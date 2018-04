První exhibiční setkání čajových mistrů u nás

V historickém parku Starého purkrabství na pražském Vyšehradě bude během celého dne probíhat nabitá přehlídka čajového umění. Shlédnete osobité styly profesionálů přípravy čaje z čajoven celé ČR, ze zahraničí, ale i od čajomilů laiků.

Zažijete jedinečnou interaktivní výstavu tradičních čajových obřadů v podání zástupců etnik z celého světa. Čekají vás ukázky dílen Tea-Art terapie, kde si "na vlastní kůži" budete moci vyzkoušet řemesla pojící se k přípravě čajového obřadu. Zaujme vás i bohatý doprovodný program, pestré degustace čajů ze všech koutů světa, prezentace spojení čaje a gastronomie.

Potěší vás hudebníci s orientálními nástroji, divadlo, výstavy, přednášky a v neposlední řadě chutné občerstvení. Součástí festivalu bude i soutěž o nejlepšího hostitele, kterého vyberou hlasováním sami návštěvníci.

Festival pořádá nezisková organizace Čajomír – občanské sdružení pro podporu čajové kultury v Čechách. Jeho čestnými kmotry jsou čínská zpěvačka a hlasová terapeutka Feng-ӳun Song a herec a moderátor Jaroslav Dušek. Letošní ročník slavnostně zahájí první sezonu tohoto sdružení a představí zde odborné i široké veřejnosti jeho hlavní program, a to práci se zdravotně i sociálně hendikepovanými za pomoci metody Tea-Art terapie.

Inspirací pro uspořádání tohoto originálního festivalu čajového umění se Květě Bílkové a JaroMíru Horákovi stal tradiční Gaya Tea Culture Festival, jehož se účastnili minulý rok v jihokorejském Gimhae. Jednalo se o přehlídku všech korejských čajových škol v rámci programu VII. mezinárodní čajové konference pořádané World Tea Union, během níž byli tito dva čeští čajoví mistři přijati jako první Evropané do této prestižní organizace. Bude to vůbec poprvé, co budeme mít možnost zažít obdobnou atmosféru i u nás. Více informací na www.cajomir.cz.