celém světě zatím asi dvě stě.

• Mrtví ptáci jsou hrozbou

Je pravda, že s množícími se případy výskytu ptačí chřipky v přírodě, je třeba dodržovat některá opatření. Nedotýkejte se uhynulých ptáků, a je-li jich více na jednom místě, nahlaste to krajské veterinární správě nebo třeba místní policii.

• Oddělte své drůbeží chovy

Nařízení veterinářů o omezení chovu drůbeže ve volných výbězích se sice týkají těch, kdo chovají zvířata na prodej, ale dodržovat bezpečnostní opatření by měli i drobní chovatelé, kteří chovají zvířata pouze pro svou potřebu. Krmení ptáků třeba u rybníka není zatím nebezpečné.

• Posilujte imunitu

Názory na to, jakou roli hraje posilování imunity v případě ochrany před běžnou i pandemickou chřipkou, se i mezi odborníky liší. Část z nich soudí, že posilování imunity, které se může hodit u rýmy a kašle, u klasické ani u ptačí chřipky nepomáhá. Na druhou stranu posilováním imunity, které zahrnuje dostatek spánku, pohybu a stravu bohatou na vitaminy a vyhýbání se stresu, nemůžete nic zkazit a podle některých odborníků i to může hrát roli ve vnímavosti vůči chřipkovému viru.

• Vyhýbejte se farmám

V zemích, kde se objevila ptačí chřipka, je dobré vyhýbat se drůbežím farmám, zvířatům na trzích a kontaktům s ptačím trusem. Avšak protože nebyl prokázán přenos chřipky z člověka na člověka, není třeba se bát nikoho, kdo se vrátil z takových oblastí.

• Léky, nebo očkování?

Zatímco jsou k mání antivirotika, která by do jisté míry měla chránit i proti ptačí chřipce, očkování k dispozici není. Očkování proti sezonní chřipce proti té pandemické neúčinkuje.

• Kdyby přišla pandemie

V případě pandemie, kdy by se chřipka šířila i přímo mezi lidmi, by bylo nejrozumnější dodržovat opatření vyhlášená hlavním hygienikem, která by se týkala například shromažďování, uzavírání škol a nemocnic a také očkování a podávání léků cílených přímo pandemickému viru.