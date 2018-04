Bolest hlavy i vysoký tlak. Jak poznat psychosomatické onemocnění?

Co si pamatovat Vnitřní rovnováhu člověka a jeho fyzické zdraví ovlivňují především tři faktory. Prvním z nich je prostředí, v němž žije, a to v nejširším slova smyslu. To lze ovlivňovat pouze minimálně. Druhým faktorem je životospráva a životní styl, ale také vrozené predispozice. V tomto směru je de facto vše v našich rukách, protože můžeme skoro všechno změnit k lepšímu a podle svých potřeb. Třetí oblastí jsou emoce a myšlenky, což je oblast, kterou můžeme mít pod kontrolou, ale vyžaduje to určitý trénink. Člověk tedy může alespoň z části – a ne právě nepodstatné – své zdraví ovlivňovat například stravovacími návyky, udržováním tělesné kondice, relaxováním a dalšími metodami.