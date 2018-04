První pomoc pro rodiče: když chce dítě dredy, když nechce samo spát, když má špeky...

Když dítě bere drogy…

Váš puberťák náhle radikálně změnil kamarády, je náladový, tajnůstkářský, protivný. Když je vůbec doma, tak většinou jen spí. Logicky vás napadne, že možná (snad ne) bere drogy. Takže na něj uhodíte a... ono nic.

Buď je "čistý", všechny zmíněné projevy jsou prostě součástí jeho adolescentního pnutí, a pak se urazí. Nebo čistý není, ale zapře vám to. Spíš než drsnou konfrontaci s lampou namířenou do obličeje doporučují odborníci "sledovačku zpovzdálí". Tedy ne že byste v pršiplášti a s novinami před obličejem podél domů stopovala každý jeho krok, ale opravdu se vyplatí více si všímat jeho návyků, včetně těch hygienických. Toho, jestli v jeho vyprávění nejsou rozpory. Pokud se vám doma ztrácejí peníze či cenné věci, patrně to již bude závažnější.

Jakmile vaše podezření zesílí, obraťte se na specialisty – ti vám mohou poradit, jakým způsobem s dítětem jednat, ale taky jak pomoci sama sobě a zbytku rodiny.

Kde vám pomůžou?

Prakticky každé středisko, které se zabývá pomocí drogově závislým, je připraveno podpořit i rodiče, případně je nasměrovat k jinému odborníkovi. Existují i terapeutické skupiny, v nichž se potkávají rodinní příslušníci, kteří zažili to, co vy.

Když dítě šišlá…

Za rok má jít do školy, ale pořád si tak trochu šlape na jazyk, místo R říká L nebo neumí pořádně ani to? Velká část rodičů si myslí, že z podobných vad dítě vyroste.

Ta správná doba, kdy se nad výslovností dítěte zamyslet důkladněji, je kolem čtyř a půl roku. A při zápisu do první třídy by už v podstatě mělo mluvit srozumitelně. Když tomu tak není, pořád ještě není pozdě. Od ledna, kdy většinou zápisy probíhají, do září je celých devět měsíců a jistě si z dob svého těhotenství pamatujete, co všechno se dá za tu dobu stihnout.

Důležitá je ovšem pravidelnost. Logoped vám sice přesně řekne, v čem vězí problém, předvede vám i potomkovi, jak jej napravovat, a vybaví vás stohem cvičebních materiálů. Teď ale nastane chvíle, za kterou už budete odpovědni vy - každý den cvičit. Je to stejné jako s pianem nebo vytrvalostním během - kdo chce mít výsledky, musí trénovat.

Kde vám pomůžou?

Logopedické poradny jsou skoro v každém okresním městě a ve větších městech v každém obvodě. Pokud si nevíte rady, jak je najít, měl by vám poradit váš dětský lékař nebo učitelky v mateřské škole.

Když moc sešmajdává boty…

Ve chvíli, kdy zjistíte, že boty vašeho dítěte "ujíždějí" dovnitř nebo naopak směrem ven, je trochu pozdě. Zdravý vývoj nožní klenby už je nějakým způsobem narušen. Na vině jsou většinou nevyhovující boty – buď jsou špatné samy o sobě, nebo jste nesprávně zvolili velikost či šířku a nebo už byly "vyšlapány" někým jiným.

Odborníci z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně dokonce zjistili, že přestože se devadesát devět procent dětí narodí se zdravýma nohama, v první třídě už má třetina z nich nohy poničené. Pokud už bude vaše dítě zralé na péči ortopeda, je jen na něm, jaký typ nápravy vám doporučí (např. speciální vložky do bot).

Jestliže se chcete podobným problémům u svých dětí vyhnout, rovnou od prvních krůčků kupujte jen zdravotně nezávadné dětské boty. Jejich shánění možná v některých regionech dá trochu práce, cena také bývá vyšší než třeba ta na tržištích či v hypermarketech, ale vyplatí se.

Nejsnazší cestou je obrátit se na vašeho pediatra, ten může jednak posoudit, zda je vůbec nějaký problém, a případně vás odkázat k prověřenému ortopedovi.

Když chodí nešťastné do školy i ze školy…

Celé roky nebo týdny chodilo vaše dítě do školy rádo (tedy v těch normálních mezích) a najednou má skoro pravidelné ranní bolesti hlavy, břicha, o škole s vámi nechce mluvit, případně se i výrazně horší jeho prospěch. Vy víte, že se něco děje, ale z něj prostě nevypadne jediná kloudná věta. Pak může být pravděpodobných hned několik scénářů – nejpravděpodobněji ho některý spolužák trápí nebo si dítě nesedlo s učitelkou.

