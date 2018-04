Psychiatrička: Ve vedru je třeba zpříjemnit si život

ODPOVĚDI PSYCHIATRIČKY NAJDETE ZDE

Podle Jiřiny Kosové z pražského Psychiatrického centra má léto na psychiku obecně dobrý vliv. "Dny jsou dlouhé, máme hodně světla. Blahodárný vliv má i sluníčko. To spíš jeho nedostatek vede k depresím," míní.

To, co se děje s psychikou ve vedru, je podle ní spíš výsledkem působení těla. "Když nejsme dost přizpůsobení, tak se tělo snaží bránit - i přes naši psychiku, která nás jakoby nutí snížit nároky, aktivitu, požadavky na sebe. Kdo to nezvládá a rozčiluje ho, že se necítí dobře, že není výkonný, že ´nic nefunguje´, může být i agresivní," popsala psychiatrička.

Vysoké teploty komplikují také spaní. "Přes den je takové vedro, že se nedá nic dělat a mnozí lidé to pak dohánějí večer. Málo spí a o to víc unavení jsou další den," popsala Kosová.

Opačný problém mají ti, co se neubrání spánku přes den a v noci pak trpí nespavostí. "Únava a ospalost je přirozenou obranou organizmu před přehříváním. Spát přes den ale není moc dobré, protože se tím narušuje režim spánku," varovala lékařka.

A jak s vlivem vedra na psychiku bojovat? "Jde to velice dobře. Je třeba si přeplánovat režim - naordinovat si dostatek odpočinkových aktivit. Každý výkon nás více vyčerpává, a tak si i toho odpočinku musíme dopřát víc," radí psychiatrička.

"Navíc - když člověk dělá něco, co mu je příjemné, ani vedro mu tolik nevadí. Bylo by fajn, kdybychom mohli mít siestu - tak jako v jižních zemích," povzdechla si Jiřina Kosová.

Lékařka se v on-line rozhovoru se čtenáři iDNES.cz lehce dotkla i politiky. Na otázku, jestli vedro může za to, že se poslanci nejsou schopni dohodnout na předsedovi Sněmovny, odpověděla: "Obávám se, že na jejich schopnosti nemá vliv nic. Kde nic není..."