Therese, nebo Ivana? Ani jedna se do funkce první dámy nehrne

Ivana Zemanová

Manželku Miloše Zemana pravděpodobně v rozletu brzdí introvertní povaha, a jak upřesňuje astroložka Jarmila Gričová, která vyčetla její horoskop z hvězd podle data narození, je její samota a uzavřenost výsledkem vlastního rozhodnutí, nikoliv nátlaku. "Pokud bude její manžel zvolen, dá se čekat, že z toho bude upřímně a nepředstíraně nešťastná," říká.

"Na začátku července by se však situace měla ustálit a ona by ve své nové životní roli našla ne sice zalíbení, ale naučila by se žít tak, aby nové povinnosti zvládala co nejlépe a vadily jí co nejméně," uvádí astroložka.

Vizitka Narodila se 29. 4. 1965 jako Bednarčíková v Bystřici nad Pernštejnem (její otec byl Slovák, politický vězeň - více zde).

S Milošem Zemanem se seznámila na jaře 1990, od podzimu toho roku se stala v Prognostickém ústavu jeho sekretářkou.

V roce 1993 se za Miloše Zemana provdala.

V roce 1994 se jim narodila dcera Kateřina.

Jeden čas pracovala na Správě Pražského hradu.

S manželem žijí odděleně, on převážně na Vysočině, Ivana bydlí s dcerou v pražských Stodůlkách.

"Když si navíc připomeneme půvabnou dceru, která se na rozdíl od maminky umí ve světle kamer pohybovat a viditelně jí nevadí, nemůže nás nenapadnout paralela s prvním prezidentem republiky. Jeho žena Charlotta byla v době, kdy přebíral prezidentský úřad, už dlouho nemocná (zemřela 13. května 1923), takže její úlohu zastávala nejstarší dcera páru: Alice. Kdyby se pro podobné řešení rozhodli i Zemanovi, bylo by to řešení nejen osvědčené, ale i moudré."

O dámách narozených ve znamení Býka hvězdy tvrdí, že bývají půvabné. Velice rády a dobře vaří, umí se chovat ve společnosti, nerady na sebe přitahují pozornost, protože mají za to, že za ně mluví jejich práce. Jsou hospodárné a umí ušetřit, ale když se pro něco rozhodnou, není síly, která by je od toho dokázala odvrátit.

"V horoskopu paní Ivany upoutá na první pohled recepce Merkura s Marsem, která mluví o bojovnosti, výřečnosti a vůbec talentu v zacházení se slovem. Podle mého názoru by mohla být vynikající překladatelkou," myslí si Jarmila Gričová.

Therese Schwarzenbergová

Narodila se ve znamení Vodnáře a podle astroložky s ní budou mít velký problém ti, kteří se naučili brát šlechtu jako lidi, kteří se jen flákají, zatímco ostatní na ně dřou.

Její Slunce je ve Vodnáři, což znamená, že ji přitahují nekonvenční a nápaditá řešení všech životních problémů. "Pokud nevěříte, přečtěte si knihu, kterou napsala po svém úrazu. Je to velice poučné počtení," radí astroložka.

Luna v Blížencích mluví podle ní o bystrém intelektu, který se neustále potřebuje učit. Venuše v recepci s Marsem vypovídá o půvabu, Merkur v recepci s Neptunem o vynikající intuici, kterou používá při zvládání denních úkolů i při práci. Připomeňme, že opustila klasickou medicínu a vystudovala homeopatii.

Vizitka Narodila se 17. února 1940.

Pochází z rakouského hraběcího rodu von Hardegg auf Glatz und im Machlande.

Ve Vídni odpromovala na doktorku všeobecného lékařství. Později si otevřela vlastní praxi zaměřenou na homeopatii.

Kníže se s ní oženil v roce 1967, rozvedli se v roce 1988 a po 20 letech se znovu vzali na zámku Murau. Mají spolu dvě děti: Jana Nepomuka (*1967) a Annu Karolínu (*1968). Třetí syn Karel Filip (*1979) se jí narodil s průmyslníkem Prinzhornem.

V roce 1992 upadla na lyžích, zlomila si pátý a šestý obratel, lékaři nedávali mnoho šancí, že bude znovu chodit, ale po terapii doktora Milana Dimitrijeviče z Houstonu se jí podařilo zvítězit. O svém boji napsala knihu Moje cesta zpátky do života.

Žije ve Vídni nebo na zámku ve štýrském Murau, česky neumí (rozhovor čtěte zde).

Převaha planet v mužských znameních a základních znamení vypovídá o dámě, kterou baví začínat nové věci, o ženě, která se řídí výhradně vlastním rozumem. To, že se přiznala k nemanželskému třetímu dítěti, i to, že si podruhé vzala stejného muže, o konvenční povaze nevypovídá.

"Aktuálně na ni působí sextil Neptuna na její Mars, takže když bude muset, sama se podiví, kde na to vzala energii, a kvadratury Pluta na silně obsazené znamení Berana mluví o zásadních a hlubokých změnách, o které sice moc nestojí, ale přesto je bude zvládat, jak nejlépe umí," tvrdí astroložka Gričová a dodává, že nepříjemnosti jí může přinést Saturn, který se na přelomu roku 2013 dostane do opozice na jejího Urana.

"Je možné, že se její zdravotní stav poněkud zhoupne a ona bude muset veškerou svou energii zaměřit do péče o sebe samotnou. Další problémy může způsobit Jupiter, který jí v červnu letošního roku vytvoří kvadraturu na Neptuna, což přináší zásadní nejistoty, kdy se člověk nutně potřebuje něčeho chytit, ale přes veškerou snahu nemůže žádný pevný bod nahmatat."

Pokud bude její manžel zvolen prezidentem, zkomplikuje jí to podle astroložky život, ale dá se předpokládat, že se s tímto těžkým úkolem popasuje se stejnou energií, s jakou dosud procházela celým svým životem.

Kterou z dam byste raději viděli na Pražském hradě?