V první řadě byste se měli sejít s třídní učitelkou, která má napozorované chování dítěte ve škole. Buď na vás spustí litanii, jak strašný váš potomek je, pak je nasnadě, že vzájemný vztah těch dvou je (a asi i zůstane) velmi komplikovaný. V tom případě se pokuste vysvětlit jí, že situace, kterou ona vnímá jako nesnesitelnou, je pro vaše dítě asi ještě horší. Takže se domluvíte a pokusíte se napjaté vztahy nějak "normalizovat", nebo budou muset od sebe.

Rozumný ředitel nebude bránit přechodu do jiné třídy, pokud to z nějakého důvodu není možné, můžete změnit školu. Jestli vám učitelka sdělí, že i ona si všimla jisté zaraženosti a roztržitosti dítěte, je možné, že se z potomka stal objekt šikany. Pak tu situaci musíte řešit vy ve spolupráci se školou. Určitě pomůže, když se s dítětem objednáte k dětskému psychologovi (některé školy je mají přímo v budově). Většinou vědí, jak dítě rozmluvit, a vám poradí, jak s ním v této pro něj komplikované situaci jednat.

V každém okresním městě i obvodě těch větších měst fungují pedagogicko-psychologické poradny, které s podobnými problémy dětí mají zkušenosti. Pokud se zjistí, že je situace mnohem závažnější, než se zdálo, určitě vám poradí, na jakého dalšího odborníka, který by s vaším dítětem systematicky pracoval na nápravě škod, se obrátit.

Když chce tetování, piercing, dredy...

...a je mu víc než osmnáct, můžete akorát tak vysvětlovat nevýhodu trvalejších zásahů do vzhledu. Případně je krotit, třeba s upozorněním, že přestože se teď jeví nápad s tetováním draka přes celou horní polovinu těla jako báječný a cool, za pár let, až váš pubescent zjistí, že na chleba si musí vydělávat prací, bude přece jenom snesitelnější malý dráček v místě, které se dá celé zakrýt.

Piercing s sebou nese možná zdravotní rizika a nepříjemnosti (trpí-li vaše dítě roky sennou rýmou, není ozdobný kroužek v nose nic, co by mu ji zpříjemnilo). Na druhou stranu – dredy se vám sice líbit nemusí, ale je to jeho hlava a vždy se to dá ostříhat. Ostatně vzpomeňte si, jestli vám náhodou rodiče v tomto věku taky trvale "nešlapali po štěstí" zákazem nějakého módního výstřelku. Takže pokud je TO relativně odstranitelné, snažte se v sobě najít dost pochopení, aby váš potomek neměl pocit neustálých ústrků.

Období revolty jednou skončí, a když ne - je to jeho hlava, jeho paže, jeho život. V případech tetování a piercingu plnoleté dítě aspoň přesvědčte, aby si vybralo opravdu dobrý salon - kde nehrozí zdravotní záludnosti.

Důležité je, pokud už je rozhodnuto, najít kvalitní salon – tedy u tetování a piercingu. Sedněte k internetu a pátrejte společně po takovém, na nějž jsou dobré reference.

Když se mě zeptá, jak vznikají děti...

Když se zeptá, tak odpovězte. Vždy. Zájem o to, jak děti přicházejí na svět, většinu dětí postihuje ve vlnách. Jako malé se zajímají třeba o to, kde jste si je koupili, posléze jim hlavou vrtají větší podrobnosti. Pokud chcete, aby vám důvěřovaly a měly k sexu jednou zdravý vztah, snažte se jim poskytnout tolik informací (a takovou formou), kolik jejich hlavičky poberou.

Předškolákům většinou stačí vysvětlení, že děti vznikají, když se rodiče mají hodně, hodně rádi. A pak devět měsíců rostou v bříšku. Později je napadne otázka, jak se do toho břicha dostanou, pak je nasnadě popsat spojení vajíčka a spermií. A ještě později jim začne vrtat hlavou, jak se spermie dostanou k tomu vajíčku.

Jedno doporučení: od začátku v souvislosti se sexem používejte raději citově nezabarvená slova – jako penis místo pindíku. V knihkupectvích narazíte na řadu knih, které se sexuální osvětou zabývají, a to pro různé věkové skupiny. A jsou dělané úplně jinak než blahé paměti knihy Děvčátka, na slovíčko a Dospíváme v muže. Ty dnešní jsou vtipné, hravé, pracují s výrazy adekvátními danému věku.

Kde vám pomůžou?

V každém knihkupectví. Dobře si však všimněte, pro jak staré děti je vámi vybraná kniha určená.

