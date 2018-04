První Vánoce s miminkem. Jaký dárek ho potěší?

Přemýšlíte, jakým dárkem svému děťátku uděláte o prvním Štědrém dnu největší radost? Možnosti jsou doslova nekonečné - prádélko a plenky z biobavlny, látkové "knížky", které voní, šustí a produkují příjemné melodie, jemně sametová chrastítka ve stimulujících barvách…

Jenže budete-li se bezprostředně držet vkusu svých miminek, mnohdy zjistíte, že největší radost jim pod stromečkem udělá role toaletního papíru, hrůzostrašná růžová plyšová obluda vyhrávající jakousi čínskou píseň, případně napadané pozlátko z vánočního smrčku…

Dárek stačí jeden

Zvlášť u mladších oslavenců prvních Vánoc, dlících ještě v zavinovačce, je vcelku pravděpodobné, že večer Kristova zrození celý prospí, případně si kromě mámina mléka nevšimnou ničeho, natož svátečního ducha poletujícího vaším bytem.

Ti starší a "zkušenější" však určitě zaregistrují, že se děje něco zvláštního. A věřte, že blikající lucernička na stromku s pohupujícími se bonbóny a perníčky, případně procházka k rozsvícenému stromu na náměstí a k betlému v kostele, může i nemluvněti připravit velmi příjemný zážitek.

"Mám zkušenost, že i těm nejmenším se na Vánoce rozzáří oči jako světýlka na ozdobeném smrčku," říká Kamila Vlasáková, zdravotní sestra s mnohaletou praxí v jeslích. "Mívali jsme v péči dětičky od šesti měsíců a troufám si říci, že Vánoce měly rády všechny. Každopádně si je uvědomovaly, stejně tak se dokázaly radovat z dárku…"

S tvrzením souhlasí například i neonatoložka Mária Fedorová: "Už v prvním roce dostává dítě dárky rádo. Je to pro něj něco nové, zajímavé. Čím mladší dítě, tím je však vhodnější darovat menší počet, ale promyšlených dárků. Malé dítě asi moc nenadchnou nové kalhoty nebo čepice. A pokud dostane velký počet dárků, je z toho zmatené a neumí se rozhodnout, čemu věnovat pozornost. Proto je vhodnější koupit jeden dárek, odpovídající věku a po vybalení si s ním s dítětem hrát, vysvětlit, jak funguje, co všechno dokáže…"

Právo na kuchyňku i autodráhu

Váháte, co svému čerstvému robátku darovat, aby se opravdu radovalo? Věřte, že i v raném věku lze vypozorovat, k čemu má miminko vztah. "Už od prvních měsíců si můžete všimnout, co děťátko zajímá," říká Kamila Vlasáková. "Některé děti jsou nadšené z toho, když hračka vydává nějaký zvuk, klidně i hodně hlasitý. Jiné vyžadují větší klid, tulí se k plyšáčkovi, mají rády na omak měkké, příjemné věci, symbolizující pro ně bezpečí. Spoustě dětem do jednoho roku udělá opravdovou radost třeba nový dudlík…"

První Vánoce každopádně nejsou jen o dárku pro miminko. Jejich hlavní kouzlo tkví v tom, že rodina je bohatší o nového člena a o pořádnou dávku vzájemné lásky. Pokud z té euforie tatínkové pro své kojence mužského pohlaví nakupují autodráhy a babičky svým vnučkám, co pořádně ani nesedí, nespílejte jim, ani si neťukejte na čelo. V takové výjimečné chvíli, jakou jsou první Vánoce, mají všichni členové rodiny svaté právo i na podobné blázniviny…