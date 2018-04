První kuchařská pomoc: zachraňte přesolenou omáčku i spálené kuře

Čím složitější jídlo připravujete, tím větší průšvih to může být. Pokud nejste nechybující génius nebo profesionální kuchař, nepouštějte se při významných příležitostech do nevyzkoušených a složitých receptů. Za vydařené kuře s bramborovou kaší a okurkovým salátem vás nikdo nepomluví a zkazit se téměř nedá. A i kdyby se vám to povedlo, existuje několik záchranných taktik.

1 Spálili jste kuře (nebo krůtu)

Máte před sebou hvězdu své hostiny a vypadá, že je na vyhození. Zkušení kuchaři reagují větou: "Na co máme šťávu?!" Stáhněte z drůbeže spálenou kůži, nakrájejte vysušené maso na plátky přímo na talíře, přelijte šťávou, dodejte přílohu a podávejte. Šťávu připravíte z výpeku z masa, do kterého vmícháte buď kousek másla, nebo smetanu. Když je spálené i maso pod kůží, zajeďte pro pizzu.

2 Spletli jste si prášek do pečiva a pečicí (jedlou) sodu

Pořád víc receptů z internetu i z nových kuchařek máme k dispozici pouze v angličtině, takže lehce dojde k záměně kypřicích látek. Nejdřív slovníček: baking powder je náš kypřicí prášek do pečiva. My máme pytlíčky (zhruba třináctigramové), cizinci ho měří na gramy. Baking soda je jedlá soda. Teď základní poučka: jedlá soda má zhruba čtyřikrát větší kypřicí sílu než prášek do pečiva.

Pokud zjistíte během míchání těsta, že jste si tyhle dvě látky spletli, pak buď přidejte ještě tři čtvrtiny prášku do pečiva, nebo odeberte sodu (když to jde). Jestli jste teprve ve fázi míchání suchých ingrediencí, radši začněte znova, protože kromě kypřicích vlastností je mezi práškem a sodou ještě několik dalších rozdílů v chuti a v reakcích s ostatními ingrediencemi, tak je lepší neexperimentovat.

3. Přesolili jste omáčku nebo polévku

Máte-li po ruce syrovou bramboru, oloupejte ji, překrojte napůl a vhoďte do polévky při vaření. Brambora část soli vtáhne do sebe. Až dovaříte, bramboru vyhoďte. Stejně by měla fungovat i rýže ve varném sáčku. Až dovaříte, rozmixujte lžíci rýže, smíchejte s trochou vody a vmíchejte do omáčky nebo polévky. Rýže ji zahustí a také stáhne přebytečnou sůl.

4. Nevykynulo vám těsto na chleba

Nevyhazujte ho, ale upečte. Snižte dobu pečení, protože bochníček je mnohem tenčí. Z trouby ho vytáhněte, jakmile kůrka zezlátne. I když těsto řádně nevyběhlo, máte teď placatý, ale křupavý chleba třeba k polévce nebo na krutony či topinky.

5. Recept po vás chce čerstvé bylinky, ale vy máte jenom sušené

Nic se neděje, stačí vědět, v jakém poměru a jak se nahrazují. Sušené bylinky mají koncentrovanější chuť, takže se s čerstvými nahrazují zhruba v poměru jedna ku dvěma. Čili chuť jsme nahradili, ale nezapomeňte, že suché bylinky budete muset z jídla odstranit, protože jsou tvrdé a vypadají jako seno. Což samozřejmě platí pouze pro větvičky a velké listy. V malých kouscích sušené bylinky během vaření nasáknou a všechno je v pořádku.

6. Nevyndali jste máslo z ledničky a recept chce máslo měkké

Nestrkejte ho do mikrovlny, šlo by z tvrdé kostky rovnou do tekutého stavu. Nakrájejte požadované množství na co nejdrobnější kousky a nechte pár minut povolit v pokojové teplotě. Tak bude mít správnou konzistenci.

7. Převařili jste zeleninu a teď z ní máte rozměklou kaši

Nezbývá vám nic jiného, než ji zapéct. Na osobu: dva šálky rozvařené zeleniny smíchejte s rozšlehaným vejcem, čtvrtkou šálku strouhanky, kořením a solí – nalijte do zapékací misky, posypejte čtvrtkou šálku strouhaného sýra a zapékejte patnáct až dvacet minut. Další možnost je rozmixovat zeleninu s vývarem, bylinkami a kořením a pak zamrazit v kostkách jako polévku. Kostky můžete přidávat do omáček a polévek na obohacení chuti.

Nikdo učený z kuchařského nebe nespadl a malé chyby vám strávníci jistě odpustí. A po nějaké době si lidi stejně víc pamatují atmosféru vaší hostiny než perfektně vykynutý chleba, křupavou zeleninu nebo dokonale zlaté kuře. A pokud si přece jen nevěříte, máte povolený trik s kupovaným dezertem. Pak už jen uvaříte kávu a necháte se chválit.