Pivoňková víla: První dámu Číny proslavilo opěvování režimu i šatník

Pcheng Li-jüan je od osmdesátých let v Číně známá zpěvačka lidových a operních písní, její příjemný soprán zněl často z čínských televizních obrazovek. I díky své dlouholeté a úspěšné kariéře působí třiapadesátiletá žena při státních návštěvách uvolněně a nešetří úsměvy. Navíc se vkusně obléká, dobře vypadá a samozřejmě je i oddaná vlastenka.



Vojačkou v osmnácti

Když bylo Pcheng Li-jüan 18 let, vstoupila do armády a přes armádní soubor písní a tanců se dopracovala až k hodnosti generálmajora. Následně studovala na vojenské akademii umění, kde získala v osmdesátých letech magisterský titul v tradiční etnické hudbě.



Nejčastěji zpívala přeslazené vlastenecké písně vojákům k povzbuzení morálky. Mezi Číňany se proslavila i podobně laděnými vystoupeními v opeře a v televizních seriálech a vysloužila si díky nim přezdívku Pivoňková víla.



V osmdesátých letech se usměvavá a energická tmavovláska, která již byla hvězdou, seznámila se Si Ťin-pchingem, rozvedeným synem významného čínského revolucionáře. Jejich dceři Si Ming-ce je dnes čtyřiadvacet let, po studiích na americkém Harvardu se vrátila zpět do Číny a příliš se neukazuje na veřejnosti.



Si Ťin-pching se dostal na post prezidenta Čínské lidové republiky v roce 2013, rok poté byla Pcheng Li-jüan časopisem Forbes zvolena 57. nejmocnější ženou světa. Sama ráda hovoří o tom, jaký láskyplný vztah má s manželem. „Když přijde Si domů, nikdy ho neberu jako vůdce. V mých očích je pouze mým manželem,“ svěřila se jednomu čínskému časopisu.

Podle jiných zdrojů však jejich vztah není až tak růžový a romantický, manželé mají prý od počátku svazku z velké části zcela oddělené životy. Již čtyři dny po svatbě odjela novomanželka vystupovat na hudební festival a následně do zahraničí, většinu života žili každý v jiném městě rozlehlé asijské země.



Písně Pivoňkové víly

„Devadesát procent její tvorby opěvuje komunistickou stranu a ten zbytek naše báječné životy,“ uvedl se špetkou sarkasmu v hlase čínský hudební kritik Čchi Jou-i pro BBC. A následně dodal, že kvůli jejímu současnému statutu si Pcheng nikdo nedovolí ani kritizovat, ale ani příliš adorovat.

V současnosti již Pcheng Li-jüan nenahrává nové písně a vystupuje pouze při opravdu velkých příležitostech a politických setkáních. Možná je to také tím, že si popularitu drží zejména mezi generacemi čtyřicátníků a starších lidí.

Stranou mikrofonu se Pcheng možná drží i kvůli své oblíbené politické tématice, která by jí v očích mnohých státníků a diplomatů mohla uškodit. Velkou kontroverzi vzbudilo třeba její vystoupení pro vojáky po masakru na Náměstí nebeského klidu v roce 1989. Fotografie z vystoupení se nedávno dostala na internet a připomněla tak něco, na co se čínská komunistická strana urputně snaží zapomenout. Odpor aktivistů vzbudilo i vystoupení z roku 2007, při kterém Pcheng jménem Tibeťanů písní děkuje čínské armádě za vpád do Tibetu a „osvobození“, zatímco za ní tančily ženy v tradičním tibetském oděvu.

Nyní se Pcheng Li-jüan snaží poutat pozornost spíše svým vybraným šatníkem a prací pro charitu. Angažuje se jako ambasadorka OSN proti HIV/AIDS a tuberkulóze a v boji proti kouření. Slovy čínských politologů ukazuje doma i v zahraničí „měkkou sílu Čínu“ a její přívětivější a méně škrobenou tvář.