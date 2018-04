První krok k hvězdné proměně: čtenářka má nové řasy

FOTOGALERIE PROMĚNY KROK ZA KROKEM

"Vstávala jsem ve čtyři ráno," říká Katka. Už před aplikací řas v pražském salonu Dermitage přiznala, že je strašně nervózní. Není z čeho, ujišťovali jsme ji. Přesto bylo vidět, když se ukládala na lehátko, jak se jí třesou ruce a zhluboka oddychuje.

Speciálně vyškolená kosmetička Erika Zelenková nejdřív Katce řasy očistila a odmastila k tomu určeným roztokem. Poté je usušila malým větráčkem, těsně pod spodní víčka upevnila roušky, které zabrání vniknutí nečistot do očí a připravila si kelímky s řasami z umělých vláken.

"Existují nejrůznější délky, tloušťky i zakřivení. Řasy pak vybíráme individuálně podle toho, jaké má klientka své vlastní řasy a jakého efektu chceme dosáhnout. Klademe ale důraz na přirozenost. Určitě nechceme, aby měla ´smetáky´," popisuje.

Speciální lepidlo na řasy je lékařsky ověřené. "Metoda Xtreme Lashes je jediná, která jej využívá. Při ostatních metodách se používají nejrůznější čínská neověřená lepidla," varuje Erika.

Řasu po řase pak namáčela do lepidla a opatrně připevnila na Katčinu vlastní. Umělé řasy jsou speciálně odlehčené, aby nezatěžovaly, takže je pak Katka na očích téměř nebude cítit.

Ve finále má Katka řasy zahuštěné a prodloužené pětašedesáti umělými kousky (na každém oku). Pomalu se rozkoukává a libuje si. "Tedy, vypadá to vážně skvěle! To mi odpadne část práce s líčením."

Dostala ještě poučení, co v prvních čtyřiadvaceti hodinách nesmí. Během této doby totiž lepidlo stále zasychá. Měla by se mimo jiné vyvarovat mytí vodou, pobytu v páře, soláriu, cvičení, kontaktním čočkám. Neměla by nanášet řasenku, krém kolem očí, sahat si na řasy. Doporučuje se spát na zádech.

Po uplynutí této doby by se pak měla vyhnout mechanickému namáhání řas, na odličování je dobré používat speciální houbičky (nikoli vatové tamponky, jejichž vlákna se mohou za řasy zachytávat) i přípravky, které neobsahují tuky či oleje.

"Pokud budete chtít řasy nosit dlouhodobě, je potřeba chodit na doplňování. Interval je velmi individuální, záleží, jak moc vám vlastní řasy vypadávají. V průměru to bývá jednou za 3 až 4 týdny," vysvětluje ještě Katce Erika.





Když pak druhý den ráno Katka dorazila na samotnou proměnu, libovala si, že se jí díky výraznějším očím jelo do salonu mnohem lépe. "Pořád jsem ale strašně moc nervózní," přiznává.

V salonu Oskar se jí ujal kadeřník Tomáš Kislinger. Poté, co si důkladně prohlédl stav jejích vlasů, se s Katkou začal domlouvat. Postěžovala si mu, že má velmi jemné vlasy a nedrží jí žádný účes.

"Rozhodl jsem se, že uděláme přeliv a zkombinujeme ho se světlým melírem, který už ve vlasech má. K jejím hnědým očím podle mě úplná blond tolik nesedí. Menší problém bude s příliš sestříhanými vlasy. Dohodli jsme se tedy, že uděláme mikádo, které bude vyžadovat mnohem menší péči a úpravu než polodlouhé vlasy, které nyní Katka má," popisuje Tomáš své plány s účesem pro Katku.

Prvním krokem bylo dodělání promelírovaných pramenů, které už Katka měla. Pak do vlasů Tomáš nanesl středně hnědý přeliv, který nakonec zatónoval i do zesvětlených pramínků.

Nejvíc si vyhrál se střihem. Katka měla hodně sestříhané vlasy, na temeni byly hodně krátké. Bylo tedy potřeba, aby dosáhl pěkného efektu i bez radikálního zkracování.

Chcete-li si prohlédnout novou Katčinu hvězdnou podobu, sledujte již ve čtvrtek další reportáž na OnaDnes.cz