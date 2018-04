Pryč s podzimní nudou a šedí. Pomohou zajímavé punčocháče

Trendy v punčochovém zboží v poslední době přešly od decentního pojetí k výraznému. Barvy a nepřehlédnutelné vzory hrají zejména v této sezoně velmi významnou roli.

Správně zvolené punčochy dokážou s celkovým vzhledem skutečné divy, dodají styl a jsou zajímavé. Návrháři používají punčocháče i klasické punčochy ve velkém, aby umocnili ostatní trendy.

Neprůhledný mat

Černé neprůhledné punčocháče snad nechybí v zimní výbavě žádné ženy. I letos zaujímají silné a teplé punčocháče významné místo, ovšem nikoliv už výsostné postavení.

Letos se k nim v hojné míře přidávají odstíny šedé, bordó, okrové, modré a fialové stejně jako "nevinně" bílé. Svůj comeback slaví i barevné punčochy. Pamatujte, že pokud sáhnete po jiné barvě než černé, i ony mají být neprůsvitné.

Puntíky

Velkým hitem mezi vzory látek jsou bezesporu puntíky, ty ve velkém nahradily v létě oblíbené proužky.

Tečkované šílenství se nevyhnulo ani punčocháčům. Jelikož se jedná o dost výrazné vzorování, dejte si pozor na velikost (volte raději menší) a v černé barvě.

Sexy švy

Pamatujete na scénu z filmu Někdo to rád horké, kdy se Jack Lemmon a Tony Curtis setkali s Marylin Monroe? Tato legendární kráska měla na sobě klasické nylonové punčochy se zvýrazněným švem.

Dnes je najdete i na punčocháčích, ale kouzlo tradičních punčoch nepodceňujte. Na trhu jich najdete spoustu, nicméně nejlépe se nosí ty ze 100% nylonu bez elastických vláken.

Jen málo značek je dnes vyrábí, jak potvrzuje i Daniel Whitsett, prezident značky Secrets In Lace spolupracující s např. se slavnou burlesque tanečnicí Ditou Von Teese či herečkou Pamelou Andersonovou.

Tato společnost vlastní jeden z pěti posledních strojů, které vyrábějí punčochy podle tradičních technologií. "Naše punčochy se dodělávají ručně," říká Daniel Whitsett a dodává: "Neobsahují žádný elastan ani jiná pružná vlákna, pouze jemný nylon. Lépe vypadají a ženy se v nich lépe cítí."

To potvrzuje i Dita Von Teese, která jiné než punčochy Secrets In Lace nenosí. "Museli jsme jí je dodat i na přehlídku Jean Paul Gaultier, kde se představila v roli modelky. Doslova jsme její výstup zachránili, nechtěla předvádět v jiných," dodává Whitsett.

Velejemné punčochy vyžadují kvalitní podvazkový pás. Jejich nošení se s těmi průmyslově vyráběnými nedá vůbec srovnat, kůži doslova hladí a při správné péči také mnohem déle vydrží. Pro punčochy s diamantovým švem musíte sáhnout hlouběji do kapsy, ale stojí za to. Nošení punčoch souvisí úzce s trendem módy podle 40. let, kterou najdete v mnoha podzimních kolekcí.