Když nechce samo spát...

Usínání a uspávání je v mnoha rodinách každovečerní horor. Dítě vyslechne pohádku, dostane pusu na dobrou noc... ale to je jen začátek, nikoli konec večerního martyria.

"Mamí, mám žízeň", pak "chci čurat" a nakonec nasadí nejvyšší kalibr "mám straaašnej hlad". Podobný scénář zná jistě mnoho rodičů, ale nutno říct, že si za tenhle problém mohou sami. Podle odborníků totiž budete s nácvikem samostatného usínání nejúspěšnější, pokud s ním začnete už v batolecím věku.

Ani později ale není vše ztraceno. Dítěti vysvětlete, že takhle velký kluk nebo holka už nemůže spát s mámou (ve školce přece taky spí v postýlce sám) a že se večer vlastně nic zajímavého neděje. Nic mu tedy neuteče a může klidně usnout. Plyšáci jako noční hlídači spánku jsou vaši spojenci.

O problému s usínáním se jako první poraďte s pediatrem, odborníky na problémy se spánkem pak najdete ve spánkových laboratořích či na neurologii.

Když má křivé zuby…

Nikdo nemá zuby v jedné lajně, natož děti, kterým skoro pořád nějaké chybí. Některé nesrovnalosti se věkem spraví, jiné vyžadují profesionální péči. Pokud máte pochybnost, dítě třeba oslavilo 10. narozeniny a mezera mezi jeho předními zuby je větší než ta Madonnina, řekněte to nejdříve svému zubaři.

Upřímně, dobrý dentista vás na hrozící vady stejně včas upozorní sám. A pošle vás k ortodontovi. Ten pak zváží, jestli je už čas zasáhnout a případně jak. Obrňte se ale trpělivostí, ortodontů je totiž relativně málo a ti, kteří jsou, většinou nejsou snadno k mání. Jsou totiž plní a objednací lhůty mají dlouhé. Můžete si samozřejmě zvolit i soukromá zařízení, která nemají smlouvu s žádnou ze zdravotních pojišťoven, ale pak se připravte na vítr v peněžence.

Nejlepší je dát na dobré reference, takže rozešlete ve svém okolí poptávkový dotaz, neváhejte hledat na internetu. Pokud se vám nevrátí žádný vhodný tip, obraťte se na odbornou společnost.

Když přijde domů opilé...

Dítě by se ještě před tím, než se ocitne ve věku, kdy se s alkoholem často experimentuje, mělo dozvědět co možná nejvíc o jeho vlivu na organismus.

Mělo by vědět, že pod vlivem alkoholu se zmenšuje sebekontrola, zhoršuje motorika, zvyšuje sebevědomí a odvaha, a to všechno pěkně dohromady ho může dostat do spousty potíží. Mělo by vědět i to, co jej čeká ráno – tedy jak nepříjemné umí být jitro opilcovo.

A v neposlední řadě byste jej měli seznámit i s tím, že minimálně do jeho osmnáctin je i mírná konzumace alkoholu zdravotně riziková a v podstatě ilegální. Aspoň pro ty, kteří mu alkohol poskytnou. Pokud se vám ale nepodaří předejít tomu, aby se jednou v noci váš puberťák domů vrátil značně ovíněn, musíte vědět, co dělat.

Vyčítavou scénu odložte na jindy. Jestli se vám jeho stav jeví jako vážný (upadá do bezvědomí, je nevzbuditelný), raději zavolejte lékaře. Pokuste se zjistit, co všechno váš potomek vypil a jestli náhodou nevyzkoušel i jiné drogy. Pokud pravidelně dýchá, blábolí, motá se a zvrací, snažte se do něj ještě před usnutím dostat co nejvíce vody. Alkohol totiž výrazně dehydruje tělo, což je taky hlavní příčina kocoviny. Ve spánku jej choďte kontrolovat, hrozí, že by se mohl zadusit zvratky.

Ráno pokračujte v přísunu vody, minerálky, ovocných čajů, ředěných džusů – prostě všeho, co tělu dodá vodu, vitaminy a minerály. Káva a colové nápoje pomohou jen zdánlivě, způsobují totiž ještě větší dehydrataci. Žaludek "na vodě" může pomoci zklidnit med rozpuštěný ve vodě či čaji, dodá tělu cukr, o který ho alkohol obral. Až mu bude lépe, proberte s ním celou prožitou anabázi, včetně reálných i možných následků.

Kde vám pomůžou?

