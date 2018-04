První dětská slova táta, máma, nahrazuje pomalu slovo tablet

Co si o tom myslíte vy? Já bych to svedla i na to, že Amíci jsou na tom zkrátka finančně líp. U nás si každý na rodičovské dovolené rozmyslí, jestli dá dítěti do ruky mobil nebo tablet, který ho stál majlant. Když do toho dítě dvakrát třískne a jednou naslintá, tak je po citlivé elektronice… (Black Cat)

No jo, tak když rodič místo „hele, táta“ říká miminu „tumáš tablet“, tak se pak nemůže divit (Etcetera).

Slovo tablet pronesl náš syn poprvé až téměř ve 3 letech. Možná to bude tím, že dřív se mu do ruky nic takového nedostalo a potom to byl jen ten dětský se slovíčkama. První slovíčko obou našich dětí bylo táta. (Fima)

No tak pokud rodič dopustí, že je tablet pro malé dítě zajímavější a inspirativnější než rodič samotný, nemůže se potom divit, že místo máma bude dítě volat, tablet, jaké si to uděláme, takové to budeme mít. (Alušáček).

Z diskuze na eMimino.cz