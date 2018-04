První sex: ideálně v šestnácti a po půlroční známosti, říkají studenti

Průměrný věk, ve kterém mladí lidé absolvují svou první soulož, se pohybuje kolem sedmnáctého roku. „Erotické zkušenosti jako líbání, hlazení se a mazlení mladí lidé jistě mohou získat i dřív,“ říká sexuoložka a psychoterapeutka Hana Fifková.



Namátkový průzkum magazínu Rodina DNES mezi studenty pražského gymnázia Na Zatlance prozradil, že mladí lidé informovaní jsou. „Vím všechno, co vědět potřebuju,“ je nejčastější odpověď v příslušné kolonce anonymního dotazníku.

Čtěte v magazínu Rodina DNES V pátek 8. dubna si v magazínu MF DNES Rodina DNES přečtete třeba i tom, že starší generace byla mnohem zhýralejší než dnešní mládež, kde se většinou odehraje první milování a v kolika letech přišly o panenství slavné celebrity.

A kdy je podle nich dobré začít se sexem? Jeden šestnáctiletý student napsal: „Podle klučičího uvažování tak ve čtrnácti, alespoň mě to už pár let láká.“ Jeho vrstevníci uvedli, že spíš než o věk jde o psychickou a fyzickou vyspělost, a celkem zodpovědně psali „o uvědomění si následků“. Jako ideální start vnímají věk 16 až 18 let.

Dívkám jde o vztah

Odpovědi šestnáctiletých dívek byly romantičtější, mnohem víc odvozují začátek pohlavního života od partnerství. Mimochodem u žen je náhodný partner při prvním styku spíš výjimečný, zato první sex s náhodnou partnerkou uvádí třetina mladých mužů.

Člověk má mít sex, „až když má pocit, že je opravdu zamilovaný, a ví, že vztah vydrží“, „záleží na tom, jak se cítíme připraveni a jakého máme partnera“, „potřebuju jeho plnou důvěru“, „závisí na tom, jak se s druhým cítíte, hlavně to nesmí být z donucení, nebo že se kvůli tomu cítíme špatně“, „jde o to, jestli najdeme někoho, s kým se cítíme příjemně a nebojíme se“, „největší blbost je dělat to jen proto, že ostatní už to taky dělají, aby se dotyčný necítil zaostale“ - psaly rozumné studentky. Doplníme, že skutečně zhruba třicet procent mladých lidí spolu opravdu před prvním sexem chodí víc než půlrok.

Kdy jste měli první sex? celkem hlasů: 5590