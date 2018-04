Vánoce nejsou o dárcích a zběsilém úklidu, říká psycholožka Douchová

Jestli si v tom předvánočním shonu také připadáte jako autíčko na setrvačník, tělo funguje jako automat, hlava jede na program Vánoce a tlačítko stop zrezlo, potřebujete pravděpodobně restart. Něco z povinností je třeba vynechat, zajetý program zredukovat. Tělo volá po relaxu.

Všichni tušíme, že je třeba vypnout (a to ostatně doporučuje i psycholožka), navzdory tomu se ale honíme v práci, kde na poslední chvíli doděláváme resty, gruntujeme byt, aby nás návštěvy nepomluvily, pečeme dvacet druhů cukroví a nakupujeme dárky i pro bratrance z druhého kolena...

Vizitka Psycholožka Jitka Douchová se specializuje na partnerské vztahy, od roku 1982 pracuje jako rodinný a manželský poradce. Kromě toho působí jako lektor kurzů, věnujících se oblasti osobnostního vývoje, se zaměřením na rozvíjení a kultivaci partnerských vztahů. Osm let vede na webu OnaDnes.cz také odbornou poradnu.

Pod stromeček pak padneme jako uzlíček nervů a rodinné hádky nebo psychické zhroucení jsou na spadnutí nebo na pořadu dne.

"Hlavně se neporovnávejte s ostatními, kteří pořád jen soutěží, kdo už co má hotovo," poradila psycholožka těm, které ničí předvánočřní šílení. "Je to přeci jen a jen na nás, jaký si dáme cíl a co chceme řešit."

Hodně se také v otázkách čtenářů opakovaly dotazy, ve kterých si stěžovali na únavu, přepracování, obavy o budöucnost, protože musejí splácet hypotéku nebo jsou sami s dětmi.

"Doba není tak hrozná, i když se o tom pořád mluví, a nás to vlastně také ovlivňuje," uklidňovala například jednu z čtenářek Jitka Douchová. ". Nároky na nás stoupají, to ano. Ale když říkáte, že jste silná osobnost, mělo by k tomu patřit i to, že si dopřejete svůj vlastní osobní čas, že si ho vybojujete a dáte hranice tomu, co máte pocit, že musíte."