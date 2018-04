Móda prvních dam. Minimalismus zvítězil nad kozačkami i silným líčením

Naštěstí už nežijeme ve světě, kde by ženy nemohly být prezidentkami. U nás teď ovšem na prezidenta kandiduje devět mužů – ženu tak budeme pravděpodobně vídat pouze v roli první dámy. Ale není malých rolí a žena prezidenta má celou řadu povinností včetně důstojné reprezentace země. Tradičně k nim patří i charitativní činnost.

Nejen o tom, co se od nich očekává, ale i o stavu české společnosti nebo o otázce migrace mluvilo sedm potenciálních prvních dam na páteční debatě, kterou v Praze uspořádala Asociace občanské společnosti.

Nedorazila pouze současná první dáma Ivana Zemanová; kandidát na prezidenta Petr Hannig na diskuzi zastoupení neměl, protože je vdovec.

Tentokrát jsme se rozhodli odhlédnout od předvolebních bojů a podívat se prostě na to, co měly jednotlivé dámy na sobě, jak zvládly choulostivý dress code a co o každé z nich zvolený model vlastně prozradil.

Zleva: Lucie Talmanová, Eliška Hynková

Lucie Talmanová

Žena bývalého premiéra Mirka Topolánka už si v politice odpracovala své a na podobnou příležitost se jistě neoblékala poprvé. Módní a slušivé sametové sako a úzké kalhoty ke kotníkům byly výbornou volbou, i kotníčkové boty se šněrováním model nakonec snesl.



Šperky jsou trochu mišmaš: chtělo by to ubrat buď výrazné hodinky, vrstvené náhrdelníky nebo brož. À propos brož: u státnic a jiných významných žen má jejich volba často symbolickou hodnotu. Že by byl ptačí motiv paní Talmanové vzpomínkou na lepší časy ODS?



Eliška Hynková

Manželka Jiřího Hynka, prezidenta Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu, svým outfitem příliš nezaujala. Je přitom docela bez chyb, tmavomodrý kostým a bílá košile jí sedí dobře, dohromady ovšem ze všech nejméně odrazily osobnost nositelky.

Byl to lepší standard, tak trochu bez názoru, kterému nepomohla ani starožitně vyhlížející brož. Paní Hynková by klidně mohla přidat osobitější kousek – a zároveň lehce ubrat na make-upu.

Zleva: Michaela Hořejší Horáčková, Monika Hilšerová, Klára Fischerová

Michaela Hořejší Horáčková

Kostýmní návrhářku v sobě žena skladatele Michala Horáčka nezapře. Minimalistickým modelem se asi nejvíce přiblížila k nadčasovému, a přitom ne nudnému stylu, který se od moderní první dámy tak nějak čeká. Kombinaci skvěle padnoucího černého kostýmu, bílé halenky a elegantních lodiček není co vytknout.



Slova o „francouzském šarmu“ je většinou třeba dobře zvážit, můžou vyznít jalově. Z perlových náušnic a červených nehtů paní Horáčkové ovšem tentokrát skutečně čišel, a to beze stopy kýče.

Monika Hilšerová

V květovaných šatech a bílém saku manželka lékaře Marka Hilšera mezi ostatní dámy příliš nezapadla. Její model byl asi nejméně formální, zároveň ale působil zbytečně usedle. V osmadvaceti letech by si mohla dovolit odvážnější – a pozor, to neznamená vulgárnější – model.

Zatoužila-li po barvách a výrazném vzoru, mohla se ještě doslovněji inspirovat v šatníku Michelle Obamové a po jejím vzoru květované koktejlky místo saka doplnit třeba elegantním svetříkem.

Klára Fischerová

Choť bývalého diplomata Pavla Fischera se naopak odvázala až moc. Červené šaty jsou přitom hravá a zajímavá volba, ostatně podobné často nosí i paní Trumpová. Sukně by ovšem potřebovala o pěkných pár centimetrů prodloužit, aby odpovídala příležitosti.

I kozačky pod kolena byly krokem vedle. Ideální by byly jednoduché černé nebo nude lodičky; pokud už by paní Fischerová chtěla zaujmout, lépe by udělala s módními a paradoxně decentnějšími kozačkami nad kolena.

Zleva: Eva Drahošová, Bohumila Bračíková

Eva Drahošová

Žena, která svého muže, bývalého předsedu Akademie věd Jiřího Drahoše, během kampaně často doprovází, má pod palcem distingovaný projev i vzhled. Šaty s větším vzorem a tmavomodré sako k sobě dobře ladily, barvy byly vhodně zvolené.



Nejde jen o šaty Partnerky letošních prezidentských kandidátů mají velmi rozdílná povolání, zázemí i historii. Přečtěte si o nich tady.

Sukně měla decentní délku pod kolena a celé to kazily jen tmavé punčochy. Tělové sice spousta žen nesnese, ale v tomto případě by fungovaly lépe. O dobrou tečku se naopak postaraly brýle se silnými obroučkami, které paní Drahošovou neudělaly přísnější, ale naopak veselejší.

Bohumila Bračíková

Partnerka Vratislava Kulhánka, bývalého šéfa Škoda Auto, je zvyklá pracovat mezi muži a tomu odpovídá i její klasický a nadčasový „power dressing“. V pánském stylu, kterému je věrná, se očividně cítí dobře.

Rovně střižený oblek vhodně doplnila mokasíny na středně vysokém podpatku a bílým rolákem. Jen škoda, že ho do kalhot nezastrčila, pak by byl výsledek dokonalý a dokonce by snad odkazoval na ikonické kolekce Calvina Kleina nebo Jil Sanderové z devadesátých let.

Která první dáma by podle vás Česko reprezentovala nejlépe? celkem hlasů: 8600