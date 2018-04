První máj - líbání čas

Ve slunečném počasí si stovky zamilovaných párů daly dostaveníčko u jednoho z pražských symbolů lásky, za který je už tradičně považována socha básníka Karla Hynka Máchy."Chodíme sem s manželem pravidelně už 12 let. Samozřejmě k tomu patří polibky a my to dodržujeme se vším všude. I našim dětem se to moc líbí," řekla ČTK Pražanka Zuzana Hrdličková.Připomenout si kouzlo známých veršů "Byl pozdní večer, první máj, večerní máj byl lásky čas" do Prahy přijely i zamilované mimopražské páry. "Ta tradice je skvělá. Manžel mě každý rok tahá pod nějaký strom. Vyprávíme o tom i dětem. Navíc to tady má atmosféru a jezdíme sem až z Plzně," řekla ČTK Martina Muziková.O tom, že láska kvete v každém větu dokazovaly svými polibky pod kvetoucími stromy mladé i starší páry. "Tady si vždy vzpomeneme na to krásné, co jsme prožili a je to jako pohlazení," svěřil se šarmantní 80letý muž. Se svou družkou se prý k Máchovu pomníku vypraví vždy, když jim to zdraví a počasí dovolí.Náhlého oteplení po jarních chladných dnech využili k procházce na Petřín spousty Pražanů i návštěvníků hlavního města. Mnozí se hned oddávali teplým slunečním paprskům na trávnících v zahradách. Další si dali procházku až k petřínské rozhledně. Pokud však měli trpělivost, mohli vyjet lanovkou, která dnes díky předvolební akci ODS byla k dispozici zdarma. Pro velký zájem ovšem museli vystát až půlhodinovou frontu.