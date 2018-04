První trendy podzimu: tlumené barvy, petrolejová a hra s materiály

FOTOGALERIE Z PŘEHLÍDKY PODZIM/ZIMA 2011

Návrháři řetězce se pustili do kožíšků i zajímavých barev, výsledkem je spíše konzervativní směska pro ty, kdo neradi vyčnívají z davu.

Firma je odhodlaná ukázat světu, že umí víc než jen levnou konfekci z Tesca. Chce si vybudovat image trendy značky a zapůsobit na mladší generaci. Do jaké míry se jí to zatím daří, je však otázka...

Tématem přehlídky pro podzim a zimu se stala obligátní Paříž. To se ale projevilo spíš v účesech modelek a výběru hudby než v samotném oblečení. Více než francouzský šik totiž evokovalo britskou konzervativní klasiku. Jednoduchá elegance by mohla fungovat, ale nesměl by jí chybět klíčový nápad.

Outfity pro přechod z letního počasí do sychravého byly někdy až zbytečně navrstvené. Přes roláky přehodili stylisté světlé šaty s drobným květinovým vzorem, silné punčocháče střídaly téměř unisexové svetry. Hravější už byly lehké peleríny a kalhoty s vysokým pasem.

Převažující černou, šedou a béžovou barvu příjemně oživila petrolejově zelená, terakota i nové intenzivní odstíny modré. Umírněná podzimní verze color blockingu jako by vypadla z přehlídek Diora nebo Burberry Prorsum. Sem tam se objevil i odvážnější geometrický vzor.

Nejpůsobivější byla rozhodně večerní kolekce. Černé plisované sukně v několika verzích včetně velmi aktuální maxidélky i jednoduché tmavé šaty budou v podzimním větru hezky vlát. Drama jim na cestě z party dodáte i umělým kožíškem v černé nebo vínové barvě.

I ty se objevily ve více délkách a prozradily inspiraci podzimní kolekcí Gucci. Škoda, že si z ní návrháři F&F nevypůjčili víc odvahy a nepřidali společenským šatům větší říz a sex appeal.

V kolekci pro městské mrazy vsadilo F&F na nepříliš inovativní kozačky a parky s kožešinou u krku. Podobně nenápadité, ale zato nadčasové bylo také spodní prádlo a bohužel i volnočasová móda pro muže.

Pánské outfity byly trochu ve stylu každý pes, jiná ves. Neforemné kalhoty, ležérní svetry a červené či béžové větrovky jako by říkaly "jedeme na výlet do Krkonoš".

Harmoničtější byla společenská kolekce: aspoň tady byl pařížský šik zastoupen sametem, tmavými barvami a střihy a la sedmdesátá léta.

Přes poněkud rozpačitý dojem se F&F podařilo naznačit trendy, které se jistě objeví i u dalších konfekčních značek. Zatím se tedy můžeme těšit na minimalismus, spojení černé a intenzivních tmavých tónů, hru s materiály spíše než se siluetou a mírný náznak dramatična.