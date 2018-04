První těhotný muž Thomas Beatie: Můj syn chtěl také změnit pohlaví

Na svět přivedl tři děti, stihl se rozvést a dokonce byl zatčen za pronásledování exmanželky. V životě to neměl jednoduché a nyní se musí vypořádat s další ránou. Deníku The Sun sdělil, že se jeho šestiletý syn zmínil o tom, že by si přál změnit pohlaví a jeho dcerka zase vznesla otázku, zda i malé holčičky mohou tuto změnu podstoupit.

“Náš syn Austin měl dřív dlouhé vlasy a řekl nám, že by chtěl být dívka. To se stalo už v jeho třech letech. Teď má ostříhané vlasy a miluje Lego a super hrdiny,“ sdělil Thomas o svém synovi.

Jeho malá dcerka Susan zase miluje módu a cokoliv, co se třpytí. I přesto už se zajímala o to, zda by se mohla stát chlapcem. „Ukazoval jsem jí své fotografie, na kterých jsem já, když jsem byl malý. Susan se mě neustále ptá, kdy přesně jsem zatoužil po tom, stát se mužem. A jednou chtěla vědět, jestli se i ona může stát v budoucnu mužem, když bude chtít. Tak jsem jí řekl, že samozřejmě ano. Ona se ale usmála a řekla, že nechce,“ pokračoval v rozhovoru Beatie.

Sám Thomas se svou přeměnou problémy nemá. Lidé si na to zvykli a neobtěžují ho. Potíže mají ale jeho děti ve škole. „Jedna malá holčička řekla Austinovi, že nemá tatínka. Nemyslím si, že by to ty děti myslely zle. Říkají jen to, co slyší od svých rodičů. Jiná holčička zase řekla dceři Susan, že nejsem kluk. Prý jsem žena,“ doplnil Thomas, který se ještě stále nevzpamatoval z rozvodu.

Jejich manželství skončilo po devíti letech. Podle Thomase byli šťastní a neměli problémy do doby, než se jim narodily děti. „Když se narodily děti, nastala obrovská změna. Skončilo to rozvodem, který byl bohužel velmi hořký a těžký,“ sdělil.

Thomas Beatie

Thomas Beatie byl do roku 1998 oficiálně ženou. Ve 14 letech se ještě jako Tracy dostal dokonce do finále soutěže Miss teenager. Nikdy se však ve svém těle dle svých slov necítil dobře. Rozhodl se tedy pro změnu pohlaví. V roce 1998 podstoupil operaci.Odstranili mu prsa, dále podstoupil hormonální léčbu a poté ho úřady oficiálně uznaly za muže. Zůstaly mu však funkční vaječníky a děloha.



Díky tomu mohl na svět přivést tři děti. Holčičku Susan přivedl na svět v roce 2008. O rok později pak porodil syna Austina a v roce 2010 se mu narodil druhý syn Jensen.