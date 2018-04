První menstruace může přijít už v deseti letech. Poučte dcery včas

Jak komunikovat s holčičkami a mladými dívkami o periodě? Pro mnohé matky je to oříšek a je jim to nepříjemné. Neuvědomují si ale, že právě jejich reakce je tou první, s níž se dívka setkává.

"Pokud je matčina první reakce ´Ach bože, už je to tady!´, tak v dívce naprogramuje negativní prožívání menstruace. Přestože se její reakce může vztahovat spíše k tomu, že dívka přichází do složitého období puberty," domnívá se psychogynekoložka Helena Máslová.

Je pravděpodobné, že právě toto "naprogramování" může u dívek v budoucnu vyvolávat nepříjemné pocity a psychosomatické reakce spojené s periodou, jako je nevolnost a bolesti.

Děvčátka, na slovíčko!

Jak a kdy poučit děvčata o menses? Podle Heleny Máslové jde o velmi individuální záležitost, určující je mentální vyspělosti dívky. Agresivní konfrontace s intimními a sexuálními tématy může u prepubertálních dětí vyvolat velký pocit studu. Přestože nejde o tabu, stále jde o intimní záležitost a ideální je řešit ji mezi matkou a dcerou.

Matka by k tématu měla přistupovat citlivě, vysvětlit dívce, že nejde o problém, ale o přirozený fyziologický proces ženského těla. Současní teenageři mají z internetu a časopisů poměrně bohaté teoretické znalosti, chybí jim ale návod, jak s nimi zacházet.

Právě to je na rodičích, kteří by rozhodně neměli spoléhat na školu - v některých přichází poučení o menstruaci až v šestnácti letech, což je pozdě.

Podle psychogynekoložky Máslové se na toto téma už soustředily i výzkumy a potvrdily předávání negativního vztahu k periodě z matky na dceru. Aby byla vyloučena možnost dědičných dispozic, zkoumal se i vzorek adoptovaných dívek, které k menstruaci přistupovaly podle vzoru svých adoptivních, nikoliv biologických matek.

Pomohou i brožury

Pokud si nejste jistá, jak o tématu s dcerou komunikovat, sáhněte po odborné literatuře, například knihách sexuoložky Kateřiny Janouchové.

Jako pozitivní příklady můžeme vzít některé odlišné kultury, kde je první perioda - menarche, naopak oslavována jako proměna v ženu. Dívkám jsou poprvé propíchnuty uši a dostanou náušnice, koupí se jim nové šaty nebo ženy z rodiny uspořádají pro dívku malou oslavu.

Na druhou stranu není nutné doma vyvěšovat červenou vlajku a informovat o tom celou ulici, intimita je jistě na místě, zároveň není nutné dělat z menstruace nějaké tabu.

Je perioda tabu?

Perioda přitom bývala tabuizována ve většině společností. Ženy se během ní například nemohly účastnit normálního života, mít fyzický kontakt s mužem, dokonce ani spát ve vlastním domě.

I v naší současné společnosti je stále vnímána jako určité tabu - mnoho žen o ní zásadně nemluví před muži (ani před těmi z rodiny) a snaží se ji před nimi schovat, menstruační krev je vnímána jako něco nečistého a nechutného.

"Denně se ve své ordinaci setkávám s dívkami, které jsou z menstruace vystresované a vůbec si s ní nevědí rady. V rodinách se o menstruaci otevřeně nehovoří, ve škole dostávají ve většině případů strohé a bohužel i zkreslené informace," konstatuje Helena Máslová.

Modrá vodička

Menstruační krev neuvidíme ani v reklamách, kde ji nahrazuje modrá vodička neznámého původu, jejíž souvislost s měsíčky je záhadou. V tomto bodě již ale česká společnost jistým vývojem prošla a na rozdíl od počátku 90. let jsou televizní reklamy na menstruační vložky a tampony stejně obvyklé jako propagování sušenek.

Přesto v reklamách na hygienické pomůcky pro ženy neuslyšíte slovo menstruace, namísto toho je užíváno spojení jako "vaše dny" a podobně.

Například ve Švédsku bylo již i toto tabu prolomeno a i reklamy nazývají menstruaci jejím pravým jménem namísto eufemismů.

Kdy to přijde a co dělat?

První menstruace je v současné době chápána jako předčasná, pokud přijde před desátým rokem, opožděná se dostaví po patnáctém roce dívky.

Při první menstruaci není nutné hned běžet za gynekologem, pokud ji neprovázejí potíže. Vyšetření od neohleduplného gynekologa může podle psychogynekoložky Máslové dívce způsobit trauma.

Pro dívky před zahájením sexuálního života doporučuje vložky, naopak tampony by vyhradila pouze na sport či plavání, rozhodně by je neměly používat přes noc.

Poslouchejte své tělo

Podle některých lékařů by se dívky během periody měly vyhýbat fyzické námaze.

"Sportovat by měly pořád, menstruace není žádný důvod, proč by neměly cvičit. Já chápu, že ve škole je to dost nepříjemné, ale když zrovna nemá dívka bolesti, tak není důvod se sportu vyhýbat," říká Máslová.

Přesto by ale ženy měly naslouchat svému tělu, a pokud se během menstruace cítí unavené, odpočinout si. Při sportu je pak nezbytné pít více než obvykle, protože během menstruace potřebuje tělo více tekutin než jindy, krevní oběh má až o půl litru více krve než běžně.

PMS jako ukazatel

Pro mnoho žen (ale i mužů) je pořádným strašákem premenstruační syndrom. Jako by se ženy najednou ani nepoznávaly, jsou plačtivé, hysterické, někdy i hádavé. Podle psychogynekoložky Máslové při PMS mozek více zapojuje svoji pravou část - tu, která se řídí hlavně pocity.

"Mám pacientku, které pouze při PMS vadí, že dům a automobil jsou napsané na manžela. Zbytek měsíce to neřeší," uvádí příklad.

PMS může být vlastně takový "reality check" - pokud nejste s něčím ve svém životě spokojena, právě v tuto chvíli to budete řešit nejvíc. Můžete si na to vzít pilulky a pít třezalkový čaj, primárně byste ale měla řešit právě to, co vás trápí, a čeho si v každodenním kolotoči moc nevšímáte.

"Často to bývá nevyřešená reprodukční strategie - chci dítě? Chci dítě s tímto mužem?" doplňuje psychogynekoložka. Pokud se během PMS hádáte se svým partnerem podstatně víc než obvykle, zkuste to jednou přestat svádět na hormony a zamyslete se nad podstatou hádky. Nesnaží se vám hormony něco naznačit?