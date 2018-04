Prvorození řídí svět a benjamínci dělají revoluci

Adély Gondíkové, mladší sestry Dalibora Gondíka, se můžete ptát ve čtvrtek 11.5. od 14.30 hodin ZDE.

Pokud vás kdysi také rozčilovalo, že vaše o deset let mladší sestra mohla v patnácti chodit na diskotéky, zatímco vy jste ještě v osmnácti směli sotva na odpolední představení do kina, pak vězte, že tohle je jenom špička ledovce.

Ve skutečnosti totiž – alespoň podle zakladatele teorie sourozeneckých konstelací, vídeňského psychologa Alfreda Adlera – pořadí, ve kterém jsme se do rodiny narodili, řídí nejen to, v kolika půjdeme prvně sami ven, ale také celý náš další osud, a to zcela bez ohledu na to, jestli se nám to líbí, nebo ne. Což je dost nespravedlivé, vezmeme-li v úvahu fakt, že tohle je jedna z mála věcí v našem životě, kterou nemáme šanci nijak ovlivnit.

SESAZENI Z TRŮNU

Už odedávna měly prvorozené děti v rodině výsadní postavení. Nejstarší synové dědili korunu nebo grunt, dostávalo se jim to nejlepší vzdělání a každá jejich sebemenší zásluha byla zapisována zlatým písmem do rodinných kronik.

Moderní doba sice vyznává spíš digitální alba než zaprášené fascikly, ale jinak je

všechno při starém. Kolem prvního dítka v rodině je i dnes nejvíc povyku, těšení se i očekávání. Neomezená pozornost rodičů však s sebou také často nese vysoké nároky.

A tak se z nejstarších dětí (a také z jedináčků) stávají v dospělosti velmi odpovědní, pečliví, rozvážní a ctižádostiví lidé, kteří jsou opatrní, netouží po dobrodružství, milují řád a mají sklony k perfekcionismu.

„Perfekcionista sice nejsem, ale jsem hodně odpovědná a snažím se být úspěšná,“ souhlasí sedmadvacetiletá manažerka inzerce Noemi Hyšplerová, nejstarší ze tří dětí, která prý vždycky nejdřív přemýšlí a pak se do něčeho pustí. „Svým způsobem se bojím riskovat, ale když to risknu, tak si za tím stojím.“



Prvorození se ve škole pilně hlásí a nikdy nezapomenou domácí úkol nebo cvičky, a tak není divu, že se z nich stávají v dospělosti právníci, politici nebo vědci. Ale v jejich životě nastane chvíle, kdy se láme chleba. Narozením sourozence přicházejí o absolutní rodičovskou pozornost, výsadní postavení v rodině a pocit výjimečnosti. Tohle ,sesazení z trůnu‘ řídí svět a benjamínci dělají revoluci, nese každý jinak, v některých případech může dokonce ztráta jedinečnosti vyvolat úzkost, přecitlivělost nebo výbuchy žárlivosti.

PSYCHOLOG KEVIN LEMAN RADÍ, JAK VYCHOVÁVAT

... PROVOROZENÉ DÍTĚ



* neříkejte mu, jaké by mělo být – už tak je dost perfekcionistické a chce být ve všem nejlepší

* vysvětlujte, prvorození mají potřebu znát pravidla mělo by mít nejen povinnosti, ale také svá privilegia

* může občas pohlídat ty mladší, ale ne na úkor svého života

* pozor na kritiku, je na ni citlivé

... PROSTŘEDNÍ DÍTĚ



* nesrovnávejte je se staršími ani s mladšími

* dělejte něco občas jen s ním, ať má někdy pocit výjimečnosti

* nezapomínejte na ně, bavte se s ním o jeho pocitech

* kupte mu občas něco nového, nemusí nosit vše po starším bráchovi přimějte je mluvit o sobě, prostřední neradi dělají rozruch

... BEJNAMÍNKA



* ač je roztomilý, nenechte ho nebo ji, aby s vámi manipulovali



* dejte mu za úkol určitý díl domácích prací



* dbejte na to, aby mu neprocházely věci, za které starší dostali na zadek, ale zároveň na něj nebuďte příliš tvrdí



* věnujte se mu, i když na něj asi máte míň času, než jste mívali na jeho sourozence

ANI PRVNÍ, ANI POSLEDNÍ



Podle Charlese Darwina a jeho teorie jsou na tom prostřední děti zdaleka nejhůř ze všech – nejsou totiž ani tak dokonalé a schopné jako jejich starší sourozenec, ani tak rozkošné a bezbranné jako benjamínek.

Přesto si nemusí stýskat a ani to nemají ve zvyku. Nikdo jiný se nedovede tak dokonale přizpůsobit situaci jako právě děti uprostřed rodinného klubka. Nic jiného jim ani nezbývá.

A tak jsou skvělí ve vyjednávání, dovedou dělat kompromisy a v komunikaci s lidmi nemají konkurenci.

Jestliže právě odcházíte z obchodu s růžovým svetříkem, který se vám k ničemu nehodí, pravděpodobně vám ho prodala něčí prostřední sestra.

„Někdy jsem si doma připadala jako neviditelná,“ svěřuje se s traumatem z dětství třicetiletá účetní Petra Sloupová. „Všichni byli celí pryč ze starší sestry, která měla samé jedničky a hrála tenis za juniorky, nebo se rozněžňovali nad mladším bráchou, který se narodil ještě šest let po mně.“ Jejím východiskem z citové nouze byla a je parta kamarádů, se kterými tráví volný čas a kde se necítí jako páté kolo u vozu.

