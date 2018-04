Lásku berou teenageři vážně. Neshazujte ji, nezakazujte, radí odborníci

Problémy s láskou a partnerstvím jsou třetím nejčastějším tématem hovorů na Lince bezpečí, celkově tvoří 13 % telefonátů. Děti nejčastěji řeší otázky ohledně navazování vztahů - jak se seznámit, jak dát najevo zájem, pokud se jim někdo líbí a podobně.

„Pro děti je samozřejmě náročné navazovat první vztahy, jde často o první zkušenost, kdy se chtějí někomu „vyznat z lásky“. Takováto situace je téměř vždy spojena s ostychem a také se strachem, jak na to bude ten druhý reagovat,“ vysvětluje Peter Porubský, vedoucí Linky bezpečí.

Jak vycházet dobře s vlastním potomkem? Naučte se naslouchat svým dětem, posílíte důvěru i respekt Ilustrační foto

Situace seznamování je podle odborníků pro děti o to zátěžovější, že právě kolem 12 až 14 let, kdy na první lásky většinou dojde, hraje v jejich životě velkou roli vliv vrstevníků, kamarádů a kolektivu, ve kterém se pohybují. Případné odmítnutí pak může kromě frustrace z něj samotného mít i negativní dopad na to, jak se bude dítě dál ve skupině kamarádů cítit.



„V případě otázek na seznamování hledáme na Lince společně s dítětem způsob, jak projevit náklonnost tak, aby to pro něj znamenalo co nejmenší rizika. Bavíme se o tom, odkud svou lásku znají, jaké mají společné zájmy, jestli si už nějaké projevy náklonnosti vyměnili atd.,“ vysvětluje Porubský. Totéž mohou samozřejmě dělat s dětmi doma i rodiče, zásadní je nejprve naslouchat a radit až ve chvíli, kdy o to dítě samo stojí.

Rozchod nezlehčujte

Druhým nejčastějším problémem hovorů je pak zcela opačná situace, a to rozchod. Ačkoliv dospívání je období neustálého navazování a ukončování vztahů, může být pro některé jedince rozchod neúnosně bolestnou událostí, zvláště pokud do vztahu vkládali veškeré své naděje a nesplněná přání. Ocitají se v zajetí otázek, proč je milovaná osoba už nechce, propadají depresi, cítí hořkost, smutek, vztek.

„Rozchody mladých bychom jako rodiče neměli rozhodně zlehčovat, protože mladí často jednají velice impulzivně a zkratkovitě a není vzácností, že se v důsledku nešťastné lásky pokusí i o sebevraždu. Právě v těchto chvílích je pro dospívajícího chlapce nebo dívku neocenitelná možnost anonymně si o svých problémech popovídat a konfrontovat svůj názor s názorem někoho dospělého,“ dodává Porubský s tím, že mladí chlapci a dívky mají tendenci vidět všechno fatalisticky a bez nadhledu.



Vztah nezakazujte, ale nastavte pravidla

V zásadě nejhorší krok, který mohou rodiče vůči zamilovanému dítěti či dospívajícímu podniknout, je devalvace jejich partnera nebo vztahu, zahrnutí dítěte výčitkami nebo dokonce zákaz pokračování vztahu. A to i v případě, že se vám potomek zdá na vztah příliš mladý nebo partner zcela nevhodný, shodují se odborníci z Linky bezpečí a Rodičovské linky.

Jak poznat, že je ten pravý Šest signálů těla, gest a mimiky, které prozradí, že máte toho pravého Ilustrační snímek

Zakázané ovoce chutná nejlépe a děti v tomto věku mají tendence ke zkratkovitému a nepromyšlenému jednání. Ostatně i slavné ikoně osudové první lásky Julii bylo podle Shakespeara pouhých třináct let a Romeovi jen o pár let víc. Starší hrdinové by možná řešili svou situaci rozumněji, i když méně romanticky.

„Jako rodiče bychom měli mít především zájem udržet vztah s dítětem, být mu průvodcem v tom, aby se mohlo orientovat ve svých pocitech k partnerovi. Zároveň, pokud je však věk dítěte pro partnerský vztah předčasný (téma předčasných vztahů je v hovorech rodičů na Rodičovské lince poměrně časté), je vhodné mu stanovit pravidla, za kterých vztah může pokračovat, např. zákaz sexuálního styku do 15 let, vědět, kde dítě tráví s partnerem svůj čas, pozvat partnera domu na oběd, zajímat se o něj,“ navrhuje rodičům Kateřina Schmidová, vedoucí Rodičovské linky.

Rodiče by podle ní naopak měli zapátrat ve své paměti na své první lásky a z nich plynoucí silné emoce, které se zdály jako to nejdůležitější na světě, co vás nikdy nepřejde a nepřebolí. Je vhodné pokusit se vyjádřit pochopení, být otevřený a trpělivý a reflektovat hormonální změny svého potomka, kterými v této době prochází a které mohou být příčinou jeho „nestandardního“ a impulzivního chování (více o chování teenagerů a jejich náhledu na svět si přečtěte zde).