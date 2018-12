Nemoci u dětí často odrážejí atmosféru v rodině, říká lékařka

Dokud jsme zdraví, bereme to jako samozřejmost. Zpozorníme, až když je problém. Nemoc přitom zpravidla nevzniká jen chybou tělesnou, ale i jinou – v oblasti psychiky. „Běžnou chřipku není třeba rozebírat, ale pokud ji někdo má pětkrát do roka, měl by se nad sebou zamyslet,“ řekla lékařka Tereza Hodycová pro magazín Rodina DNES.