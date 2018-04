Na prvním rande se nebojte banalit. Znalostmi o madam Curie neohromíte

První rande CO NE: Hovořit o nemocech, smrti, bývalém manželovi, rodinných problémech, penězích, propagovat určité náboženství nebo politický směr by na první schůzce mělo být tabu. CO ANO: Nelamte si hlavu krkolomným vymýšlením témat a jejich domácí přípravou. Naopak - buďte přirození. Když vás něco napadne, nenechávejte si to pro sebe a ven s tím. Všichni máme rádi zajímavé a duchaplné lidi. RADA NA KONEC: Nezapomeňte na to, že mnohem důležitější, než CO říkáte, je JAK to říkáte.