Psychologové nabízejí pomoc občanům v krizové situaci při MMF

Dnes to oznámila psycholožka Marcela Slavíková, která spolu s dalšími odborníky bude rady a pomoc na lince v uvedených dnech poskytovat. Upozornila, že psychologická péče bude poskytována převážně po telefonu. V mimořádných případech, ale pouze během dne, lze domluvit i osobní návštěvu. Při ní bude pacient ošetřen také akupresurními a fytoterapeutickými postupy.

Podle paní Slavíkové by se lidé na možné stresy měli připravit už nyní. "Především by měli zklidnit svou mysl a zdravým selským rozumem prověřovat všechny přicházející informace. Zasedání MMF bude poznamenáno značnou proměnlivostí a variabilitou, a proto se zprávy mohou značně lišit," upozornila.

"Občané se mohli rozhodnout, zda dočasně odjet z Prahy, nebo zůstat a vystavit se možná mimořádné psychické zátěži. Těm zůstávajícím mohu doporučit více pozornosti a rozvahy při pohybu městem - týká se to například volby trasy do zaměstnání, či přihlížení nebo vstupování do davových akcí," dodala s tím, že lidé by si měli dopřát i odstup a nadhled. "Je třeba, abychom se naučili přijímat kulturně vyjádřený protest a dokonce i sami protestovat," dodala.