Budoucí první dáma Ivana Zemanová. Typická žena z davu: neurazí, nepotěší

Role první dámy spočívá především v reprezentaci u nás i v zahraničí. Aby svou funkci Ivana Zemanová zvládla, musí znát nejen společenský protokol, tedy jak se při jaké příležitosti chovat, ale také jak se oblékat a celkově upravovat. Podle ní si budou dělat ve světě obrázek o nás všech.

Jak se své role chopí budoucí první dáma, se můžeme v tuto chvíli jen dohadovat. Ačkoliv se od počátku volební kampaně vůči této roli staví negativně, jisté povinnosti ji zkrátka čekají, ať chce nebo ne. A čas ukáže, zda překvapí a se stane výraznou osobností po boku svého manžela, nebo bude další z řady zapomenutých prvních dam.

Neurazí, nepotěší

Podíváte-li se na Ivanu Zemanovou, uvidíte hezkou ženu ve středních letech. Obléká se přehlédnutelně, nevýrazně, splývá s okolím. Heslo "hlavně nevyčnívat a nebýt jakýmkoliv způsobem jiná" je jí evidentně vlastní. Tímto přístupem představuje typickou ženu z davu. Neurazí, ale ani nepotěší.

Nemá však cenu hodnotit její dosavadní styl příliš přísně. Uvidíme, jak se k úpravě vlastního zevnějšku postaví v okamžiku, kdy se její manžel chopí prezidentské funkce. Od první dámy se přece jen očekává něco víc než šeď, nuda a stádovitost. Se vzhledem ženy z lidu by se neměla spokojit ani ona, ani my obyvatelky České republiky.

Elegantní kostýmky v lichotivých střizích i barvách a okouzlující společenské šaty by se měly stát automatickou součástí její osobnosti. Stejně tak vkusné doplňky v podobě bot, kabelek a šperků. Nemusí se nutně stát módní ikonou, tato výsada se stala vlastní v minulosti jen pár vyvoleným, ovšem více reprezentativní vzhled se od první dámy automaticky očekává a po právu i žádá.

První dcera Kateřina

Stejně tak v případě dcery budoucího prezidentského páru. Kateřina Zemanová se stala v posledních týdnech aktivnější a viditelnější než její matka. V její prospěch hovoří větší touha být vidět a více energie, která z ní sálá. I ona však potřebuje pomoc odborníků na image. Sázet neustále na jistotu v podobě černého oblečení jí dlouho nevydrží a rychle omrzí.

V její prospěch hovoří věk, štíhlá postava i hezká tvářička. Bude-li ona plnit funkci "první slečny", může si dovolit více než dáma v letech: více barev, může následovat vybrané módní trendy... Větší důraz na svůj šatník, účes i líčení jí rozhodně prospěje.

Mohou to být právě první dáma a její dcera, jimž se může povést zklidnit odpůrce Miloše Zemana, kteří budou více či méně kritizovat každý jeho čin, krok i gesto v následujících pěti letech.

Chopí-li se obě Zemanové příležitosti tím správným způsobem, pomohou novému prezidentovi více, než budou-li se před veřejností schovávat. Ať již zavřené doma či zahalené do černých a šedých odstínů a nic neříkajícího oblečení.

Co si myslíte o nové první dámě?

Zeptali jsme v Kavárničce a na Facebooku OnaDnes.cz a vybrali z vašich reakcí.



Nikola Hošková: Paní Ivana je oblečená jako klasická česká ženská. Takže nemastně, neslaně. Snad se to zlepší, když bude muset reprezentovat.

Ilonka Plecháčová: Mně se libí. Jejich styl oblékaní je nenucený.

Bianca Tomíšková: Paní Zemanová vypadá na svůj věk velmi dobře, a když si nechá od stylistů poradit, tak ji najdou styl přiměřený její roli, věku, postavě a vzhledu. Myslím, že bude vypadat moc dobře. Slečna Zemanová už se o nějaký ten styl pokouší, nemá ale cit pro detaily a tak tu pomoc bude také potřebovat.

Alena Lacinová: Dámy na mě působí trochu potemněle. Slečna mohla zvolit jinou barvu kalhot, je mladá, chtělo by to trochu barevnější odvaz, aspoň barevnou šálku. Nožky má štíhlé, v sukýnce by byla šik. Oběma by slušela elegantní kabelka.

Iva Anastazie Belovská: Katku bych poslala domů se převlíknout a hlavně si vyčistit boty.

Ingrid Žádníková: Pod kabáty, které jim sluší, nejde vidět. Jinak vcelku vypadají jako každá jiná žena v davu.