Jestli nevíte, jak dítěti vysvětlit přijatelnou formou veškerá rizika alkoholu, podívejte se na webové stránky www.pijsrozumem.cz, www.pobavmeseoalkoholu. cz. Najdete tam sekce věnované jak dětem, tak jejich rodičům.

Když se objeví první špeky...

Platí – trochu pozdě, ale lepší než nikdy. Prvním krokem by mělo být nenápadné, leč účinné nahrazení potravin zbytečně kalorických těmi zdravými. Tedy místo oblíbených čokoládových kuliček ke snídani zvolit spíše neslazené müsli nebo cornflakes s ovocem, nenabízet slazené minerálky, limonády ani čisté džusy, ale vodu, ovocné čaje a ředěné džusy, nahradit pečivo z bílé mouky celozrnným, zvýšit příjem ovoce a hlavně zeleniny, přimět jej jíst pravidelně pětkrát za den. A hlavně: dítě, i štíhlé, natož to, které má problémy s nadváhou, by mělo co nejčastěji sportovat.

Není jednoduché přesvědčit knihomola k navštěvování atletického kroužku, ale extrémy nejsou nutné. Stačí, když si najde sport, který ho rozpohybuje aspoň dvakrát během školního týdne, a o víkendu by se nějaká sportovní aktivita měla stát automatickou součástí vašeho rodinného života. Plavání, pěší výlety, kola, brusle, tenis...

Pokud se váš domácí pokus nesetká s úspěchem, požádejte o pomoc odborníky. A buďte připraveni na to, že hubnutí dítěte znamená změnu životního stylu pro celou rodinu.

www.hravezijzdrave.cz Kde vám pomůžou?

Opět vám může poradit pediatr, který by vás dokonce měl včas upozornit na to, že váha vašeho dítěte se pomalu přesouvá do nežádoucí kategorie. V pražské nemocnici v Motole funguje i dětská obezitologická ambulance. Ovšem můžete také dítě přihlásit do některého z kurzů Stop obezitě (STOB), které probíhají v několika českých a moravských městech. Podmínkou je účast aspoň jednoho dospělého člena rodiny, protože nadváha dítěte se dá řešit právě jen změnou životního stylu celé rodiny.

Když šilhá...

Náprava šilhání je docela snadná, tedy pokud se vada podchytí včas. Pokud dítě občas "zašvidrá" nebo se mu oči rozjíždí na fotografiích pořízených bleskem, raději se objednejte na oční ambulanci. Když se totiž tahle vada rozpozná včas, postačí vašemu dítěti jako terapie okluzor, neboli klapka na lépe vidící oko, které to nemocné pomáhá trénovat.

Pokud by se šilhání neléčilo, dítě šilhající oko "vypne", a na svět se bude dívat jen jedním. Kvůli tomu ztratí prostorové vidění, bez kterého se v řadě profesí neobejde. V nejtěžších případech nezabírá ani okluze, ani ortoptika (rehabilitace šilhání) a na řadu přijde chirurgické řešení.

Kde vám pomůžou?

Šilhání pozná dětský oční lékař. Pokud máte podezření, objednejte se na nejbližší oční ambulanci.

Když pořád sedí u počítače...

Zdá se vám, že vaše dítě tráví u počítače neúměrně mnoho času a v noci ho často najdete u blikající obrazovky? Počítačové hry hrají snad všechny děti, a zcela jim je zakazovat je marnost, jenže závislost na nich vzniká také rychle. Pokud je nervózní, když nemá přístup k počítači, zanedbává školu i hygienu, je čas na zásah.

Kde vám pomůžou?

Na webových stránkách www.konechry.cz najdete testy i rady pro rodiče, jak s dítětem jednat a kam se obrátit o pomoc.

Když chce užívat antikoncepci...

Pokud chcete, aby se vaše dítě chovalo v oblasti sexu zodpovědně, nedělejte z intimností tabu. Podle průzkumů jsou rizika s užíváním antikoncepce mnohem menší než s těhotenstvím. Antikoncepci lékař předepíše ale jen dívce, která menstruuje minimálně dva roky a nastoupila u ní již ovulace.

Kde vám pomůžou?

Pokud chce vaše dcera užívat antikoncepci a je jí víc než patnáct let, najděte spolu dobrého gynekologa. Třeba toho vašeho.

Když je ve škole pomalejší než ostatní...

Musí pořád vědět, že ho máte rádi takového, jaký je. Chválit, nekritizovat a hlavně pomáhat. S dítětem, které trpí některou z forem poruch učení, se musí pracovat intenzivně, ale v krátkých intervalech. Nezaměřujte se jen na předměty, které mu nejdou. Pokud bojuje s psaním, nechte ho zazářit při řešení početních úloh a naopak.