MALÍ REBELOVÉ



Jestli se dá o nejmladších sourozencích říci, že něco opravdu nesnášejí, pak jsou to shovívavé rady jejich starších bratrů nebo sester.

Podle amerického psychologa Kevina Lemana, autora knihy Sourozenecké konstelace (Portál), jsou benjamínci především rození baviči. Takže jestliže někdo na rodinné fotografii z babiččiných narozenin dělá dědečkovi nad hlavou ´véčko´, pak je jasné, kdo v tom má prsty. Kupodivu jim však většina lumpáren projde, což nás starší nikdy nepřestane vytáčet.

Nejmladší děti jsou také rození rebelové. S chutí se vydají zcela jinou a neprošlapanou cestou než jejich starší sourozenci, už proto aby je nikdo nemohl srovnávat s těmi nemožnými suchary.

„U nás doma revoluce spočívala v tom, že jsem se v ničem nechtěla podobat své nejstarší sestře, která se mě snažila jen poučovat a vychovávat,“ přikyvuje obchodní referentka Marta Vlková (34). „Obzvlášť v pubertě jsem na ni byla přímo alergická a dělala jsem i naschvál průšvihy, jen abych ji vytočila. Byla na můj vkus moc dokonalá. U mámy jsem si to pak vždycky miloučce udobřila a většinou mi to procházelo.“

HODÍME SE K SOBĚ, MILÁČKU?



Znalost sourozeneckých konstelací vám také může pomoci najít ideálního partnera.

Například psycholog Walter Toman tvrdí, že ideální kombinací je svazek nejmladšího

bratra starších sester a nejstarší sestry mladších bratrů nebo nejmladší sestry starších bratrů a nejstaršího bratra mladších bratrů. „To na nás sedí,“ souhlasí Marta Vlková, která v létě čeká druhé dítě. „Manžel je starší ze dvou dětí a já zase benjamínek, ale vychovávat mě nemá šanci. Bouřím se a prosazuju si svou

– v rámci možností – i doma.“ Skvěle by to mělo klapat také dvěma benjamínkům,

zato dva prvorození by se měli připravit na ostré střety.

Pořadí mezi sourozenci je sice sympatickou metodou, jak se vyznat ve spletitých vztazích v rodině, jak vyjít s rozjíveným mladším bráchou a přísnou starší sestrou nebo jak vychovávat potomky, kteří se jednu chvíli perou jako koně a za chvíli by se láskou nejradši snědli, není to však žádné pevně dané dogma, přes které vlak nejede.

Dalšími faktory ve hře je třeba temperament, pohlaví nebo věkový rozdíl mezi dětmi. Například dvě sestry nebo dva bratři narození pár let za sebou spolu válčí mnohem víc než děti, které se narodily s odstupem třeba deseti let. Ty jsou totiž svým způsobem tak trochu jedináčci.

Jestli toužíte vědět, co vás ,zaručeně‘ čeká a nemine, tak radši navštivte kartářku nebo jinou vědmu. Sourozenecké konstelace jsou tu pro ty, kdo by se rádi dozvěděli trochu víc o sobě a svých možnostech nebo o svých dětech a jak je lépe vychovávat.

Nic víc a nic míň.



JSTE ROZENÝ VŮDCE, NEBO REBEL? PRVOROZENÍ A JEDINÁČCI:

Bývají z nich prezidenti, právníci, politici, vědci, astronauti. Prvorození

jsou například Bill a Hillary Clintonovi, George W. Bush, Saddám Husajn,

Benito Mussolini, Kylie Minogue, Cherie Blairová. A jedináčky byli a jsou

Winston Churchill, Josef Stalin, Franklin D. Roosevelt, Jean Paul Sartre, Frank

Sinatra, Tiger Woods, Leonardo da Vinci, Albert Einstein.



PROSTŘEDNÍ DĚTI: Mnoho z nich pracuje v obchodu, módě, reklamě a službách. Stella McCartney, Michelle Pfeifferová, princezna Diana, Cindy Crawfordová, Cate Blanchettová.



BENJAMÍNCI: Jsou to potenciální rebelové, nekonformní osobnosti a umělci. Třeba Johanka z Arku, Mahátma Gándhí, Charles Darwin, Charlie Chaplin, Hugh Grant, Johnny Depp.

JAK VÁS OVLIVNILO VAŠE POŘADÍ NAROZENÍ?



AŇA GEISLEROVÁ:

„Jsem doslova příručkový případ prostředního dítěte – mám starší a mladší sestru – a vím zcela přesně, jak mě to ovlivnilo. Vždycky jsem hledala uznání raději mimo svoji rodinu, protože jsem měla pocit, že doma se mi ho nikdy nedostane. Přesto bych dneska chtěla mít taky tři děti, myslím, že je správné vyrůstat se sourozenci.”



B ÁRA BASIKOVÁ:

„Mám mladšího bratra, což mě ovlivnilo zásadně a velmi pozitivně. Měla jsem doma po ruce soupeře, ale zároveň i nejlepšího kamaráda. Byli jsme spolu často sami, rodiče na nás neměli moc času, takže jsme hodně drželi při sobě. Díky bratrovi jsem neměla nikdy pocit, že jsem středobodem vesmíru, jako mívají jedináčci.”



ALICE NELLIS:

„Mám dvě starší sestry, takže jsem byla v rodině nejmladší. Obě sestry na mě měly samozřejmě obrovský vliv, protože byly tak chytré! Byly vždycky mými vzory. Ale vzhledem k tomu, že jedna je starší o šest a druhá o děvět let, tak byly vzory nedostižnými – než jsem je dohnala, vždycky mi znovu utekly.”