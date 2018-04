Zamilovaného první sex nebolí, vzkazuje sexuoložka dospívajícím dívkám

Možná čeká první sex právě vás, nebo vaše dcery či vnučky. Ať sexuoložka Janáčková mluví k dospívajícím dívkám přímo, nebo přes maminky či prarodiče, její rady se hodí.

1. Sex bez lásky je jako hasit žízeň vodou z blátivé kaluže

Milování je prožitek nejen fyzický, ale hlavně duševní. „Možná právě proto, že nejsme zvířátka, tak se nemilujeme na potkání s kýmkoliv jenom ze zvědavosti, jaké to bude, nebo například místo pozdravu, jak to dělají některé opičky,“ říká sexuoložka Laura Janáčková. Láska a zamilovanost podle ní dávají tělesným dotykům a laskání vášeň, touhu, slast, pocit štěstí, vzájemnosti a umocňujá prožitky rozdmýchávají oheň lásky. „Sex bez lásky je jako hasit žízeň vodou z blátivé kaluže,“ tvrdí.

2. Zaplaví vás hormony štěstí

Laura Janáčková

Každá dívka prožívá svůj první sex jinak. Protržení panenské blány je pro některé holky nepříjemné či mírně bolestivé a jiné si toho třeba ani nevšimnou. Panenská blána (vše o panenské bláně čtěte zde) je u každé dívky zcela individuální a v žádném případě se není třeba bát, že právě díky ní bude první sex bolestivý.

„Když je člověk zamilovaný, jeho tělo vylučuje celou řadu hormonů, kterým se někdy říká hormony štěstí. Jsou mezi nimi látky, které způsobují příjemné pocity, snižují vnímání bolesti a zvyšují pocity slasti. Možná právě proto může být první milování s tím pravým tak krásné, že ho máme uchované ve vzpomínkách celý život,“ myslí si sexuoložka.

3. Metoda „pásek a kšandy“

Před obavami z otěhotnění používá podle Janáčkové většina dívek metodu, které se říká „pásek a kšandy”, tedy že užívají hormonální antikoncepci, která je chrání před nechtěným těhotenstvím a současně použijí i kondom, který zabrání přenosu pohlavních nemocí. Před prvním milováním je podle odborníků dobré navštívit gynekologa a poradit se o vhodné hormonální antikoncepci. Otěhotnět je samozřejmě možné hned napoprvé.

4. Po první souloži už nejsme panny

„První sexuální zkušenost u většiny holek probíhá nekoitálně, to znamená, že nedojde k proniknutí penisu do pochvy a většinou nedochází ani k porušení panenské blány,“ říká sexuoložka.

V případě soulože dojde většinou k protržení panenské blanky, která chrání vstup do pochvy. „Toto protržení může být spojeno s několika kapkami krve, ale také nemusí. Dojde-li k souloži je málo pravděpodobné, že by dívka ještě zůstala panna,“ dodává Janáčková.

5. Nejlepší lubrikant je vzrušení

Když je dívka dostatečně vzrušená, její tělo vytváří samo dostatek vazké tekutiny, která usnadňuje vstup penisu do pochvy a zabraňuje nepříjemnému drhnutí.

„Lubrikační gely, které je možné koupit v lékárnách či v drogerii, jsou v této věci také nápomocné a někteří gynekologové je doporučují použít i při prvním pohlavním styku právě pro usnadnění milování a snížení bolestivosti,“ radí sexuložka, jak postupovat před obavami z bolesti.

6. Milování s milovaným je fajn i bez orgasmu

Každá dívka prožívá milování jinak. Některé dívky prožijí orgasmus hned při prvním milování, jiné ho poznají později a jsou i takové, které ho nikdy neprožijí. „Asi 70 % žen prožívá klitoridální orgasmus, 23% vaginální či smíšený a 7% žádný,“ upřesňuje sexuoložka.

„Milování s člověkem, kterého má dívka hluboce ráda, je pro většinu zdravých žen velmi příjemné nezávisle na tom, zda při něm prožijí orgasmus, či ne. Každá žena má však možnost poznat sama své tělo tak, aby věděla, co je jí příjemné, co vzbuzuje slast a co jí nic neříká. Může pak při milování laskání svého partnera nasměrovat tak, aby se jí to co nejvíc líbilo,“ uvádí Laura Janáčková.

7. Příjemná atmosféra je základem

Uvolnění podle odborníků nejsnáze dosáhneme, když mu věnujeme dostatek času a dáme prostor své fantazii. Navození té správné atmosféry je podle nich základem.

„Můžeme využít např. květiny, přírodní scenérie, svíčky, romantickou večeři atd. Dalším krokem je vhodná komunikace. Ženy jsou auditivně vzrušivé, a proto je pro ně příjemné, když jim partner tichým hlasem říká něžná slůvka lásky. Teprve pak přijdou na řadu dotyky a laskání. Příjemné pocity navodí uvolnění a touhu,“ radí Janáčková.

8. Alkohol škodí

Pokoušet se uvolnit alkoholem, jak dívky často chlapci nabádají, je podle sexuologů špatná volba. „Přemíra alkoholu může naopak sexu škodit, protože otupuje naše smysly. Ostatně je všeobecně známo, že nejméně atraktivní a sexuálně přitažlivá je opilá žena či opilý muž,“ myslí si odbornice.

9. Nepředbíhejte událostem

Masturbace je u dospívajících dívek zcela normální záležitostí. Většina z nich však dosahuje orgasmu drážděním klitorisu, což je právě proto preferovanější metoda, než zavádění vibrátorů do pochvy. Při poznávání svého těla žena pozná co je jí příjemné a podle toho postupuje.

„V žádném případě bych nedoporučovala násilné, nucené snahy o samozbavení se panenství z důvodů strachu z bolesti či výsměchu. Pro muže, který má dívku rád a nechce ji pouze na chvilkové pobavení, je její panenství symbolem čistoty, důvěry a první skutečné lásky,“ varuje a radí sexuoložka Janáčková.

10. Tváří v tvář zkušenému

„Pro zkušeného muže je asi napoprvé nejvýhodnější poloha tváří v tvář, kdy žena leží na zádech a muž kontroluje pohyb.“ říká Laura Janáčková. Jiní sexuologové doporučují pokrčené nohy a zvednutý zadeček s tím, že panenská blána je takto nejméně napjatá. Jestliže má však dívka strach z bolesti, sexuoložka naopak radí, aby muž ležel na zádech a žena řídila pohyb a jeho intenzitu tím, že na muže bude zvolna nasedat.

