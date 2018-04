První díl receptů na nejoblíbenější polévky

Kuřecí vývar s nudličkami

Příprava: 20 minut+ vaření 90 minut

Pro 6 osob

* 2 kuřecí skelety

* 2 kuřecí stehna

* sůl, celý pepř

* bobkový list

* 2 mrkve

* 1/4 celeru

* 1 petržel

* kousek pórku

* 2 lžíce másla

* nudle

* čerstvá petržel

Recept na domácí nudle 200–250 g mouky

2 vejce

Na vál prosejte mouku, udělejte do ní důlek, do kterého rozklepnete vejce, a nožem je s moukou rozmíchejte. Případně přidejte lžičku až dvě vody. Zpracované těsto rozválejte na tenký plát a nechte na utěrce proschnout. Proschlý plát těsta rozřežte na pruhy, poskládejte je na sebe a ostrým nožem odkrajujte tenčí nudle. Nudle rozsypte na utěrku doschnout. Pokud chcete nudle usušit a uchovat delší dobu, nikdy těsto na nudle nesolte.

1. Skelety a stehna vložíme do většího hrnce se studenou vodou, přidáme sůl, koření a necháme pomalu provářet asi hodinu. Sběračkou odebereme vzniklou pěnu z povrchu polévky. Zeleninu očistíme a nakrájíme.

2. Vývar scedíme, maso necháme vychladnout, obereme je od kostí a pokrájíme. Vývar dáme znovu vařit.

3. Očištěnou a na kostičky nakrájenou zeleninu orestujeme na másle a vložíme do vroucího vývaru, povaříme ji do změknutí.

4. Nudle uvaříme zvlášť v osolené vodě.

5. Do hotové polévky vrátíme pokrájené maso, dosolíme, dochutíme čerstvě posekanými bylinkami a přelijeme do talířů s uvařenými nudlemi.

Kulajda

Příprava: 20 minut + vaření 30 minut

Pro 4 osoby

* 1 hrnek sušených hub

* 3 velké brambory

* sůl

* kmín

* 100 ml smetany na vaření

* 2 lžíce hladké mouky

* 150 ml zakysané smetany

* 2 vejce

* čerstvý kopr

* ocet

1. Houby zalijeme horkou vodou a necháme je čtvrt hodiny změknout. Brambory oloupeme, nakrájíme na kostičky.

2. Brambory a houby zalijeme asi litrem vody, osolíme, přidáme kmín a povaříme doměkka. Přilijeme vodu z hub.

3. Sladkou smetanu rozkvedláme s moukou a přilijeme do polévky, povaříme.

4. Přimícháme zakysanou smetanu, prohřejeme a do polévky přilijeme rozklepnutá a rozmíchaná vejce. Přidáme nasekaný kopr a dochutíme solí a octem.

Cibulačka

Příprava: 15 minut + vaření 40 minut

Pro 4 osoby

* 800 g cibule

* 3 lžíce másla

* 3 lžíce oleje

* 1 lžíce cukru

* 100 ml bílého vína

* 1 l zeleninového nebo hovězího vývaru

* sůl, pepř

* 1 menší bageta

* 80 g sýra

1. Cibuli oloupeme a nakrájíme na kolečka, větší cibule na půlkolečka.

2. V širším hrnci rozehřejeme máslo s olejem a cibuli na něm opékáme, po15 minutách přisypeme lžíci cukru a opékáme, dokud cukr nezkaramelizuje.

3. Opečenou cibuli zalijeme vínem, povaříme, přilijeme horký vývar, dochutíme solí, pepřem a pomalu povaříme dalších dvacet minut.

4. Na plátky nakrájenou bagetu posypeme nastrouhaným sýrem a zapečeme pod grilem, aby se sýr rozpustil.

Dršťková polévka

Příprava: 15 minut + vaření 40 minut

Pro 4 osoby

* 500 g hovězích drštěk (vařených)

* 1 cibule

* kmín

* 2 lžíce sádla

* 3 lžíce mouky

* sladká paprika

* 1,5 l hovězího vývaru

* sůl, pepř

* majoránka

* 2 stroužky česneku

1. Dršťky pokrájíme na nudličky. Cibuli oloupeme a nakrájíme na kostičky.

2. V hrnci rozehřejeme sádlo a orestujeme na něm cibuli s kmínem, zasypeme moukou společně osmahneme a přimícháme papriku.

3. Cibulovou jíšku zalijeme horkým vývarem, rozmícháme a společně provaříme asi 20 minut.

4. Do polévky přimícháme dršťky, přidáme sůl, pepř a provaříme dalších deset minut.

5. Hotovou polévku dochutíme majoránkou a utřeným česnekem. Do dršťkové polévky přidejte trochu nastrouhané kořenové zeleniny. Také je velice důležité připravit si tmavou jíšku, tu nechat následně pořádně provařit, aby zmizela chuť mouky.

Hrášková polévka

Příprava: 10 minut + vaření 30 minut

Pro 4 osoby

* 1 cibule

* 2 lžíce oleje nebo másla

* 3/4 l zeleninového nebo kuřecího vývaru

* 500 g čerstvého nebo mraženého hrášku

* 200 ml smetany na vaření

* sůl, pepř

1. Cibuli oloupeme a nakrájíme na kostičky.

2. V hrnci rozehřejeme olej nebo máslo a cibuli na něm smažíme, dokud nezesklovatí, přidáme horký vývar, hrášek a povaříme 5–7 minut.

3. Do hotové polévky přilijeme smetanu a rozmixujeme.

Polévku prohřejeme, dochutíme solí a čerstvě mletým pepřem.